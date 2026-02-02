Diablo 4 : 5 objets uniques inédits arrivent en saison 12

Découvrez les 5 équipements uniques à venir en saison 12 de Diablo IV dans cet article.
La saison 12 de Diablo IV
va être testée sur le PTR en février 2026, c'est pourquoi Blizzard a dévoilé à la communauté ses mécaniques principales avant l'ouverture des royaumes de tests. Vous pourrez ainsi participer à des séries meurtrières et accroître votre puissance grâce aux objets ensanglantés, et le meilleur moyen pour y parvenir sera de récolter des emblèmes ensanglantés... En plus de cela, des équipements uniques supplémentaires
vont faire leur entrée, nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.
5 nouveaux uniques intègrent la saison 12 de Diablo IV
Idole sanguinaire (amulette)
Pouvoir :
- +51-65 à toutes les caractéristiques ;
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque ;
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique ;
- 17,5-31,5 % de réduction des dégâts lorsque vous êtes blessé(e).
Vous restez sous l'effet de Rage du berserker, mais subissez 200 %[x] de dégâts de brûlure supplémentaires en 8 secondes. Sous l'effet de brûlure, la Rage du berserker confère 75-125 % de dégâts supplémentaires.→ Utilisable par toutes les classes
.
Marque du wendigo (anneau)
Pouvoir
- 424-457 points de vie ;
- 855-1 086 points de régénération de vie ;
- 146-159 points de vie par coup ;
- 441-490 points de résistance physique.
: Toutes les 15 victimes au cours des 30-60 dernières secondes, augmente de 2 % vos dégâts infligés, et de 1 % votre maximum de points de vie.→ Utilisable par toutes les classes.
Surin rouillé (dague)
Pouvoir
- +51-65 à toutes les caractéristiques ;
- 424-457 points de vie ;
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque ;
- 40-50 % de dégâts contre les cibles vulnérables.
: Inflige 50-100 % de dégâts supplémentaires aux cibles adverses isolées.→ Utilisable par les sorciers, les druides, les voleurs et les nécromanciens.
Peau de Wyrd (gants)
Pouvoir
- 424-457 points de vie ;
- 1-2 rangs aux compétences principales ;
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique ;
- 8,3-10 % à la vitesse d'attaque.
: Les attaques rendent les cibles à distance vulnérables et affaiblissent les cibles à proximité. Inflige 10-30 % de dégâts supplémentaires aux adversaires qui sont à la fois vulnérables et affaiblis.→ Utilisable par toutes les classes.
Saccageuse aux Mille Yeux (hache à une main)
Pouvoir
- 424-457 points de vie ;
- 7-8 % de chances d'infliger un coup critique ;
- 36,5-50 % à la vitesse de déplacement en tuant un élite ;
- Coup de chance : vous avez jusqu'à 40 % de chances d'infliger 900-2 400 points de dégâts physiques.
: Le fait de se déplacer confère Férocité et augmente le maximum de Férocité à 1-3. La Férocité augmente également la vitesse de déplacement de 4-8 % par cumul.→ Utilisable par les barbares, les druides, les nécromanciens et les paladins.
Nous ne savons pas encore sur quels boss tourmentés il sera possible de récupérer ces nouveaux uniques de la saison 12 de Diablo IV
, mais les informations viendront sans aucun doute en temps voulu. Pour vous faire votre propre idée de la puissance de ces équipements, rendez-vous sur le PTR du 3 au 10 février 2026.
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