Diablo 4 : Le boss final des Cauchemars grandissants, Astaroth, pourrait représenter un véritable défi

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 juin 2025 à 10h47
Astaroth, le boss que vous rencontrerez avec l'activité des Cauchemars grandissants, pourrait se révéler être plus coriace que jamais en saison 9 de Diablo IV.
Diablo 4 : Le boss final des Cauchemars grandissants, Astaroth, pourrait représenter un véritable défi
En partageant la présentation officielle de la saison 9 de Diablo IV, les Péchés des Horadrim, qui sortira en juillet 2025, Blizzard a évoqué le combat contre Astaroth, le boss final de l'activité des Cauchemars grandissants. Il apparaît que l'affrontement pourrait constituer un véritable défi.

L'activité des Cauchemars grandissants sera disponible en saison 9 de Diablo IV

La saison 9 de Diablo IV amène des mises à jour notables concernant les donjons du Cauchemar. En effet, vous pourrez bénéficier d'affixes positifs vous permettant de récolter des ressources spécifiques, comme des gemmes horadriques, mais également y trouver des pièces horadriques, c'est-à-dire des mini-donjons offrant de puissants butins.

escalating-nightmares
En plus de cela, la nouvelle activité end game, les Cauchemars grandissants (Escalating Nightmares), devrait séduire la communauté, car elle vous invitera à parcourir 3 instances du Cauchemar à la suite, en ajoutant à chaque fois un affixe négatif supplémentaire et cumulable avec les précédents. Le boss final, la version exaltée d'Astaroth, livrera de belles récompenses, mais le combat risque de ne pas être aussi facile que ce que vous pensez.

Astaroth, le boss final, pourrait représenter une menace

Si les joueurs de Diablo IV ont l'habitude d'éliminer les boss en quelques secondes depuis déjà plusieurs saisons, les choses pourraient différer en saison 9. Blizzard a révélé que chaque affrontement contre Astaroth sera modifié par les affixes négatifs liés à l'activité des Cauchemars grandissants, une première sur le jeu. Ses attaques se verront donc être renforcées, mais nous ne savons pas encore à quel point ces affixes affecteront le combat. 

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Qui plus est, Astaroth mettra pied à terre pendant le combat si bien qu'il vous faudra vaincre deux boss en même temps, Astaroth et son amalgame. L'amalgame pourra d'ailleurs ressusciter si vous éliminez d'abord le boss. En guise de récompense, vous obtiendrez de l'équipement ainsi qu'une petite chance de récupérer un joyau horadrique.

La saison 9 de Diablo IV va démarrer le 1er juillet 2025, alors préparez-vous à peut-être relever un défi de taille cet été.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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