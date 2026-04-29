Diablo 4 : La pêche, comment débloquer cette activité ?

Retrouvez des informations relatives à l'activité secondaire de la pêche sur Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV.

Avec le lancement de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV, en avril 2026, les joueurs ont l'opportunité de se détendre loin des combats en pêchant. Cette activité secondaire est en effet disponible pour la première fois sur ce titre de la franchise, et nous vous expliquons ici comment débloquer la pêche afin que vous puissiez collectionner des poissons et valider quelques hauts-faits.

Comment déverrouiller la pêche sur Lord of Hatred ?

Si vous avez fait l'acquisition de Lord of Hatred, vous avez en même temps remporté la possibilité de pêcher sur Diablo IV. Pour ce faire, vous devrez d'abord avancer dans la campagne jusqu'à rencontrer la reine de Skovos et explorer le sud de Philios. À cet endroit, vous ferez la connaissance du pêcheur Shi Yugong, qui vous donnera une quête violette, similaire à celles en lien avec l'occultiste ou le joaillier. Vous reconnaîtrez aisément le PNJ, car celui-ci sera en train de se plaindre du bruit que vous faites. Il vous défiera alors d'attraper votre premier poisson.

Comment pêcher sur Diablo IV ?

Pour pêcher, il vous suffit d'ajouter la commande « Lancer la ligne de pêche » dans la roue d'actions. Bien entendu, pour que cela fonctionne, il sera nécessaire de se trouver à proximité d'un point d'eau. Lorsque l'icône d'un poisson apparaîtra au milieu de votre écran, cliquez, et récupérez votre prise dans votre inventaire.

Quelle est l'utilité de la pêche dans Diablo IV ?

Sur Diablo IV, la pêche sert avant tout à valider des hauts-faits et obtenir le titre Salty Angler. Lors de la sortie de Lord of Hatred, 117 espèces peuvent être collectionnées, et chacune d'entre elles complétera un haut-fait. La séance de streaming des développeurs du 23 avril 2026 a également laissé entendre qu'un secret autour de cette activité pourrait être révélé : la communauté a été avertie qu'il fallait prêter attention à ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs de la mer...