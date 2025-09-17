Diablo 4 : Le familier renard Pandore, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour décrocher le familier renard Pandore en saison 10 de Diablo IV dans cet article.
La saison 10 de Diablo IV
commence le 23 septembre 2025, et permet aux joueurs de redécouvrir les Hordes infernales tout en se parant de nouvelles Armures du Chaos, des uniques puissants. Comme d'habitude, des cosmétiques inédits peuvent être récupérés, et certains sont disponibles sans passer par le système controversé du Reliquaire
. Tel est le cas d'un adorable familier, le renard Pandore
, qui succède au chien des Enfers et à Dorian le corbeau.
Comment recevoir le familier Pandore en saison 10 de Diablo IV ?
La saison 10 de Diablo IV
offre aux joueurs la possibilité de compléter de nouvelles missions dans le cadre du périple saisonnier
, consultable en jeu via le menu « Saison ». Terminer un chapitre accorde diverses récompenses ainsi que des bénédictions, à récupérer en cliquant dessus. En règle générale, le dernier comprend une Étincelle sublimée, un composant utile au crafting d'équipement mythique, mais si vous êtes chanceux et que vous ramassez les pièces indispensables à votre build rapidement, vous pourriez très bien stopper votre progression au chapitre 6.
En effet, vous pouvez obtenir le familier renard Pandore en validant le chapitre 6 du périple saisonnier de la saison 10 de Diablo IV.
Pour y parvenir, vous devrez tout simplement jouer au jeu en prenant part à un maximum d'activités, comme les Vagues infernales, les Hordes infernales ou encore les donjons du Cauchemar. Il vous sera parfois demandé d'effectuer des crafts auprès d'un alchimiste ou de perfectionner votre équipement, des étapes que vous devriez naturellement achever au fur et à mesure de vos aventures. Accèder à ce niveau vous permet en outre de disposer de 3 cendres supplémentaires pour améliorer les bénédictions saisonnières, ainsi que d'un cosmétique de monture.
Comme tous les autres familiers de Diablo IV
, Pandore
est à équiper en passant par l'outil de garde-robes, et vous accompagnera ensuite dans toutes vos périples à travers Sanctuaire.
Il ramassera les butins que vous oublierez, principalement l'or et des composants spécifiques, et viendra parfaire une collection de familiers qui ne cesse de s'agrandir au fil des saisons.
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