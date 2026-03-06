Diablo 4 : MàJ 2.6.0, les détails de la mise à jour de la saison 12

Retrouvez le patch notes 2.6.0 de Diablo IV, marquant le début de la saison 12 en mars 2026, dans cet article.
La saison 12 de Diablo IV
va commencer le 11 mars 2026, et cette sortie sera accompagnée d'une mise à jour d'équilibrages, concernant notamment la classe du paladin. De nouveaux uniques vont faire leur entrée, ainsi que les mécaniques des séries meurtrières et des objets ensanglantés, dont vous retrouverez un aperçu ici
. Blizzard profite aussi de ce prochain chapitre pour apporter des corrections de bugs, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 2.6.0 de Diablo IV
ci-dessous.
Patch notes 2.6.0 de Diablo IV
Résumé des notes de mise à jour 2.6.0
- Dans le royaume saisonnier, les sceaux maculés de sang permettent d'invoquer des versions plus puissantes des donjons du Cauchemar, des boss de repaire et des hordes infernales. Pour aller encore plus loin, utilisez des sceaux ensanglantés pour une redoutable mise à l'épreuve.
- Affrontez les démons avec de nouveaux objets uniques utilisables par plusieurs classes. Ils peuvent être obtenus sur le nouveau boss de repaire, le Boucher.
- Les mécanismes de stupéfaction des boss ont été améliorés. Les boss peuvent désormais être stupéfiés deux fois plus vite qu'avant, mais ils bénéficient ensuite d'un temps de récupération de 30 s au cours duquel il devient cinq fois plus difficile de les stupéfier à nouveau.
- De nouveaux adversaires et configurations ont été ajoutés à la tour, et les attaques de ses boss sont plus puissantes. Le nombre d'adversaires à vaincre pour terminer un étage a été réduit.
Mises à jour du jeu
Les affixes de massacre suivants ont été ajustés.
- Les multiplicateurs des séries meurtrières sont désormais mis en surbrillance dans l'interface.
- Les séries meurtrières ne sont plus réinitialisées entre les niveaux d'un donjon.
- Les butins maculés de sang permettent d'obtenir de meilleures récompenses, dont des objets ensanglantés et ancestraux garantis contre les boss ensanglantés.
De plus :
- Vitesse d'attaque par palier de série meurtrière augmentée de 6 à 8 %.
- Réduction du temps de recharge par palier de série meurtrière augmentée de 3 à 6 %.
- Chances d'infliger un coup critique par palier de série meurtrière augmentée de 5 à 8 %.
- Vie par coup par palier de série meurtrière fixé à 100.
- Maximum de points de vie par palier de série meurtrière fixé à 3 % du maximum de points de vie.
- Vitesse de déplacement par palier de série meurtrière augmentée de 7 à 10 %.
- Réduction du coût en ressources par palier de série meurtrière augmentée de 6 à 10 %.
Mises à jour d'équilibrage des nécromanciens
- Toutes les classes peuvent désormais bénéficier d'un affixe ensanglanté qui augmente leur statistique principale de 3 % par palier de série meurtrière. Cet affixe apparaît sur les objets ensanglantés d'une puissance d'au moins 750.
Compétence passive Vol de mort
Nœud de parangon légendaire Bain de sang
- Durée augmentée de 6 à 8 secondes.
Et :
- Auparavant : inflige 20 %[x] de dégâts d'accablement supplémentaires. Après avoir accablé une cible, inflige 50 %[x] de dégâts physiques supplémentaires pendant 5 secondes.
- Maintenant : inflige 20 %[x] de dégâts d'accablement supplémentaires. Après avoir accablé une cible, inflige 50 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes.
- L'encens de vitalité a été supprimé.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel les tributs des Bas-fonds de Kurast pouvaient être ensanglantés.
- Correction d'un problème à cause duquel le nouveau rang ne s'affichait pas après le perfectionnement d'un objet.
- Correction d'un problème à cause duquel le Boucher n'apparaissait plus avec l'affixe Viande fraîche dans les donjons du Cauchemar si le personnage-joueur partait, puis revenait via le portail de retour en ville.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets à proximité et à distance des gants uniques Peau de Wyrd pouvaient s'appliquer en même temps.
- Correction d'un problème à cause duquel les objets mythiques uniques n'apparaissaient pas avec des affixes supérieurs.
- Correction d'un problème à cause duquel l'annonce de lancement d'un rituel maudit n'apparaissait pas pour tous les personnages-joueurs présents dans la zone de vague infernale.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet visuel d'enchaînement d'une série meurtrière ne correspondait pas à sa durée réelle.
- Correction d'un problème à cause duquel les explosions sanglantes contribuaient davantage aux séries meurtrières que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel l'utilisation d'Étoile filante avec l'amélioration Plus rapide que la lumière créait un carré gris au sol à l'emplacement de départ du paladin.
- Correction d'un problème à cause duquel les aspects n'étaient pas les mêmes dans le codex de puissance et lorsqu'ils étaient gravés ou trouvés sur des objets.
- Correction d'un problème à cause duquel le trésor d'Asmodan, dont le déblocage nécessitait des objets de la saison de l'intervention divine, apparaissait après la défaite d'Asmodan.
Extension - Mises à jour d'équilibrage
Paladin
Compétences
Aura de lumière sacrée
Sanctifier
- L'encadré d'aide précise désormais que les dégâts de la compétence augmentent avec la vitesse d'attaque.
Conviction
- Les dégâts sont désormais maintenus à 90 % lorsque l'amélioration est sélectionnée.
Défiance
- La description de l'amélioration dans l'encadré d'aide a été corrigée afin d'indiquer une augmentation du maximum de vitesse d'attaque plutôt que du maximum de détermination.
Fureur des Cieux
- La fréquence des dégâts sur la durée de Rite de prière est désormais de 1 s au lieu de 2.
- L'encadré d'aide a été mis à jour afin de clarifier que Rite de prière fonctionne également en vous soignant.
Mots de sacrifice (renforcement de ralliement)
- Dégâts de base de Triplement augmentés de 36 à 56 %.
Proclamation des Cieux (renforcement de Lance des Cieux)
- Coût en points de vie augmenté de 15 à 35 %.
- Ajout d'un indicateur de durée ainsi que d'un numéro d'interface à cette variante de l'icône de Ralliement.
Effets passifs
- Auparavant : la première lance de Lance des Cieux qui tombe obtient une marque de jugement permanente et reste sur le champ de bataille, ce qui inflige x % de dégâts par seconde pendant 8 secondes.
- Maintenant : Lance des Cieux gagne 3 lances initiales qui infligent x %de dégâts par seconde pendant 12 secondes. Ces lances peuvent être marquées par Jugement.
Voie de la pénitence
Objets uniques
- Dégâts augmentés de 10 à 12 % par cumul.
Flambeaube
Marque solaire
- L'encadré d'aide a été mis à jour afin de montrer que l'aura autour du personnage-joueur change de taille.
- L'activation de Lumière sacrée réinitialise désormais sa durée.
- Les chances qu'Aura de lumière sacrée inflige le double de dégâts ont été augmentées à la valeur supérieure pour les objets uniques des paladins.
- Durée du bonus augmentée de 15 à 20 secondes.
- Un numéro de bonus et un indicateur de durée ont été ajoutés à l'icône d'Aura de lumière sacrée.
- L'encadré d'aide a été mis à jour afin d'indiquer l'augmentation de la zone de brûlure par cumul.
Nuit déchirée
- Dégâts augmentés de 30-50 % à 60-100 %.
Trempe
- L'affixe passif d'Onction a été remplacé par +2-4 rangs aux compétences d'aura.
Puissance d'Aura de lumière sacrée
Parangon
- La quantité octroyée a été doublée.
Château
- Auparavant : vous infligez des dégâts supplémentaires à hauteur de 1,8 % de votre armure.
- Maintenant : les dégâts que vous infligez sont augmentés à hauteur de 125 % de votre réduction des dégâts octroyée par l'armure.
Sacresprit
Nœud de parangon légendaire Combat rapproché
Nœud de parangon légendaire Remède amer
- Bonus aux dégâts augmenté de 30 %[x] à 45 %[x].
Nœud de parangon légendaire Force d'âme
- Dégâts d'empoisonnement supplémentaires augmentés de 60 %[x] à 80 %[x].
Divers
- Durée réduite de 10 à 5 secondes.
- Maximum de cumuls augmenté de 10 à 20.
- L'encadré d'aide a été mis à jour afin d'indiquer que le bonus ne se réinitialise pas une fois le maximum de cumuls atteint.
- L'encens de vitalité a été supprimé.
Corrections de bugs
Paladins
Arbre des compétences
Commentaire de l'équipe de développement : ce correctif sera relativement peu perceptible lorsque de nombreuses explosions de jugement se déclenchent sur une courte durée, mais il réduit fortement l'impact des explosions isolées.
- Correction d'un problème à cause duquel la seconde incantation de Zénith était comptabilisée comme l'utilisation d'une compétence ultime pour la rune Zan.
- Correction d'un problème à cause duquel le renforcement Bris de Zénith n'infligeait que 10 % des dégâts prévus.
- Correction d'un problème à cause duquel Consécration n'appliquait pas affaiblissement correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel l'armure sous forme d'Arbitre ne se mettait pas à jour lorsque des valeurs étaient gagnées ou perdues sous cette forme.
- Correction d'un problème rare à cause duquel les marques de jugement pouvaient s'appliquer à des objets destructibles de l'environnement.
- Correction d'un problème à cause duquel jugement infligeait des dégâts comme s'il touchait systématiquement une cible supplémentaire.
Parangon
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de Jugement dernier se cumulait de manière multiplicative au lieu d'additive.
- Correction d'un problème à cause duquel Aura de lumière sacrée n'était conférée aux alliés qu'après un délai.
- Correction d'un problème à cause duquel les PNJ alliés bénéficiant d'Aura de lumière sacrée infligeaient davantage de dégâts que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel Fanatisme conservait ses statistiques initiales lors de la première application de l'effet.
- Correction d'un problème à cause duquel le renforcement de Rite de prière d'Aura de défiance conférait de la détermination en fonction du nombre de cibles alliées affectées, au lieu d'en conférer si au moins une seule cible alliée était affectée.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de dégâts d'épines conféré par Aura de défiance n'augmentait pas immédiatement avec les rangs quand des points de compétence étaient utilisés pour améliorer la compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence active d'Aura de défiance ne conférait pas la totalité des bonus de dégâts d'épines lors des attaques.
- Correction d'un problème à cause duquel Représailles ne conférait pas la totalité des bonus de dégâts d'épines lors des attaques.
- Correction d'un problème à cause duquel le Bouclier divin de Bouclier de vindicte ne conférait pas la totalité des bonus de dégâts d'épines lors des attaques.
- Correction d'un problème à cause duquel le Rempart d'épines de Forteresse ne conférait pas la totalité des bonus de dégâts d'épines lors des attaques.
- Correction d'un problème à cause duquel l'Impunité d'Égide ne conférait pas le bonus de dégâts d'épines.
- Correction d'un problème à cause duquel le personnage-joueur n'arrivait parfois pas à effectuer une ruée en utilisant Lance divine.
- Correction d'un problème à cause duquel Serment de mastodonte conférait des dégâts de toutes les compétences, au lieu des dégâts de mastodonte.
- Correction d'un problème à cause duquel le fait d'activer deux fois rapidement Étoile filante mettait en file d'attente un second lancement avant la fin du premier.
- Correction d'un problème à cause duquel Étoile filante pouvait infliger des dégâts à des adversaires derrière des portes scellées.
- Correction d'un problème à cause duquel l'arme en main droite du personnage-joueur devenait parfois invisible suite à l'utilisation d'Étoile filante et d'une autre compétence immédiatement après.
- Correction d'un problème à cause duquel Sacre avec l'amélioration Bastion pouvait immobiliser des adversaires en dehors de la zone active de Sacre.
Objets
- Correction d'un problème à cause duquel le nœud légendaire Château conservait dans certains cas les valeurs conférées par l'armure.
- Correction d'un problème à cause duquel le glyphe Loi appliquait son bonus additif aux dégâts de base au lieu des dégâts additifs de Jugement.
- Correction d'un problème à cause duquel le nœud de parangon Prédication s'échelonnait sur la vitesse de l'arme au lieu du bonus à la vitesse d'attaque.
Commentaire de l'équipe de développement : lorsqu'une compétence ultime est relancée, un cumul est conféré au premier lancement de la séquence. Les compétences ultimes disposant de charges confèrent un cumul à chaque utilisation.
- Correction d'un problème à cause duquel Aspect de disciple n'appliquait pas affaiblissement correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines compétences pouvaient cumuler de la fureur déchaînée plus d'une fois par utilisation de compétence ultime.
Interface et expérience utilisateur
- Correction d'un problème à cause duquel Aspect de l'heure dorée et Aspect de jugement conféraient des dégâts de base au lieu d'un multiplicateur de bonus aux dégâts.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus aux dégâts de Bastion de Sire Matthias s'appliquait aux dégâts de base.
- Correction d'un problème à cause duquel Réprimande de la Lumière et Marque solaire conféraient une quantité incorrecte de force et de maximum de points de vie.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aura de feu était visible autour des alliés lorsque Flambeaube était équipé.
- Correction d'un problème à cause duquel l'Aura de lumière sacrée conférée par Flambeaube pouvait modifier la cadence à laquelle les PNJ alliés infligeaient leurs dégâts.
- Correction d'un problème à cause duquel un personnage-joueur disposant d'affixes réduisant le temps de recharge d'esquive via les attaques permettait à Voile d'argent de faire apparaître un nombre infini de compétences principales.
- Correction d'un problème à cause duquel les affixes de Chanson de la cathédrale et Œuvre de Griswold n'étaient pas calculés correctement.
- Correction de divers aspects légendaires et objets uniques qui conféraient des bonus de dégâts inférieurs à ce qui était prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel l'affixe tempéré de double de dégâts des frappes ailées sous forme d'arbitre se verrouillait après sa première activation.
- Correction d'un problème à cause duquel la réduction de dégâts de Jugement d'Auriel n'était pas doublée.
- Correction d'un problème à cause duquel Jugement d'Auriel se déclenchait quelle que soit la version de l'activation de la forme d'arbitre.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de Protection de la blanche colombe disparaissait si une compétence était déclenchée trop rapidement après l'utilisation du dernier cumul.
- Correction d'un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait perdre l'effet Inarrêtable quand Zénith était actif et que la ferveur du personnage-joueur était augmentée au maximum par l'aspect du concordat de fanatique.
Commentaire de l'équipe de développement : cette compétence étourdit les adversaires touchés et inflige des dégâts bonus dans une zone si l'adversaire étourdi est tué pendant la durée de l'effet.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet du Rite de soumission d'Aura de lumière sacrée n'était pas correctement expliqué sur l'encadré d'aide.
Commentaire de l'équipe de développement : un bonus compensatoire pour les paladins a été implémenté à cet effet, voir ci-dessus.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts affichés sur l'encadré d'aide de Sanctifier étaient revus à la baisse.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts bonus par rang n'étaient pas affichés sur l'encadré d'aide de l'amélioration pénitence.
- Correction d'un problème à cause duquel la trempe de chances de bloquer n'affichait pas la valeur exacte conférée.
- Correction d'un problème à cause duquel un multiplicateur incorrect était affiché sur l'encadré d'aide de Héraut de Zakarum.
- Correction de plusieurs problèmes lors de l'utilisation de la recherche par mots-clés dans l'arbre des compétences des paladins.
- Correction de plusieurs problèmes liés à des encadrés d'aide et des descriptions comportant des informations erronées ou manquantes.
- Correction d'un problème à cause duquel le changement de serment ne persistait pas lors d'un changement de configuration dans l'Armurerie.
- Correction d'un problème à cause duquel le nœud de parangon légendaire Révélation des sacresprits conférait plus que le bonus double prévu lorsque des cibles sous l'effet d'une perte de contrôle étaient touchées.
Mises à jour du jeu - Nouvel objet
Tous les nouveaux objets uniques de la saison peuvent être obtenus sur le nouveau boss de repaire, le Boucher.
Idole sanguinaire (amulette unique)
Affixes
Pouvoir
- +51-65 à toutes les caractéristiques.
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque.
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique.
- 17,5-31,5 % de réduction des dégâts lorsque vous êtes blessé(e).
- Vous restez sous l'effet de Rage du berserker, mais subissez 200 %[x] de dégâts de brûlure supplémentaires en 8 secondes. Sous l'effet de brûlure, la Rage du berserker confère 75-125 % de dégâts supplémentaires.
- Utilisable par toutes les classes.
Marque du wendigo (anneau unique)
Affixes
Pouvoir
- 424-457 points de vie.
- 855-1 086 points de régénération de vie.
- 146-159 points de vie par coup.
- 441-490 points de résistance physique.
- Toutes les 15 victimes au cours des 30-60 dernières secondes, augmente de 2 % vos dégâts infligés, et de 1 % votre maximum de points de vie.
- Utilisable par toutes les classes.
Surin rouillé (dague unique)
Affixes
Pouvoir
- +51-65 à toutes les caractéristiques.
- 424-457 points de vie.
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque.
- 40-50 % de dégâts contre les cibles vulnérables.
- Inflige 50-100 % de dégâts supplémentaires aux cibles adverses isolées.
- Utilisable par les sorciers, les druides, les voleurs et les nécromanciens.
Peau de Wyrd (gants uniques)
Affixes
Pouvoir
- 424-457 points de vie.
- 1-2 rangs aux compétences principales.
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique.
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque.
Saccageuse aux Mille Yeux (hache à une main unique)
- Les attaques rendent les cibles à distance vulnérables et affaiblissent les cibles à proximité. Inflige 10-30 % de dégâts supplémentaires aux adversaires qui sont à la fois vulnérables et affaiblis.
- Utilisable par toutes les classes.
Affixes
Pouvoir
- 424-457 points de vie.
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique.
- 36,5-50 % à la vitesse de déplacement en tuant un monstre élite.
- Coup de chance : vous avez jusqu'à 40 % de chances d'infliger 900-2 400 points de dégâts physiques.
- Le fait de se déplacer confère Férocité et augmente le maximum de Férocité à 1-3. La Férocité augmente également la vitesse de déplacement de 4-8 % par cumul.
- Utilisable par les barbares, les druides, les nécromanciens et les paladins.
Mises à jour d'équilibrage
Toutes les classes
Fendoir du Boucher
Foi persistante
- Auparavant – Coup de chance : lorsque vous infligez un coup critique à une cible adverse, vous avez jusqu'à 100 % de chances de l'apeurer ou de la ralentir de 61-90 % pendant 4 s.
- Maintenant : vos attaques infligent des dégâts critiques aux cibles blessées. L'élimination des cibles élites apeure et ralentit les adversaires à proximité de 65-90 % pendant 2 s.
Tassettes de l'aube
- Seuil de dégâts à atteindre pour activer l'effet réduit de 40 % à 30 % du maximum de points de vie.
- Durée des dégâts sur la durée augmentée de 3 à 4 secondes.
Chevalière corrodée d'X'fal
- Résistance augmentée de 20-40 % à 80-160 %.
Griffe de l'âme
- Auparavant – Coup de chance : les dégâts sur la durée que vous infligez ont 75 % de chances d'exploser, ce qui inflige 1 350-1 950 points de dégâts du même type aux adversaires à proximité.
- Maintenant : chacun des types de dégâts sur la durée que vous appliquez explose chaque seconde pour infliger 3 000-4 000 points de dégâts en 4 s aux adversaires à proximité.
Talisman de Lorcan
- Auparavant : votre potion de soins ne vous soigne plus. Au lieu de cela, elle vous octroie une barrière d'un montant égal à 200 % de sa capacité de soins pendant 4 s. Tant que vous disposez d'une barrière active, vous obtenez 20-40 % de réduction des dégâts et pouvez boire des potions de soins même si vous disposez de l'ensemble de vos points de vie.
- Maintenant : votre potion de soins vous octroie une barrière d'un montant égal à 100 % de votre maximum de points de vie pendant 1 s. Tant que vous disposez d'une barrière active, vous obtenez 20-40 % de réduction des dégâts et pouvez boire des potions de soins même si vous disposez de l'ensemble de vos points de vie.
Couronne de Lucion
- Auparavant : vos compétences obtiennent un bonus de [0,10-0,40] %[+] de chances d'infliger un coup critique par point de ressource principale dont vous disposez au lancement, jusqu'à un maximum de [10-40] %[+]. Chaque point de ressource principale généré au-delà de 100 ajoute aux compétences 0,2%[x] de dégâts critiques, jusqu'à un maximum de 500 points de ressource.
- Maintenant : les coups critiques infligent 50-100 %[x] de dégâts supplémentaires, mais vos chances d'infliger un coup critique sont réduites de 50[+] %.
Couronne du Tueur de divinités
- Durée augmentée de 4 à 6 secondes.
- Nombre maximum de cumuls augmenté de 5 à 7.
Visage d'Andarielle
- Auparavant : lorsque vous étourdissez, gelez ou immobilisez une cible élite, vous attirez toutes les cibles adverses à proximité et leur infligez 30-60 % de dégâts supplémentaires pendant 3 s. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 12 s. Contre les boss, cet effet se déclenche plutôt lorsque vous infligez des dégâts.
- Maintenant : lorsque vous tentez d'étourdir, de geler ou d'immobiliser une cible, vous la marquez avec l'ensemble des adversaires qui se trouvent à proximité. Vous attirez les cibles ainsi marquées et leur infligez 20-40 % de dégâts supplémentaires.
- Auparavant – Coup de chance : vous avez jusqu'à 20 % de chances de déclencher une nova empoisonnée infligeant (4000 % de dégâts des armes) de dégâts en 5 s aux adversaires dans la zone.
- Maintenant – Coup de chance : vous avez jusqu'à 20 % de chances de déclencher une nova empoisonnée infligeant 40 % des dégâts que vous avez infligés en 5 s aux adversaires dans la zone.
Barbares
Parangon
Maître d'armes
Porte-guerre
- Gains de Fureur réduits de 12 à 4.
- Bonus aux dégâts contre les adversaires blessés et en bonne santé augmenté de 45 %[x] à 75 %[x].
Saignée
- Auparavant : pour chaque tranche de 300 points de fureur dépensés, vous obtenez un montant de fortification égal à 10 % de votre maximum de points de vie.
- Maintenant : après avoir dépensé 300 points de fureur, vous gagnez 2 % de votre maximum de points de vie sous forme de fortification. Inflige 45 %[x] de dégâts supplémentaires sous l'effet de fortification.
- Dégâts supplémentaires augmentés de 60 %[x] à 75 %[x].
Druides
Parangon
Soif de carnage
Foudroiement
- Bonus aux dégâts augmenté de 50 %[x] à 70 %[x].
Indomptable
- Auparavant : les compétences de tempête infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 20 %[x] de vos bonus de dégâts contre les cibles à proximité et à distance, jusqu'à 60 %[x].
- Maintenant : les compétences de tempête infligent 60 %[x] de dégâts supplémentaires et confèrent 15 %[+] de chances d'infliger un coup critique.
Glyphe : consommation
- Durée augmentée de 5 à 10 secondes.
Nécromanciens
Parangon
Dîme de sang
Nécrose
- Bonus aux dégâts augmenté de 10 à 15 %, et bonus maximum augmenté de 50 %[x] à 60 %[x].
- Durée augmentée de 5 à 10 secondes.
L'odeur de la mort
- Auparavant : consommer 3 cadavres confère 40 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes.
- Maintenant : consommer un cadavre confère 60 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes.
Bain de sang
- Bonus aux dégâts critiques augmenté de 30 %[x] à 45 %[x].
Flétrissement
- Auparavant : inflige 40 %[x] de dégâts d'accablement supplémentaires. Après avoir accablé une cible, vous infligez 25 %[x] de dégâts de compétence de sang supplémentaires pendant 5 secondes.
- Maintenant : inflige 20 %[x] de dégâts d'accablement supplémentaires. Après avoir accablé une cible, vous infligez 25 %[x] de dégâts physiques supplémentaires pendant 5 secondes.
Fragilité
- Bonus aux dégâts augmenté de 300 %[x] à 400 %[x].
Glyphe : absorption
- Auparavant : les unités adverses maudites subissent 10 %[x] de dégâts supplémentaires de votre part et de celle de vos serviteurs. Ce bonus augmente de 10 %[x] pour chaque seconde de malédiction, jusqu'à 40 %[x].
- Maintenant : inflige 50 %[x] de dégâts supplémentaires aux unités adverses maudites.
Voleurs
Parangon
Ficelles du métier
Embuscade mortelle
- Bonus aux dégâts augmenté de 50 %[x] à 60 %[x].
Coup bas
- Bonus aux dégâts augmenté de 50 %[x] à 60 %[x].
- Bonus aux dégâts augmenté de 30 %[x] à 40 %[x].
Sorciers
Parangon
Instinct bouillonnant
Destin frigide
- Auparavant : vos dégâts de brûlure augmentent à hauteur de 20 %[x] de votre bonus de dégâts de feu, plus 2 %[x] pour chaque tranche de 30 points d'intelligence dont vous disposez, jusqu'à 90 %[x].
- Maintenant : inflige 90 %[x] de dégâts de brûlure supplémentaires.
Invocation élémentaire
- Auparavant : vous infligez des dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables équivalents à 20 %[x] du total de votre bonus aux dégâts de froid, jusqu'à un maximum de 60 %[x].
- Maintenant : inflige 60 %[x] de dégâts supplémentaires contre les adversaires vulnérables.
- Auparavant : vos compétences de conjuration ont un temps de recharge ou un coût en mana réduit de 10 %[x]. Elles infligent également un bonus aux dégâts à hauteur de 10 %[x] du total de votre bonus aux dégâts de feu, de foudre et de froid, jusqu'à un maximum de 60 %[x].
- Maintenant : vos compétences de conjuration ont un temps de recharge ou un coût en mana réduit de 20 %[x]. Lancer une compétence de conjuration augmente les dégâts que vous infligez avec l'élément associé de 50 %[x] pendant 6 secondes.
La tour
- De nouveaux types de monstres ont été ajoutés à la tour.
- De nouvelles dispositions et des éléments graphiques inédits ont été ajoutés à la tour.
- Votre meilleur rang de tour apparaît désormais toujours dans la partie supérieure droite du menu des classements.
- Les boss de la tour infligent désormais des dégâts sensiblement plus importants.
- Le nombre d'adversaires à vaincre pour terminer la tour a été réduit.
- Un nouveau bouton « Voir mon résultat » a été ajouté pour vous permettre de trouver plus facilement votre résultat.
- Un écran s'affiche désormais à la fin de chacune de vos expéditions pour en résumer les statistiques clés.
- De nouveaux boss ont été ajoutés à la tour.
- Les gobelins au trésor tués dans la tour permettent d'obtenir de meilleures récompenses.
Améliorations de confort
- La rapidité avec laquelle une traversée est terminée s'adapte désormais à la vitesse de déplacement, y compris celle de la monture lorsque la traversée peut être franchie en sautant par-dessus.
- Utiliser une traversée réinitialise désormais le temps de recharge de votre monture.
- Le temps de recharge des potions est désormais identique dans les champs de la Haine.
- Les affixes supérieurs perfectionnés disposent désormais de leur propre icône afin de mieux les différencier.
- Ajout d'une nouvelle option vous permettant de masquer les armes rengainées dans le vestiaire, pour une apparence plus épurée et personnalisée.
- Toutes les portes qui ne sont pas liées à des objectifs dans les donjons du Cauchemar s'ouvrent désormais automatiquement.
- La durée de canalisation des actions répétables, comme l'invocation du portail de retour en ville, a été réduite et est désormais limitée à 0,5 s.
- De plus, l'action de canalisation s'interrompt désormais lorsque vous subissez des dégâts équivalents à 20 % de vos points de vie, plutôt que 5 %.
Combat
Le mécanisme de stupéfaction des boss a été mis à jour.
De plus
- Les boss peuvent désormais être stupéfiés environ deux fois plus vite qu'avant.
- La barre de stupéfaction ne diminue plus avec le temps. Vous ne perdez plus la progression déjà effectuée pour stupéfier un boss.
- Après une stupéfaction, le boss bénéficie d'un bonus de résistance à la stupéfaction pendant 20 s.
- Tant que cet effet est actif, il est 5 fois plus difficile de stupéfier le boss.
- Chaque membre présent dans le groupe augmente le seuil de stupéfaction de 50 %.
Les affixes de monstres suivants ont été retirés de la fosse.
- L'affixe Monstre légendaire n'apparaît plus qu'en difficulté Expert et supérieure.
- L'affixe Monstre unique n'apparaît plus qu'en difficulté Pénitence et supérieure.
- Avant les niveaux de difficulté Tourment, il n'y a plus qu'un seul boss présent dans le Conseil funeste des hordes infernales.
- Un nouvel affixe de monstre a été ajouté. L'affixe Sape permet aux unités adverses affectées de drainer vos ressources.
Commentaire de l'équipe de développement : d'après certains commentaires que nous avons reçus, les joueuses et joueurs choisissaient parfois de relancer l'expédition lorsque des adversaires possédaient ces affixes. Nous choisissons donc de les retirer de ces activités.
- Protection
- Inarrêtable
- Téléportation
- Les effets visuels des affixes de monstres Enchantement de feu et Orbe enflammé ont été retravaillés afin d'attirer davantage l'attention.
- Les monstres serviteurs se distinguent désormais visuellement des autres.
Divers
- Les préréglages de super-résolution DLSS ont été mis à jour afin de profiter des fonctionnalités de DLSS 4.5 lorsque cela est possible, ce qui améliore la qualité de l'image lors de l'utilisation des modes Ultra Performance, Performance et DLAA.
- Les récompenses d'obducite ont été grandement réduites dans les chambres fortes horadriques.
- La limite d'obducite a été augmentée de 999 999 à 99 999 999.
- Les récompenses d'expérience obtenues contre les boss de repaire et mondiaux ont été réduites.
Corrections de bugs
Accessibilité
- Correction de plusieurs cas où la lecture d'écran parcourait et lisait le texte de manière incorrecte. Les problèmes corrigés sont les suivants :
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran annonçait uniquement le nombre de récompenses de classement de la saison, sans préciser lesquelles étaient obtenues.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran n'annonçait pas les noms des personnages-joueurs sur l'écran social avec une manette.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne fonctionnait pas correctement dans la fenêtre de classement de la saison si le personnage-joueur était attaqué.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran dirigeait le personnage-joueur vers les écuries et non le vestiaire lorsque des familiers étaient débloqués pour la première fois.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne lisait pas toutes les instructions pour changer de difficulté.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne lisait pas le texte une fois un défi terminé.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne parvenait pas à lire les mots contenant des apostrophes.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne lisait pas les titres des sous-menus dans le vestiaire.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran ne fonctionnait pas correctement dans la boutique.
La tour
- Correction d'un problème à cause duquel le gobelin expert persistait une fois la barre de progression remplie.
- Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'apparaître dans une configuration de tour permettant au personnage-joueur d'infliger des dégâts aux monstres sans quitter le cercle de départ.
- Correction d'un problème à cause duquel le boss gardien Semeur de décomposition pouvait devenir invisible s'il était touché par l'une de ses compétences.
- Correction d'un problème à cause duquel une expédition en duo pouvait apparaître comme expédition solo dans les classements.
- Correction d'un problème à cause duquel une expédition dans la tour pouvait durer plus de 10 minutes si le boss était invoqué pile à la fin du temps imparti.
- Correction d'un problème à cause duquel les personnages éternels pouvaient entrer dans la tour.
- Correction d'un problème à cause duquel les dangers de l'environnement pouvaient causer l'élimination des adversaires de la tour avant que le personnage-joueur ne commence le niveau.
Jeu
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus Inarrêtable conféré par Rage du grizzly pouvait disparaître de manière aléatoire.
- Correction d'un problème à cause duquel Aspect d'appétit funeste ne parvenait pas à frapper deux fois avec le glyphe de golem nécromantique.
- Correction d'un problème à cause duquel les golems invoqués par Tombelle ne réapparaissaient pas plus vite, comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel Piège mortel générait deux fois plus de grenades étourdissantes que prévu avec l'aspect de la crapule.
- Correction d'un problème à cause duquel les grenades étourdissantes de Piège mortel générées par l'aspect de la crapule apparaissaient à l'emplacement du personnage-joueur au lieu de celui du Piège mortel.
- Correction d'un problème avec les Bottes de morbête, à cause duquel la quantité de ressources gagnée ne correspondait pas au globe des ressources et à la fenêtre de statistiques.
- Correction d'un problème à cause duquel les boucliers pouvaient obtenir un affixe de génération de barrière.
- Correction d'un problème à cause duquel le fait d'invoquer Bartuc en hordes infernales avec exactement 666 éthers entraînait son apparition, mais aucun éther n'était consommé et Bartuc ne lâchait pas de butin. (Le pauvre est visiblement terrifié par le nombre de Diablo).
- Correction d'un problème à cause duquel le Camée débordant d'Esadora ne conférait pas correctement les rangs de bonus aux compétences.
- Correction d'un problème à cause duquel le combat contre Andarielle durait plus longtemps que prévu si ses points de vie étaient réduits à zéro pendant la phase de transition.
- Correction d'un problème à cause duquel Orsivane bloquait parfois l'enchantement de Téléportation à zéro charge.
- Correction d'un problème à cause duquel Orsivane écrasait parfois la réduction du temps de recharge bloqué de l'enchantement de Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel la progression dans le donjon de l'ancien réservoir était bloquée quand des adversaires apparaissaient derrière la barrière.
- Correction d'un problème à cause duquel l'objectif ne progressait pas si le boss du bastion de Malnok était vaincu trop rapidement.
- Correction d'un problème à cause duquel les charges de potion n'étaient pas rechargées une fois le personnage-joueur réanimé.
- Correction d'un problème à cause duquel les balistes squelettiques ne s'approchaient souvent pas assez du personnage-joueur pour l'attaquer.
- Correction d'un problème à cause duquel les ombres mouvantes n'apparaissaient pas comme prévu dans un donjon du Cauchemar avec l'affixe associé.
- Correction d'un problème à cause duquel Astaroth pouvait être invoqué plusieurs fois à la fin d'un cauchemar grandissant si les personnages-joueurs rejoignaient d'autres groupes.
Interface et expérience utilisateur
- Correction d'un problème à cause duquel la couleur ajoutée aux affixes après l'application de la qualité d'objet s'appliquait également aux affixes inhérents, qui ne sont pas affectés par les améliorations de qualité.
- Correction d'un problème à cause duquel les versions multiplicatives des dégâts infligés aux cibles sous l'effet d'une perte de contrôle ne s'affichaient pas dans la fenêtre de statistiques.
- Correction d'un problème à cause duquel le bouton Voir sur la carte de l'écran de classement de la saison ne fonctionnait pas en donjon.
- Correction d'un problème à cause duquel l'armurerie était inaccessible dans certaines situations.
- Correction de plusieurs problèmes affectant la navigation dans l'onglet profil du personnage à la manette.
- Correction de plusieurs textes ou images manquants ou incorrects.
- Correction de plusieurs incohérences entre les descriptions des encadrés d'aide et du codex pour certains aspects.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel le personnage-joueur et ses compagnons se retrouvaient avec des armes invisibles après être descendus de leur monture.
- Correction d'un problème à cause duquel les visions de Lilith et de Vhenard réapparaissaient après s'être estompées lors de la quête À l'assaut des portes.
- Correction d'un problème à cause duquel la collection d'anneaux de la cache des Murmures ne conférait qu'un seul anneau. C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines caches des Murmures ne conféraient pas de matériaux d'invocation de boss comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel l'utilisation d'un corbeau de l'arbre ne faisait pas progresser l'objectif Récupérez une récompense à l'arbre des Murmures lors de la quête Des exploits glorieux.
- Correction d'un problème à cause duquel les paliers de la fosse n'accordaient pas la quantité d'expérience attendue.
- Correction d'un problème à cause duquel les défis tourmentés n'étaient parfois pas débloqués alors qu'ils auraient dû l'être.
- Correction d'un problème à cause duquel les nécromanciens ne pouvaient pas graver certains aspects légendaires sur des boucliers.
- Correction d'un problème à cause duquel l'ajout de l'affixe trempé pour la réduction du coût en ressources retirait la possibilité d'obtenir le même affixe via l'enchantement du même objet.
- Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'utiliser des parchemins d'évasion en ville.
- Correction de plusieurs cas où l'option Quitter le donjon ne fonctionnait pas correctement.
- Diverses améliorations concernant les performances, la stabilité, ainsi que les effets visuels et sonores.
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