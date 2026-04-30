Diablo 4 : Les Plans de guerre, comment les débloquer ?

Les plans de guerre sont disponibles sur Diablo IV : Lord of Hatred. Retrouvez des explications relatives au fonctionnement de ce système dans cet article.

Lord of Hatred est disponible depuis le 28 avril 2026, et cette seconde extension de Diablo IV a pour particularité d'introduire les plans de guerre, un système voué à façonner un endgame à votre image. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici le fonctionnement des plans de guerre.

Que sont les plans de guerre sur Diablo IV ?

Le contenu de fin de jeu de Diablo IV est constitué de plusieurs activités, et les plans de guerre, l'une des grandes nouveautés de Lord of Hatred, vous permettent de privilégier certaines d'entre elles pour obtenir du butin supplémentaire, ainsi que de l'expérience pour progresser dans des arbres de compétences spécifiques. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 activités, et récupérer vos récompenses dans le coffre de guerre.

Comment débloquer les plans de guerre sur Lord of Hatred ?

Pour accéder aux plans de guerre sur Diablo IV, il est indispensable de déverrouiller d'abord les activités de fin de jeu en mode difficile au minimum. La complétion de la campagne principale de Lord of Hatred est donc obligatoire. Ensuite, vous serez autorisé à rendre visite à Temis dans la cité de Skovos.

En interagissant avec la table, vous pourrez dès lors créer votre propre playlist d'activités endgame. Voici celles qui sont éligibles :

La Fosse

Les Hordes infernales

Les boss de repaire

Le bazar de Kurast

Les vagues infernales

Les donjons du Cauchemar

L'arbre des Murmures

La meilleure activité dépend du point faible de votre personnage : vous avez tout intérêt à opter pour celle qui vous aideront à avancer plus rapidement dans votre build.

Enfin, lorsque vous établirez vos premiers plans de guerre, vous remarquerez que toutes les activités existantes ne sont pas proposées. Cela est normal, car vous devrez en effet remporter des points d'expérience pour toutes les débloquer. Pour cette raison, nous vous recommandons de choisir votre chemin après avoir réfléchi mûrement à votre projet.

Lord of Hatred réserve d'autres surprises aux joueurs, par exemple celle de la pêche. Pour en savoir plus, consultez notre article expliquant comment accéder à cette activité secondaire.