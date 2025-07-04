Diablo 4 : Les phases d'immunité des boss tourmentés pourraient disparaître

La question des phases d'immunité des boss tourmentés sur Diablo IV taraude les joueurs, et Blizzard a eu vent de cette préoccupation. Des changements sont au programme.
Éliminer des boss tourmentés est le meilleur moyen de récupérer des objets uniques et mythiques sur Diablo IV
, mais ces affrontements peuvent se révéler fastidieux lorsque votre adversaire est immunisé aux dégâts. À la suite des demandes des joueurs, Blizzard considère une levée des immunités des boss de repaire.
Blizzard réfléchit à apporter des changements aux phases d'immunité des boss tourmentés
Quoi de plus frustrant sur Diablo IV
que d'affronter la Bête dans la Glace, Andarielle ou Duriel est d'être interrompu dans son cycle de DPS parce que le boss devient invincible ? Certes, il y a les trempes ratées
, mais le problème lié aux immunités des boss tourmentés fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux depuis déjà plusieurs mois. Même s'il apparaît quelque peu paradoxal que les joueurs souhaitent enchaîner encore plus rapidement les combats alors que la difficulté du jeu est pointée du doigt, il n'en demeure que cette requête est de plus en plus visible, si bien qu'elle a attiré l'attention de Blizzard.
Immunity phases planned to be changed
byu/PianoEmeritus indiablo4
En réponse à un joueur sur X, Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV
, a indiqué que le développeur avait pour projet de proposer une solution visant à supprimer les phases d'immunité des boss tourmentés
de Sanctuaire.
Un futur changement qui n'apporterait pas de solution de fond ?
Certains joueurs ont toutefois émis des réserves. Il se pourrait que Blizzard propose des combats plus longs pour remplacer ces phases, ou au contraire, que cela laisse la porte ouverte à des one shot
purs et simples des boss. Le fait de pouvoir choisir la table des loots de Belial pourrait aussi poser problème. Si les autres boss ne proposent pas un gameplay plus attractif, les joueurs risquent de finir par ne plus les combattre et de se focaliser uniquement sur le Seigneur du Mensonge (comme tel est actuellement plus ou moins le cas).
Qui plus est, la question de savoir quand les choses changeront demeure en suspens, et beaucoup attendent à présent que davantage d'informations soient communiquées. Il faudra malheureusement faire preuve de patience pour en savoir plus, alors restez à l'affût pour ne rien rater des prochaines mises à jour de Diablo IV
.
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