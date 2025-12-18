Diablo 4 : MàJ 2.5.1, les détails de la mise à jour du 18 décembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2025 à 11h19
Retrouvez les détails du correctif du 18 décembre 2025 de Diablo IV dans cet article (patch 2.5.1).
Diablo 4 : MàJ 2.5.1, les détails de la mise à jour du 18 décembre
Peu de temps après son lancement, la saison 11 de Diablo IV connaît sa première mise à jour avec le patch 2.5.1 du 18 décembre 2025, qui s'apparente surtout à un correctif. Blizzard a en effet solutionné plusieurs problèmes, dont plusieurs sont en lien avec le paladin, la nouvelle classe disponible en accès anticipé. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch 2.5.1 de Diablo IV ci-dessous.

Patch 2.5.1 de Diablo IV (18 décembre 2025)

Jeu de base

  • Mise à jour des descriptions et des encadrés d'aide des emblèmes célestes afin de clarifier les conditions de sanctification d'un objet.
  • L'objectif de rang saisonnier pour la réussite du niveau 40 de la fosse a été modifié et nécessite désormais d'avoir surpassé le niveau 35 de la fosse.
  • Diverses améliorations de la cohérence et de la clarté des interfaces de sanctification et de rang saisonnier.
  • Un signal sonore a été ajouté pour mettre en évidence les zones sûres dans le donjon pinaculaire du caveau du Creuset.
  • Des informations supplémentaires ont été ajoutées dans l'encadré d'aide de l'autel d'invocation d'Asmodan afin de mieux expliquer les conditions requises pour l'invoquer.

Corrections de bugs 

Vessel of Hatred

  • Correction d'un problème à cause duquel les paladins n'obtenaient pas d'affixe de force lors de la sanctification.
  • Correction d'un problème à cause duquel les dégâts supplémentaires octroyés par les affixes de trempe des compétences de justice ne s'appliquaient pas correctement.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'augmentation de dégâts liés à la consommation de cumuls de Jugement octroyée par Charge vertueuse ne s'appliquait pas correctement.
  • Correction d'un problème à cause duquel Arbitre de la justice ne bénéficiait pas de Portée de la loi lorsque le Jugement d'Auriel était équipé.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'amélioration Ailes séraphines de l'arbitre de la justice octroyait une vitesse de déplacement plus importante que prévu.
  • Correction d'un problème à cause duquel les cumuls de décision octroyés par les aspects de domination et de vaillance pouvaient disparaître de façon aléatoire.
  • Correction d'un problème à cause duquel la jauge d'Arbitre de la justice ne se vidait pas, même si la durée de l'amélioration diminuait normalement.
  • Correction d'un problème à cause duquel les runes pour paladins ne pouvaient pas être fabriquées de manière aléatoire à la joaillerie.
  • Correction d'un problème à cause duquel la quête initiale pour traverser les bas-fonds de Kurast ne pouvait pas être terminée sur les royaumes éternels.
  • Correction d'un problème à cause duquel la quête L'appel des paladins pouvait se bloquer si les monstres associés étaient tués par des PNJ à proximité.
  • Correction d'un problème à cause duquel le familier héraut de la Haine devenait inarrêtable et fuyait le personnage-joueur.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'objectif « Parlez à Sihek » de la quête Des exploits glorieux plaçait le marqueur au mauvais endroit sur la carte.
  • Diverses corrections et améliorations de la cohérence, de la précision et de la clarté des encadrés d'aide, des descriptions et des icônes des paladins.

Jeu de base

  • Correction d'un problème qui empêchait la lecture d'écran de lire l'ensemble des informations de l'onglet Ensembles du vestiaire.

Donjons

  • Correction d'un problème à cause duquel le boss de la descente infernale pouvait se réinitialiser complètement si vous entriez dans des zones spécifiques de son arène.
  • Correction d'un problème à cause il était possible de se coincer entre le mur et la barrière dans l'enclave des Ténèbres.
  • Correction d'un problème à cause duquel vous pouviez réapparaître à l'étage précédent en cas de mort pendant le combat de boss de l'enclave des Ténèbres.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'attaque de porte démoniaque d'Asmodan pouvait apparaître en dehors de l'arène du boss dans la brèche du Péché.
  • Correction d'un problème à cause duquel les monstres apparaissaient sans discontinuer dans la brèche du Péché.
  • Jeu
  • Correction d'un problème à cause duquel les monstres engendrés par les vecteurs d'animus laissaient également de l'animus derrière eux.
  • Correction d'un problème à cause duquel les offrandes torturées ne réapparaissaient pas si la vague infernale revenait dans la région où elle se trouvait auparavant.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'accès aux dons divins pouvait être perdu dans les parties en coop locale.
  • Correction d'un problème à cause duquel les météores invoqués par l'essence des flammes infernales pouvaient renvoyer aux personnages-joueurs leurs propres dégâts d'épines.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'affixe de sanctification d'ajout de qualité ne fonctionnait pas correctement.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'enchantement Bouclier de feu ne s'activait pas si Bouclier de feu était dans la barre de compétences et qu'Orsivane était équipée.

Divers

  • Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels et sonores du don divin Essence de misère persistaient en ville.
  • Commentaire de l'équipe de développement : ces effets ont été entièrement désactivés.
  • Correction d'un problème à cause duquel le pack d'objets ornementaux « Le frisson spectral » n'apparaissait pas même lorsque vous le possédiez.
  • Correction d'un problème à cause duquel le classement était visible bien qu'il ne comporte aucune entrée.
  • Correction d'un problème à cause duquel la trempe d'armures légendaires ancestrales nécessitait plus de types de matériaux que prévu.
  • Correction d'un problème à cause duquel le défi Défense résolue pouvait être débloqué en jouant une autre classe que paladin.
  • Diverses améliorations de la stabilité, de l'interface, des effets visuels, de la performance et de l'audio.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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