Diablo 4 : MàJ 2.1.3, les détails de la mise à jour

Diablo 4 : Les saisons se poursuivront après la sortie de Diablo 5
Diablo IV ne va pas s'arrêter subitement une fois que Diablo V sera sorti ; c'est ce qu'assure Brent Gibson en septembre 2026 dans une interview accordée à Icy Veins.
Patch notes 2.1.3 de Diablo IV
Vessel of Hatred
SacrespritCrosse de guerre décolorée
Wushe Nak Pa
- Les dégâts des compétences de Potency augmentent de 10-20% par cumul à 15-25%, et le maximum passe de 100-200% à 150-250%.
- Primary Spirit Hall Potency passe de 100-200% à 200-300%.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème où le mur de brouillard dans le Nexus Ancien ne pouvait pas être traversé par un joueur si un autre lançait l'affrontement avant que tous les membres du groupe ne soient entrés dans l'arène.
- Correction d'un problème où prendre un portail vers un membre du groupe venant d'échouer une expédition dans la Cité souterraine de Kurast pouvait téléporter le joueur vers une nouvelle instance sans affixes.
- Correction d'un problème où les monstres pouvaient rester coincés dans les murs du Donjon Windswept Altar.
- Correction d'un problème où aucun avertissement ne s'affichait en essayant de charger une configuration d'Armurerie avec plus de 2 Mots runiques.
Jeu de base
Saison des MaléficesCroissance
Orbe funeste
- Dégâts par rang augmentés de 1% à 2,5%, maximum augmenté de 45% à 75%.
Chauves-souris de feu
- Bonus de dégâts sur les éliminations et dégâts aux boss augmentés de 5% à 8%, maximum de dégâts augmenté de 100% à 160%.
Vague de malheur
- Dégâts augmentés de 20% à 40% par coup.
Sortilège des flammes
- Dégâts des rebonds augmentés de 15% à 25%.
Grenouille toxique
- Dégâts augmentés de 40% à 60%.
- Dégâts totaux du poison augmentés de 40% à 90% par rang.
- Dégâts totaux de l'explosion augmentés de 50% à 120% par rang.
DruideCroissant gibbeux
Aspect de pluie lupine
- Les dégâts critiques additifs sont remplacés par +50% de chances que Déchiquetage inflige le double des dégâts.
- Dégâts de l'Ouragan par loup augmentés de 5-15% à 15-25%.
VoleurFoulée assassine
- Puissance d'Imprégnation d'Ombre augmentée de 40-80% à 60-120%.
SorcierSphère foudroyante
Dragon de papier
- Dégâts augmentés de 24% à 30%.
Virtuosité de Vyr
- Dégâts augmentés de 6/12/18%[x] à **8/16/24%
Férocité d'Esu
- La chance que votre compétence de Choc se propage à un autre ennemi passe de 10% à 15%.
Objets Uniques
- Les dégâts des Coups Critiques de Feu augmentent de 50% à 75%.
- La chance de Coup Critique de Feu passe de 10% à 40%.
Conduit axial
Catalyseur d'Okun
- L'explosion se cale désormais sur les rangs de Chaîne d'éclairs.
Avant :
- Ce pouvoir unique a été reformulé pour plus de clarté.
Maintenant :
- Sphère foudroyante orbite autour de vous, créant un champ statique qui inflige 140-180%[x] des dégâts de Sphère foudroyante par sphère active à tous les ennemis à l'intérieur. Vous êtes libre de vos mouvements tant que le champ est actif.
Frappe de Corne-Tempête
- Lancer Sphère foudroyante crée désormais un champ statique distinct autour de vous, infligeant 140-180% des dégâts de Sphère foudroyante par sphère active à tous les ennemis à l'intérieur. Vous êtes libre de vos mouvements tant que le champ est actif.
Avant :
- Les dégâts augmentent de 160-200% à 175-225%.
- Se cale désormais sur les rangs de Sphère foudroyante.
- Pouvoir unique reformulé pour plus de clarté.
Maintenant :
- Sphère foudroyante explose à l'impact pour 160-200%[x] de dégâts supplémentaires.
- Sphère foudroyante explose à l'impact, infligeant instantanément 175-225% de ses dégâts totaux.
Saison des Maléfices
- Le message affiché lorsqu'un Cocon émerge a été mis à jour pour ne plus suggérer qu'une Tête pourrait être présente en dehors des difficultés Tourment.
Divers
Note des développeurs : Par exemple, l'augmentation moyenne des dégâts des Conduit Shrines est d'environ 37x en Tourment III.
- Les paramètres de recherche par défaut dans la Recherche de groupe incluent désormais et sont classés selon le niveau de difficulté actuel du joueur et un niveau inférieur.
- Les dégâts des Conduit Shrines ont été ajustés pour évoluer agressivement en fonction du niveau du joueur et du niveau de Parangon.
Corrections de bugs
Accessibilité
- Correction d'un bug rare empêchant la lecture correcte des nœuds de Parangon par le lecteur d'écran.
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran n'annonçait pas l'avertissement lors du remboursement d'un nœud de Parangon cassant une connexion.
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran n'annonçait pas l'icône de classe dans l'info-bulle d'un Aspect récompensé après un donjon.
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran ne fonctionnait pas correctement dans la fenêtre des statistiques et matériaux.
Saison des Maléfices
- Correction d'un problème où des icônes du Seeker Bounty pouvaient apparaître en double dans les Zones de Chasse aux Têtes.
- Correction d'un problème où l'effet visuel des Firebat Servants était trop intense dans certains contextes.
- Correction d'un problème où les boss des Bastions enracinés pouvaient s'échapper à travers un mur dans certains scénarios.
- Correction d'un problème où le donjon Overgrown Tenement lors de la quête Oaths and Debts pouvait être réinitialisé, permettant aux joueurs de farmer des Têtes fugitives à l'infini.
- Correction d'un problème où les Seekers pouvaient apparaître en dehors des zones mises en évidence pour le Seeker Bounty.
Gameplay
- Correction d'un problème où Aspect de réanimation n'augmentait pas correctement les dégâts de Anneau de Mendeln, Aspect d'ombrebrume ou Aspect d'appétit funeste.
- Correction d'un problème où les Glyphes de Parangon du Nécromancien pour le Golem, le Guerrier et le Mage n'augmentaient pas correctement les dégâts de leurs serviteurs.
- Correction d'un problème où Appel des Anciens suprême du Barbare ne fonctionnait pas correctement.
- Correction d'un problème où Pulvérisation enragée infligeait moins de dégâts que ce qui était affiché dans l'info-bulle.
- Correction d'un problème où le rang maximum de l'Aspect d'ombre ultime n'était pas atteignable dans le Codex du Pouvoir.
- Correction d'un problème où les dégâts du Clone d'ombre du Voleur ne conservaient pas correctement certaines balises de compétences comme celles conférées par Voix des étoiles (Gemme Occulte).
- Correction d'un problème où les dégâts de Imprégnation de poison et Imprégnation d'ombre n'étaient pas correctement attribués au joueur lorsqu'ils étaient infligés par un Clone d'ombre utilisant Aspect d'imitation d'imprégnation.
- Correction d'un problème où la Barrière du Sorcier disparaissait après une attaque lorsqu'on utilisait Aspect de l'éveil spirituel avec le passif Catalyseur d'énergie.
- Correction d'un problème où la Porte du Conseil dans Hordes Infernales ne pouvait pas être franchie immédiatement après son ouverture.
Interface Utilisateur & Expérience Joueur
- Correction d'un problème où divers menus pouvaient mal fonctionner si l'état du monde du joueur changeait pendant qu'ils étaient ouverts.
- Exemple : rejoindre un groupe et être transféré dans le monde du chef tout en consultant l'Occultiste.
- Correction d'un problème où la caméra ne zoomait pas correctement lors des combats contre les Boss Mondiaux dans certains cas.
Divers
- Correction d'un problème où certaines caches artisanales ne donnaient aucun objet.
- Correction d'un problème où l'apparence du Mantelet de Fureur de la Montagne n'était pas débloquée en recyclant l'objet.
- Correction d'un problème où les apparences d'équipement sélectionnées dans la Garde-Robe pouvaient revenir à une apparence précédemment appliquée.
- Améliorations diverses en matière de stabilité, de performance, d'affichage, d'interface utilisateur et de son.
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