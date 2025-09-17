Diablo 4 : Le familier renard Pandore, comment l'obtenir ?

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Pour y parvenir, vous devrez tout simplement jouer au jeu en prenant part à un maximum d'activités, comme les Vagues infernales, les Hordes infernales ou encore les donjons du Cauchemar. Il vous sera parfois demandé d'effectuer des crafts auprès d'un alchimiste ou de perfectionner votre équipement, des étapes que vous devriez naturellement achever au fur et à mesure de vos aventures. Accèder à ce niveau vous permet en outre de disposer de 3 cendres supplémentaires pour améliorer les bénédictions saisonnières, ainsi que d'un cosmétique de monture.Comme tous les autres familiers deest à équiper en passant par l'outil de garde-robes, et vous accompagnera ensuite dans toutes vos périples à travers Sanctuaire.Il ramassera les butins que vous oublierez, principalement l'or et des composants spécifiques, et viendra parfaire une collection de familiers qui ne cesse de s'agrandir au fil des saisons.