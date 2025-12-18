Diablo 4 : MàJ 2.5.1, les détails de la mise à jour du 18 décembre

Diablo 4 : Les saisons se poursuivront après la sortie de Diablo 5
Diablo IV ne va pas s'arrêter subitement une fois que Diablo V sera sorti ; c'est ce qu'assure Brent Gibson en septembre 2026 dans une interview accordée à Icy Veins.
Patch 2.5.1 de Diablo IV (18 décembre 2025)
Jeu de base
- Mise à jour des descriptions et des encadrés d'aide des emblèmes célestes afin de clarifier les conditions de sanctification d'un objet.
- L'objectif de rang saisonnier pour la réussite du niveau 40 de la fosse a été modifié et nécessite désormais d'avoir surpassé le niveau 35 de la fosse.
- Diverses améliorations de la cohérence et de la clarté des interfaces de sanctification et de rang saisonnier.
- Un signal sonore a été ajouté pour mettre en évidence les zones sûres dans le donjon pinaculaire du caveau du Creuset.
- Des informations supplémentaires ont été ajoutées dans l'encadré d'aide de l'autel d'invocation d'Asmodan afin de mieux expliquer les conditions requises pour l'invoquer.
Corrections de bugs
Vessel of Hatred
- Correction d'un problème à cause duquel les paladins n'obtenaient pas d'affixe de force lors de la sanctification.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts supplémentaires octroyés par les affixes de trempe des compétences de justice ne s'appliquaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel l'augmentation de dégâts liés à la consommation de cumuls de Jugement octroyée par Charge vertueuse ne s'appliquait pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel Arbitre de la justice ne bénéficiait pas de Portée de la loi lorsque le Jugement d'Auriel était équipé.
- Correction d'un problème à cause duquel l'amélioration Ailes séraphines de l'arbitre de la justice octroyait une vitesse de déplacement plus importante que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les cumuls de décision octroyés par les aspects de domination et de vaillance pouvaient disparaître de façon aléatoire.
- Correction d'un problème à cause duquel la jauge d'Arbitre de la justice ne se vidait pas, même si la durée de l'amélioration diminuait normalement.
- Correction d'un problème à cause duquel les runes pour paladins ne pouvaient pas être fabriquées de manière aléatoire à la joaillerie.
- Correction d'un problème à cause duquel la quête initiale pour traverser les bas-fonds de Kurast ne pouvait pas être terminée sur les royaumes éternels.
- Correction d'un problème à cause duquel la quête L'appel des paladins pouvait se bloquer si les monstres associés étaient tués par des PNJ à proximité.
- Correction d'un problème à cause duquel le familier héraut de la Haine devenait inarrêtable et fuyait le personnage-joueur.
- Correction d'un problème à cause duquel l'objectif « Parlez à Sihek » de la quête Des exploits glorieux plaçait le marqueur au mauvais endroit sur la carte.
- Diverses corrections et améliorations de la cohérence, de la précision et de la clarté des encadrés d'aide, des descriptions et des icônes des paladins.
Jeu de base
- Correction d'un problème qui empêchait la lecture d'écran de lire l'ensemble des informations de l'onglet Ensembles du vestiaire.
Donjons
- Correction d'un problème à cause duquel le boss de la descente infernale pouvait se réinitialiser complètement si vous entriez dans des zones spécifiques de son arène.
- Correction d'un problème à cause il était possible de se coincer entre le mur et la barrière dans l'enclave des Ténèbres.
- Correction d'un problème à cause duquel vous pouviez réapparaître à l'étage précédent en cas de mort pendant le combat de boss de l'enclave des Ténèbres.
- Correction d'un problème à cause duquel l'attaque de porte démoniaque d'Asmodan pouvait apparaître en dehors de l'arène du boss dans la brèche du Péché.
- Correction d'un problème à cause duquel les monstres apparaissaient sans discontinuer dans la brèche du Péché.
- Jeu
- Correction d'un problème à cause duquel les monstres engendrés par les vecteurs d'animus laissaient également de l'animus derrière eux.
- Correction d'un problème à cause duquel les offrandes torturées ne réapparaissaient pas si la vague infernale revenait dans la région où elle se trouvait auparavant.
- Correction d'un problème à cause duquel l'accès aux dons divins pouvait être perdu dans les parties en coop locale.
- Correction d'un problème à cause duquel les météores invoqués par l'essence des flammes infernales pouvaient renvoyer aux personnages-joueurs leurs propres dégâts d'épines.
- Correction d'un problème à cause duquel l'affixe de sanctification d'ajout de qualité ne fonctionnait pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel l'enchantement Bouclier de feu ne s'activait pas si Bouclier de feu était dans la barre de compétences et qu'Orsivane était équipée.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels et sonores du don divin Essence de misère persistaient en ville.
- Commentaire de l'équipe de développement : ces effets ont été entièrement désactivés.
- Correction d'un problème à cause duquel le pack d'objets ornementaux « Le frisson spectral » n'apparaissait pas même lorsque vous le possédiez.
- Correction d'un problème à cause duquel le classement était visible bien qu'il ne comporte aucune entrée.
- Correction d'un problème à cause duquel la trempe d'armures légendaires ancestrales nécessitait plus de types de matériaux que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le défi Défense résolue pouvait être débloqué en jouant une autre classe que paladin.
- Diverses améliorations de la stabilité, de l'interface, des effets visuels, de la performance et de l'audio.
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