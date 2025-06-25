Diablo 4 : Présentation officielle de la saison 9, les Péchés des Horadrims

Retrouvez la présentation officielle de la saison 9 de Diablo IV, les Péchés des Horadrims, dans cet article.
Une semaine avant la sortie de la saison 9 de Diablo IV
, les Péchés des Horadrims, Blizzard a partagé une présentation officielle de ce que vous réservera cette nouvelle aventure. Le développeur y explique les effets et le fonctionnement des pouvoirs horadriques, tout en indiquant les nouveautés en matière de donjons du cauchemar et des chambres horadriques. Le système de récompense a également été évoqué, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la présentation officielle de la saison 9 de Diablo IV
ci-dessous.
Présentation de la saison 9 de Diablo IV, ls Péchés des Horadrims
De nouveaux liens se tissent tandis que des adversaires de longue date se réincarnent et resurgissent, en proie à une volonté de destruction inouïe. Le 1er juillet, la saison 9, Péchés des Horadrims, vous permettra de manier une puissante magie horadrique et d'exhumer les secrets du passé dans le cadre d'une nouvelle série de quêtes saisonnière. Exhumez et purifiez les reliques de sang infusées par la corruption d'Astaroth afin de prévenir son retour maléfique sur Sanctuaire. Cette mise à jour apporte également des modifications permanentes aux donjons du Cauchemar pour les royaumes saisonniers et éternels, avec notamment les nouveaux mini donjons des chambres fortes horadriques, les cauchemars grandissants à haut niveau et de nouveaux affixes pour les donjons du Cauchemar.
Merci à toutes les personnes qui ont participé au royaume public de test (RPT) de la version 2.3.0. Nous avons intégré vos commentaires relatifs au RPT tout au long de cet article. Les modifications supplémentaires apportées depuis la fermeture du RPT sont indiquées en bleu.
Faites pénitence avec la série de quêtes saisonnière
Tout lien étroit reste éternellement soumis à l'entropie universelle ; il se fragmente et se fissure, pour libérer à terme toutes les horreurs qu'il recèle. La saison 9, Péchés des Horadrims, vous conduira à Cerrigar, où vous rencontrerez la druidesse Bryona. Bryona doit composer avec les décisions prises par Donan, le mage horadrique qui s'est chargé d'emprisonner Astaroth après sa défaite. Celles-ci risquent à nouveau de mettre en péril son foyer et son peuple.
Il vous incombe de découvrir et de purger les reliques influencées par le sang d'Astaroth avant qu'elles ne tombent entre les mains des démons.
Pour entamer la série de quêtes Des braises encore ardentes, rejoignez Bryona à Cerrigar, au nord-ouest du relais. Vous devrez également avoir terminé la campagne du jeu de base de Diablo IV et avoir créé un nouveau personnage sur le royaume saisonnier.
Au cours de la série de quêtes saisonnière, vous découvrirez le secret qui vous permettra de pénétrer dans les chambres fortes horadriques et de vous plonger dans les archives de cet ordre jadis si sacré. Vous accéderez également au catalyseur horadrique à Cerrigar. Ce puissant instrument des Horadrims vous permettra de vérifier votre réputation saisonnière, le savoir horadrique, et d'obtenir les récompenses du parcours de réputation saisonnière.
Vous pouvez obtenir du savoir horadrique sur le royaume saisonnier en tuant des Horadrims momifiés dans les chambres fortes, des adversaires élites et des boss. À noter que les boss des repaires confèrent également du savoir horadrique, mais vous devrez ouvrir leur trésor respectif après leur défaite pour en bénéficier.
Vous trouverez des fioles horadriques dans les donjons du Cauchemar, les cauchemars grandissants, les chambres fortes horadriques et les coffres des hordes des boss de repaires. Ces fioles peuvent être échangées contre du savoir horadrique au lapidaire et servir à fabriquer des joyaux horadriques.
Cette série de quêtes vous donne également accès au Cherche-voie horadrique, qui vous permettra de repérer les chambres fortes horadriques cachées dans les donjons du Cauchemar.
Personnalisez de puissants sorts horadriques
Les secrets des Horadrims sont ensevelis aux quatre coins du monde, à la portée de celles et ceux qui savent non seulement chercher, mais aussi observer. Exhumer des secrets emprisonnés depuis longtemps pourrait révéler des horreurs épouvantables, mais aussi conférer un pouvoir incommensurable à quiconque aura l'audace de les rechercher.
La saison 9, Péchés des Horadrims, vous proposera de personnaliser un nouveau type de pouvoirs puissants et de créer de nouvelles combinaisons magiques. En associant trois composantes essentielles, vous pourrez créer des sorts horadriques inédits pour renforcer votre personnage. Associez-les à vos compétences pour lancer des doubles attaques redoutables adaptées à votre style de jeu.
Il vous faudra pour cela réunir et combiner trois éléments : les catalyseurs, les infusions et les arcanes.
- Les catalyseurs détermineront la puissance de base de votre sort.
- Les infusions modifieront le type de dégâts élémentaires que votre sort infligera.
- Les arcanes ajoutent des effets supplémentaires à la puissance de base de votre sort.
Une multitude de possibilités s'offrent à vous grâce aux différentes combinaisons de catalyseurs, d'infusions et d'arcanes. Pour créer un sort horadrique, vous devrez choisir un catalyseur principal, puis lui ajouter une infusion. Vous pourrez ensuite y ajouter trois arcanes pour renforcer le résultat final. Chacun de ces éléments joue un rôle important dans la création du sort et vous pourrez expérimenter à votre guise pour obtenir des résultats dévastateurs. Explorez le potentiel quasi infini de la magie horadrique pour créer des sorts prodigieux.
Vous pouvez parfaire votre arsenal de magie horadrique de plusieurs façons. Vous pourrez accéder aux catalyseurs et aux infusions par le biais de la série de quêtes saisonnière. Quant aux arcanes, vous les obtiendrez en récompense d'achèvement des chambres fortes horadriques.
Catalyseurs
Composant principal de la puissance de votre sort horadrique.
Déferlement céleste
- Constitue la base de votre sort et définit son aspect et son usage.
- Les catalyseurs possèdent leurs propres temps de recharge, chances d'obtenir un coup de chance et bonus de rang 10.
- Les catalyseurs se déclenchent lorsque vous utilisez la compétence avec laquelle ils sont associés dans la barre d'actions.
- Un effet de surbrillance violet s'affichera sur ladite compétence lorsque le catalyseur est prêt à se déclencher.
- Les catalyseurs peuvent être modifiés en utilisant des infusions et des arcanes.
Magie astrale
Désintégration
- Vous éveillez une rune oraculaire qui attire les adversaires à proximité. Un déluge d'étoiles frappe ensuite la zone 20 fois, infligeant des dégâts à chaque impact.
- Temps de recharge : 15 s (11,2 s au rang 20).
- Chances d'obtenir un coup de chance : 18 %
- Rang 10 : des étoiles tombent régulièrement autour de vous et s'abattent sur les adversaires à proximité, ce qui leur inflige la même quantité de dégâts.
Magie des arcanes
Propulsion
- Vous créez un conducteur arcanique qui émet un rayon persistant entre lui et vous et qui inflige des dégâts pendant 8 s.
- Temps de recharge : 10 s (5,3 s au rang 20).
- Chances d'obtenir un coup de chance : 9 %.
- Rang 10 : les cibles adverses prises dans le rayon sont ralenties de 50 %.
Magie des arcanes
Anomalie cosmique
- Vous générez une explosion de mana qui inflige des dégâts et repousse l'ensemble des adversaires. Les cibles adverses qui entrent en collision subissent des dégâts supplémentaires.
- Temps de recharge : 8 s (3 s au rang 20).
- Chances d'obtenir un coup de chance : 15 %.
- Rang 10 : l'effet de repoussement est titanesque et les adversaires qui entrent en collision avec le décor génèrent une explosion de mana inférieure la première fois que cela se produit.
Magie astrale
Pilier astral
- Compétence passive : vous invoquez jusqu'à 5 anomalies qui émettent des particules et infligent des dégâts pendant 4 s.
- Compétence active : vous ordonnez à vos anomalies de se rassembler et d'imploser, ce qui inflige des dégâts à chaque détonation.
- Fréquence d'apparition : toutes les 5 s.
- Chances d'obtenir un coup de chance : 20 %.
- Rang 10 : lorsque vous possédez 5 anomalies, vous êtes inarrêtable et la prochaine série d'implosions inflige le double de dégâts.
Magie astrale
- Vous formez une colonne éthérée qui provoque les adversaires pendant 3 s. Des vagues perforantes s'en échappent et infligent des dégâts, jusqu'à ce que vous en créiez une autre ou que vous vous en éloigniez trop.
- Temps de recharge : 7 s.
- Chances d'obtenir un coup de chance : 12 %.
- Rang 10 : les cibles adverses provoquées deviennent vulnérables et se déplacent plus rapidement.
Infusions
Ces incantations confèrent des propriétés magiques à votre catalyseur.
Braise ardente
- Elles modifient le type de dégâts ou de dégâts sur la durée que le catalyseur inflige.
- Une fois au rang 5, les infusions gagnent un bonus spécial qui permet au catalyseur de neutraliser certains affixes de monstres.
Votre catalyseur inflige désormais des dégâts de feu et/ou de brûlure.
Essence nébuleuse
- Bonus : il détruit les structures ennemies et a 10 % de chances d'enflammer le sol sous les adversaires, ce qui leur inflige 450 % de dégâts de brûlure en 5 s. Lorsqu'il est équipé, votre bonus aux dégâts de feu équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé.
- Rang 5 : les effets de vent glaçant adverses sont désactivés pendant 8 s.
Votre catalyseur inflige désormais des dégâts d'ombre et/ou de corruption.
Nimbus glacial
- Bonus : les cibles adverses touchées infligent des dégâts réduits de 5-10 % pendant 7 s. Lorsqu'il est équipé, votre bonus aux dégâts d'ombre équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé.
- Rang 5 : les effets d'invocation adverses sont désactivés pendant 8 s.
Votre catalyseur inflige désormais des effets de froid et/ou d'engelure.
Vapeur corrosive
- Bonus : les cibles adverses touchées sont glacées à hauteur de 15-25 %. Cet effet ne peut se produire qu'une fois par adversaire par seconde. Lorsqu'il est équipé, votre bonus aux dégâts de froid équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé.
- Rang 5 : les effets d'explosion adverses sont désactivés pendant 8 s.
Votre catalyseur inflige désormais des dégâts de poison et/ou d'empoisonnement.
Particule orageuse
- Bonus : les cibles adverses touchées subissent 320 % de dégâts d'empoisonnement en 4 s. Cet effet ne peut se produire qu'une fois par adversaire toutes les 3 s. Lorsqu'il est équipé, votre bonus aux dégâts de poison équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé.
- Rang 5 : les effets de vampirisme adverses sont désactivés pendant 8 s.
Votre catalyseur inflige désormais des dégâts de foudre et/ou d'électrocution.
- Bonus : les cibles adverses touchées infligent 320 % de dégâts de foudre à une autre cible adverse à proximité. Cet effet ne peut se produire qu'une fois par adversaire toutes les 3 s. Lorsqu'il est équipé, votre bonus aux dégâts de foudre équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé.
- Rang 5 : les effets de suppression adverses sont désactivés pendant 8 s.
Arcanes
Équipez-vous d'un maximum de trois arcanes différents qui modifieront votre catalyseur.
Magique
- Les arcanes peuvent être magiques, rares ou légendaires.
- Les arcanes légendaires changent d'effets en fonction du catalyseur auquel ils sont attachés. De nombreuses subtilités sont à découvrir en menant vos propres expériences.
- Les arcanes possèdent des types, ce qui permet de modifier davantage un catalyseur. Plusieurs joyaux horadriques s'accordent avec ces différents types pour créer d'impressionnantes combinaisons.
Lot vrillé
Pierre sereine
- Coup de chance : les dégâts de votre catalyseur ont jusqu'à 35 % de chances d'immobiliser pendant 5 s (+5 % par rang).
Poudre changeante
- L'invocation de votre catalyseur vous rend inarrêtable pendant 3 s chaque fois qu'il s'active (+0,4 s par rang).
Gemme lumineuse
- Votre catalyseur augmente votre vitesse de déplacement de 30 % tant que son effet est actif puis encore pendant 5 s après la fin de celui-ci (+8 % par rang).
Essence trouble
- Votre catalyseur hébète les adversaires qu'il touche pendant 2 s (+1 s par rang).
Hélice revigorante
- L'invocation de votre catalyseur octroie Camouflage pendant 2 s (+0,4 s par rang).
Vent en bouteille
- Une fois par adversaire, toutes les 5 s, les dégâts de votre catalyseur vous fortifient et vous soignent à hauteur de 5 % de votre maximum de points de vie (+1 % par rang).
Ronce effilée
- L'invocation de votre catalyseur vous octroie une barrière à hauteur de 30 % de votre maximum de points de vie pendant 4 s. Lorsque la barrière disparaît, son essence est remise en bouteille (+4 % par rang).
Vase réactive
- Coup de chance : les dégâts de votre catalyseur ont jusqu'à 50 % de chances d'infliger 100 % 150 % de vos dégâts d'épine (+30 % par rang).
Cristal instable
- Lorsque votre catalyseur s'active, vous gagnez 5 % de régénération de ressource par seconde pendant les 10 prochaines secondes (+3 % par rang).
Rare
- Lorsque votre catalyseur s'active, vous gagnez 10 % de résistance et de résistance maximum à l'élément de votre infusion pendant 10 s (+2 % par rang).
Conduit étincelant
Noyau fracturé
- La taille de l'effet de votre catalyseur est augmentée de 10 % (+8 % par rang).
Point de sape
- Votre catalyseur désactive les auras de résistance aux dégâts des monstres pendant 2,5 s, mais vous subissez 10 % de dégâts supplémentaires cumulables pendant la même durée (+0,5 s par rang).
Alliage puissant
- Votre catalyseur applique un effet de vulnérabilité pendant 3 s (+1 s par rang).
Gadget d'affûtage
- Votre catalyseur détruit les barrières des monstres et les renverse pendant 1 s après la dissipation (+0,8 s par rang).
Légendaire
- Coup de chance : les dégâts de votre catalyseur ont 50 % de chances d'infliger 200 % de dégâts physiques. Les chances d'obtenir un coup de chance de votre catalyseur sont doublées (+30 % par rang).
Boule flottante
Orbe de cauchemar
- Votre catalyseur bénéficie d'un effet de transfert spécial qui vous permet de vous mouvoir librement pendant 2 s (+0,4 s par rang).
- Boule flottante confère les effets ci-dessous aux différents catalyseurs.
- Déferlement céleste vous transfère au centre de sa rune oraculaire à sa formation et vous permet de vous mouvoir librement.
- Désintégration vous transfère vers votre cible, mais laisse son conducteur arcanique derrière vous. Vous pouvez vous mouvoir librement tant que le rayon est actif et pendant les 2 secondes suivantes.
- Propulsion vous transfère au centre de son explosion de mana et vous permet de vous mouvoir librement pendant 2 s. Lorsque vous utilisez en même temps une compétence de mêlée, elle vous transfère jusqu'aux cibles repoussées.
- Pilier astral vous transfère vers votre cible, vous permet de vous mouvoir librement pendant 2 s et laisse la sphère à votre point de départ pour la variante à distance.
- Anomalie cosmique vous transfère vers son implosion, vous permet de vous mouvoir librement, et purifie vos effets négatifs.
Cœur glacial
- Votre catalyseur bénéficie d'un effet de peur spécial qui dure 4 s (+0,4 par rang).
- Orbe de cauchemar confère les effets ci-dessous aux différents catalyseurs.
- Les étoiles de Déferlement céleste apeurent les cibles non affectées pendant 4 s. À la fin de l'effet de peur, une autre étoile a 50 % de chances de tomber.
- Désintégration : apeure les cibles non affectées et leur inflige 100 % de dégâts supplémentaires lorsqu'elles sont apeurées.
- Propulsion retire les effets de vulnérabilité adverses aux cibles non affectées pour les apeurer. Lorsqu'elles sont sous un effet de peur, ces cibles génèrent des explosions de mana inférieures.
- La 9e vague de votre Pilier astral inflige un effet de peur. Les cibles à proximité du pilier sont provoquées et voient leur effet de peur supprimé.
- Les anomalies cosmiques infligent un effet de peur et appliquent un effet de ralentissement de 90 % aux cibles non affectées avec lesquelles elles entrent en contact pendant 4 s.
Vapeur pressurisée
- Votre catalyseur bénéficie d'un effet de gel spécial qui dure 3 s (+0,4 s par rang).
- Cœur glacial confère les effets ci-dessous aux différents catalyseurs.
- La rune oraculaire de Déferlement céleste explose et gèle les cibles. Une deuxième se forme après la fin du déluge d'étoiles.
- Les rayons de votre Désintégration gèlent toutes les cibles affectées pendant 3 s après une esquive et octroient également 15 % de chances d'esquiver pour le double de cette durée.
- Propulsion gèle pendant 3 s toutes les cibles avec lesquelles elle entre en collision à deux reprises.
- Pilier astral gèle les adversaires à proximité pendant 3 s une fois la sphère retirée. Chaque gel réussi augmente vos chances d'obtenir un coup de chance de 10 % pendant 5 s, jusqu'à 25 %.
- Les anomalies cosmiques ont 30 % de chances d'être préservées au lieu d'imploser et gèlent les adversaires à proximité.
Charme sanglant
- Votre catalyseur bénéficie d'un effet d'étourdissement spécial qui dure 1 s (+0,4 s par rang).
- Vapeur pressurisée confère les effets ci-dessous aux différents catalyseurs.
- Les étoiles de Déferlement céleste ont 25 % de chances d'étourdir et infligent obligatoirement un coup critique aux cibles étourdies.
- Après son invocation, Désintégration étourdit chaque cible endommagée une fois. Cet étourdissement applique 100 % de stupéfaction supplémentaire aux boss.
- Les cibles qui entrent en collision avec le décor à cause de Propulsion sont étourdies et ont une chance de manquer leurs 2 prochaines attaques.
- Les vagues de Pilier astral ont 30 % de chances d'étourdir pendant 1 s et accablent obligatoirement les cibles étourdies.
- Les particules de vos anomalies cosmiques infligent leurs dégâts instantanément et ont 25 % de chances d'étourdir.
- Votre catalyseur bénéficie d'un effet d'exécution spécial sur les adversaires autres que les boss avec 10 % de points de vie ou moins (+2 % par rang).
- Charme sanglant confère les effets ci-dessous aux différents catalyseurs.
- L'impact lunaire de Déferlement céleste exécute les cibles autres que les boss avec 10 % de points de vie ou moins. Les exécutions réussies réduisent vos temps de recharge de 2 s.
- Désintégration exécute les cibles autres que les boss avec 10 % de points de vie ou moins. Ce seuil est doublé pour les cibles non élites.
- L'explosion de mana de Propulsion exécute les cibles autres que les boss. Les exécutions réussies confèrent 70 % de vitesse de déplacement pendant 5 s.
- Pilier astral lance des vagues supplémentaires vers les cibles autres que les boss pouvant être exécutées afin de les exécuter.
- Anomalie cosmique exécute les cibles autres que les boss avec son implosion. Les exécutions réussies augmentent votre vitesse d'attaque de 20 % pendant 8 s.
Fabriquez de puissants joyaux horadriques
Les Horadrims, dont la maîtrise de la magie n'est plus à prouver, sont capables de transformer des pierres en artéfacts puissants.
À partir du niveau de difficulté Tourment I, des tomes horadriques pourront apparaître à la fin des chambres fortes. Les tomes horadriques sont des consommables vous permettant de fabriquer des joyaux horadriques sertissables au lapidaire horadrique. Ces puissantes gemmes offrent de nombreux effets et pouvoirs séduisants, capables d'améliorer les sorts horadriques, de faire exploser vos adversaires avec des dégâts élémentaires et plus encore.
Rendez-vous au lapidaire horadrique à Cerrigar pour fabriquer des joyaux horadriques lorsque vous aurez découvert les secrets de leur fabrication grâce aux tomes horadriques. Vous pouvez obtenir le premier tome horadrique grâce au tableau de réputation saisonnière de savoir horadrique.
Les joyaux horadriques peuvent être fabriqués avec des fioles horadriques et des fragments de gemmes et peuvent être sertis dans les amulettes et les anneaux.
À la suite du RPT, nous avons ajouté un tout nouveau joyau horadrique : Brise-volonté
Commentaire de l'équipe de développement : étant donné que cette saison offre de nombreuses options de configuration pour les personnages élémentaires, nous avons voulu intégrer ce nouveau joyau horadrique afin d'offrir quelque chose d'équivalent aux configurations physiques.
- Lorsque vous infligez des dégâts physiques à un personnage adverse, sa volonté est brisée, ce qui lui inflige 40 %[x] de dégâts physiques supplémentaires pendant 6 s. Cet effet se produit également lorsque vous infligez des dégâts physiques pour la première fois à un boss ou un monstre élite, ou bien si cette cible est sous l'effet d'une perte de contrôle.
Les joyaux horadriques ci-dessous sont disponibles.
Sceau de contrôle
Sceau de puissance
- Tant que vous avez équipé au moins deux arcanes de l'école de Contrôle, vous gagnez 45 %[+] à la durée des effets de perte de contrôle et 30 %[+] de chances d'obtenir un coup de chance.
Sceau de déni
- Tant que vous avez équipé au moins deux arcanes de l'école de Puissance, votre vitesse de déplacement est augmentée de 25 %[+] et vous gagnez 15 %[+] de chances d'infliger un coup critique.
Emblème horadrique
- Tant que vous avez équipé au moins deux arcanes de l'école de Déni, vous gagnez 30 %[x] de barrière supplémentaire, une fortification et des épines.
Corne de rêverie
- Pour chaque arcane d'une école unique que vous avez équipée, vous obtenez 5 %[+] de réduction des dégâts et 1 %[+] de résistance à tous les éléments maximum.
Lumière méprisante
- Après avoir blessé ou tué une cible, vos créatures invoquées sont renforcées, ce qui les fait grossir et leur permet d'infliger 50 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 4 s.
Fléau des tyrans
- Les dégâts élémentaires que vous infligez sont augmentés de 20 %[x] et ceux que vous subissez sont augmentés de 10 %[x].
Écho liminal
- Lorsque vous infligez des dégâts sur la durée à un adversaire, vous lui infligez indéfiniment 0,33 %[x] de dégâts sur la durée supplémentaires.
Commentaire de l'équipe de développement : en tant qu'équipe de développement, il nous importe de préserver l'intégrité et l'esprit du mode Extrême. N'hésitez pas à nous partager faire part de vos commentaires à ce sujet et à nous communiquer ce que cela signifie pour la communauté !
- Les dégâts qui devraient vous tuer sont annulés, vous invoquez Propulsion et devenez invulnérable pendant 3 s. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 75 secondes.
- Remarque : ce joyau horadrique n'apparaîtra pas en mode Extrême.
Idole des profondeurs
Pierre innombrable
- Votre caractéristique principale augmente de 6 %[x], vous obtenez 6 %[x] de maximum de points de vie et vous pouvez vous mouvoir librement. Cependant, les sentinelles du joyau, inhumées pour protéger cette relique, vous traqueront au plus profond de Sanctuaire. Les sentinelles du joyau générées par l'Idole des profondeurs ne peuvent plus apparaître sur le terrain d'entraînement ou après l'achèvement de l'objectif d'un donjon. Elles apparaissent désormais à des intervalles spécifiques et non plus à deux moments aléatoires.
Étincelle de création
- Après le lancement de votre compétence catalytique, s'il s'agit d'une compétence ultime, votre vitesse d'attaque est augmentée de 30 %[+] pendant 10 s.
Œil illuminé
- Après le lancement de votre compétence catalytique, vous gagnez 5 points de ressource principale.
Emblème brillant
- Votre compétence catalytique obtient 25 %[+] de réduction du temps de recharge.
Marque élémentaire
- Vos infusions sont 150 %[x] plus puissantes.
Flux astral
- Votre compétence catalytique inflige 33 % des dégâts de l'élément de votre infusion en 3 s. Coup de chance : si vous infligez des dégâts du même élément que votre infusion, vous avez jusqu'à 33 % de chances de déclencher son effet secondaire.
- Vos catalyseurs infligent 100 %[x] de dégâts supplémentaires. Cependant, vous perdez le contrôle de votre magie horadrique : vos catalyseurs héritent alors d'infusions aléatoires.
Explorez les chambres fortes horadriques
Retranchés dans les profondeurs des donjons du Cauchemar, les membres de cet ordre autrefois vénéré ont abandonné d'obscures reliques horadriques, animées par le sang d'un formidable adversaire, hors de portée des indésirables. Les chambres fortes protègent ces reliques horadriques et ne les révèlent qu'aux personnes dotées de la sagesse et du courage nécessaires pour en dévoiler le terrible potentiel.
Au cœur des donjons du Cauchemar, les chambres fortes horadriques sont des mini donjons renfermant de puissantes récompenses et de nouvelles entités momifiées et redoutables. Vous devrez vous battre pour ressortir de ces rares tombes horadriques. Tuez des démons pour alimenter les piliers horadriques et augmenter vos gains d'harmonisation horadrique. Cette dernière pourra être échangée contre de formidables récompenses après votre victoire.
Vous pourrez vous servir de votre Cherche-voie horadrique, obtenu par le biais de la série de quêtes, pour isoler ces réservoirs de savoir horadrique. Méfiez-vous cependant, car des entités momifiées implacables tenteront de vous ôter la vie pour avoir osé troubler leur éternel repos. Lorsqu'une chambre forte est ouverte, vous n'aurez qu'un temps limité pour l'explorer et tenter de récupérer ses reliques horadriques avant qu'elles ne soient définitivement scellées.
Chasse au savoir : trouver les chambres fortes
Vous pouvez améliorer vos chances de trouver des chambres fortes horadriques dans les donjons du Cauchemar de deux façons. La première façon consiste à augmenter le niveau de difficulté ou de Tourment. La seconde, et la plus efficace, consiste à utiliser un emblème de donjon du Cauchemar ayant un affixe qui garantit l'apparition d'une chambre forte horadrique.
Une fois à l'intérieur d'un donjon du Cauchemar, suivez le signal lumineux émanant de votre Cherche-voie horadrique qui vous guidera vers la porte horadrique. Lorsque vous aurez localisé la porte, des monstres vous tendront une embuscade si vous l'activez. Éliminez-les et un portail horadrique se matérialisera. Il vous mènera à la chambre forte.
Affrontez les horreurs scellées
Une fois à l'intérieur des confins fétides et malodorants de la chambre forte, vous aurez des décisions à prendre.
Activez le pilier d'artéfact horadrique et terrassez vos adversaires pour terminer le rituel d'initiation. Une fois cette étape franchie, vous découvrirez une série de statues horadriques qui vous permettront de modifier la chambre forte. Certaines de ces statues auront conservé leurs propriétés d'origines, mais les autres seront corrompues par l'influence d'Astaroth. Ces dernières sont bien plus dangereuses, mais les récompenses seront également plus généreuses.
Vous devrez invoquer ces statues horadriques pour influencer votre chambre forte : veillez à les choisir judicieusement. Le nombre de statues disponibles et pouvant être sélectionnées augmentera en fonction du niveau de difficulté Tourment.
Dans la chambre forte, vous disposerez de 100 secondes pour laisser libre court au carnage et gagner le plus d'harmonisation horadrique possible. Restez près des piliers pour répondre à leurs exigences, et gardez en mémoire les piliers horadriques que vous avez sélectionnés au préalable pour remporter un maximum d'harmonisation horadrique. Ces rituels de pilier peuvent être accomplis dans n'importe quel ordre, et ils se terminent désormais plus rapidement. Le rayon dans lequel vous pouvez éliminer vos adversaires a également été accru.
Après avoir terminé un rituel de pilier, vos gains d'harmonisation horadrique lorsque vous tuez des monstres augmenteront de 2 pendant 10 s. Faites preuve de prudence, car le temps que vous pourrez passer dans la chambre forte sera réduit à chaque mort.
Trouvez des autels de sacrifice dans la chambre forte : ils vous aideront à atteindre votre but, mais des monstres vous y attendront systématiquement en embuscade. Lorsque le temps imparti sera écoulé, vous devrez combattre l'un des nombreux boss susceptibles d'apparaître afin de ressortir de la chambre forte en possession de votre harmonisation. Si vous parvenez à obtenir le maximum d'harmonisation horadrique pendant votre exploration, vous accéderez directement au boss.
Lorsque vous éliminerez le boss final, vous pourrez sélectionner une cache horadrique dont le contenu augmente en fonction de la quantité d'harmonisation horadrique que vous avez obtenue dans la chambre. Vous remporterez alors de formidables récompenses, comme de l'obducite. Lorsque vous quitterez la chambre forte, vous recevrez également l'un des bonus suivant en récompense de votre victoire dans la chambre forte. Celui-ci persistera jusqu'à la fin de votre donjon du Cauchemar. Pour savoir lequel vous avez obtenu, consultez les bonus actifs au-dessus de votre barre d'action.
Expérience
Réputation
- Vous gagnez de l'expérience supplémentaire en tuant des monstres.
Obducite
- Vous gagnez davantage de faveur horadrique en éliminant des monstres.
Or
- Vous obtenez davantage d'obducite en éliminant des monstres dans ce donjon.
Fioles horadriques
- Vous trouvez 25 % d'or en plus.
- Les éliminations de monstres dans ce donjon peuvent octroyer des fioles horadriques.
Survivez aux cauchemars grandissants
Les cauchemars se glissent dans les failles de l'esprit, cherchant toujours à nous asservir par la peur et l'angoisse. Dans la saison 9, Péchés des Horadrims, vous découvrirez un nouveau défi de haut niveau vous invitant à plonger au cœur de l'agonie pour affronter de terribles épreuves.
Les cauchemars grandissants sont une nouvelle activité à haut niveau qui vous poussera à traverser trois donjons du Cauchemar d'affilée. Les cauchemars s'intensifient après chaque donjon, et les affixes du précédent s'ajouteront à ceux du suivant, se cumulant progressivement pendant votre progression en difficultés Tourment. La difficulté augmente, mais les récompenses aussi. Si vous parvenez à traverser les trois donjons en difficultés Tourment, vous pourrez alors affronter la version exaltée d'Astaroth.
Pour lancer un cauchemar grandissant, il vous faudra d'abord un emblème d'intensification. Vous les trouverez en récompense du parcours de réputation saisonnière de savoir horadrique ou dans les caches horadriques des chambres fortes de niveau Tourment I ou plus. Ces emblèmes vous permettent d'accéder au premier donjon du Cauchemar de la séquence de trois.
Après avoir terminé ce premier donjon, un portail horadrique apparaîtra et vous indiquera les affixes du donjon suivant. Avant le niveau de difficulté Tourment, le cauchemar grandissant se terminera en achevant le dernier donjon.
Par contre, la chaleur montera d'un cran si vous osez pénétrer dans un cauchemar grandissant en difficulté Tourment. Lorsque vous y accédez par un donjon du Cauchemar, la difficulté des monstres s'échelonnera et augmentera au fur et à mesure de votre progression. En outre, les affixes des donjons du Cauchemar terminés précédemment se cumulent, ce qui vous conduira à un ultime donjon du Cauchemar qui héritera des affixes de tous les donjons du Cauchemar précédents.
Si vous entamez le cauchemar grandissant en difficulté Tourment I ou supérieure, lorsque vous aurez terminé les trois donjons d'affilée, vous pourrez accéder au repaire de la version exaltée d'Astaroth.
Astaroth renaît des flammes
« Il a hurlé votre nom… et pleuré jusqu'à répandre des larmes de feu. » – Astaroth, Diablo IV, Act II
Un visage connu vous attend à la fin des cauchemars grandissants.
Affrontez Astaroth et son amalgame monstrueux. Mais attention, ils vous réservent quelques surprises. Au cours du combat, Astaroth mettra pied à terre et vous devrez affronter les deux boss simultanément. Il vous faudra analyser les manœuvres de vos adversaires pour parvenir à les vaincre. Ce combat contre Astaroth peut éventuellement être modifié grâce à certains affixes de donjons du Cauchemar, qui augmenteront la puissance de ses attaques.
Si vous éliminez l'amalgame avant Astaroth, il pourra ressusciter. L'amalgame ne peut pas être tué pour de bon tant que son maître est en vie. Après quelques instants, il se relèvera et reprendra le combat. Ces deux adversaires mettront vos capacités martiales à l'épreuve. Ne sous-estimez pas cet acolyte de Méphisto et ses pouvoirs destructeurs.
En terrassant Astaroth, vous aurez une faible chance d'obtenir un joyau horadrique. Tuez le Duc calciné en personne pour tenter d'obtenir l'un de ces puissants instruments.
Mises à jour permanentes des donjons du Cauchemar
Lorsque les donjons de Sanctuaire ne sont pas explorés, les monstres qui s'y trouvent mutent lentement et finissent par se changer en nouvelles horreurs. Dans la saison 9, Péchés des Horadrims, de nombreux changements sont apportés aux donjons du Cauchemar. Ces modifications continueront d'affecter Sanctuaire de façon permanente après la fin de cette saison.
Fonctionnalités permanentes au-delà de la saison 9
Voici un aperçu des éléments qui resteront permanents à partir du 1er juillet.
Permanent sur les royaumes saisonniers et éternels
Exclusif à la saison 9 : Péchés des Horadrims
- Mises à jour des donjons du Cauchemar :
- chambres fortes horadriques ;
- cauchemars grandissants ;
- nouveaux affixes de donjon du Cauchemar.
- Confort de jeu : souris et clavier sur console.
- Nouveaux objets uniques pour chaque classe.
Vous pourrez activer des emblèmes de Cauchemar dans un donjon du Cauchemar que vous venez de terminer. Vous n'aurez plus à en sortir pour lancer un nouveau donjon du Cauchemar. Vous ne vous échapperez pas ! Enfin, si vous le voulez.
- Série de quêtes saisonnière ;
- magie horadrique ;
- joyaux horadriques ;
- réputation saisonnière - savoir horadrique.
Nouveaux affixes de donjon du Cauchemar
En plus des chambres fortes et des cauchemars grandissants, de nouveaux affixes viendront modifier les donjons du Cauchemar, avec des récompenses à la clé. Chaque emblème du Cauchemar de base possédera un affixe bénéfique pioché dans une liste plus grande et mise à jour.
Types d'affixes
Réserves horadriques
Recherche d'équipement
- Fait apparaître des coffres contenant des récompenses spécifiques.
- Ces coffres contiennent des fragments de gemmes, de l'or, des oboles, de la monnaie saisonnière et des ressources.
Sanctuaires puissants
- Fait apparaître des objets qui améliorent les caches d'équipement.
- Affecte les armes, les bijoux et les armures.
Divers
- Fait apparaître des sanctuaires supplémentaires de type spécifique.
- Peut faire apparaître les sanctuaires suivants : artillerie, onde de choc, canalisation, mortel ou protection.
- Sagesse oubliée : des granules d'expérience ont une chance d'apparaître lorsque vous tuez des adversaires et un puits d'expérience apparaîtra peut-être dans le donjon.
- Invasion de gobelins : des gobelins au trésor ont envahi le donjon.
- Chambre forte horadrique : une chambre forte horadrique est garantie.
Gagnez de nouveaux objets uniques
De nouveaux objets uniques sont désormais disponibles pour améliorer l'aisance avec laquelle vous trucidez les démons.
Barbares
Sabots du dieu de la montagne (bottes uniques)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : les attaques réduisent le temps de recharge d'Esquive de 2,5 s
- +17,5-23 % à la vitesse de déplacement
- +16-25 % à la vitesse d'attaque de base
- +7-10 points de fureur par seconde
- +2-3 rangs à la compétence Hostilité
- Rayon de la zone de déchirure : 150 135
- Lorsque vous atteignez le maximum de fureur, celle-ci diminue jusqu'à épuisement et toutes vos compétences de base touchent en zone et infligent 70-100 %[x] de dégâts supplémentaires.
Druides
Porte-Lumière putride (arme à deux mains unique)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : 110 % de dégâts contre les cibles empoisonnées
- 18-22 % 14-18 % à la volonté
- 406-550 % 114-150 % de dégâts de poison
- 26-35 % de chances que Pulvérisation frappe deux fois
- 26-35 % de réduction du coût en ressources
- S'il n'y a aucune flaque autour de vous, Pulvérisation forme une flaque qui accable à coup sûr et inflige 200-600 % de ses dégâts normaux sous forme d'empoisonnement pendant 7 s. Pulvérisation provoque l'explosion de toutes les flaques à proximité, qui infligent alors 20-60 % de leurs dégâts totaux dans leur zone d'effet et autour d'elles. L'augmentation du rayon de Pulvérisation affectera la taille de la flaque et de ses explosions.
Nécromanciens
La main de Naz (gants uniques)
Affixes
Pouvoir unique
- +77,5-100 % aux dégâts des mages squelettes
- 10,5-15 % à la vitesse d'attaque
- +424-457 au maximum de points de vie
- +2-4 à la compétence Maîtrise des mages squelettes
- Le sacrifice des guerriers squelettes et du golem vous octroie un mage squelette supplémentaire pour chaque serviteur sacrifié.
- Lorsqu'un mage squelette attaque l'adversaire 25 fois sans mourir, il se transforme en archimage squelette.
- Les archimages squelettes se téléportent en lieu sûr lorsqu'ils sont attaqués et leurs projectiles se fragmentent parfois à l'impact, ce qui inflige 50-100 % de dégâts supplémentaires à leur cible ainsi qu'à 3 cibles supplémentaires au maximum. Le délai entre la fragmentation des attaques a été réduit de 50 %. Les archimages squelettes deviennent désormais inarrêtables pendant 1 s à la suite de leur téléportation. La taille des archimages a été légèrement augmentée.
Voleurs
Masque mortuaire de Nirmitruq (heaume unique)
Affixes
Pouvoir unique
- +424-457 au maximum de points de vie
- +2-3 rangs à la compétence Rafale
- +16-25 % à la vitesse de déplacement
- +224-296 à l'armure
- Vous pouvez désormais vous surpasser pendant l'utilisation de Rafale et dépenser 10 % 8 % de vos points de vie lorsque vous n'avez pas assez d'énergie. Dépenser des points de vie pour lancer Rafale augmente les dégâts de la compétence de 30-50 % 50-70 % et votre vitesse d'attaque de 50 % pendant 5 s.
- Commentaire de l'équipe de développement : il sera impossible de lancer Rafale si vous n'avez pas assez d'énergie ni de points de vie.
Sorciers
Iris ophidien (amulette unique)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : +30 % de résistance à tous les éléments
- Effet inhérent : les hydres invoquées ont +2 têtes
- +11,5-15,7 % à l'intelligence
- +10,5-15 % à la vitesse d'attaque de chances d'infliger un coup critique
- +77,5-100 % de dégâts de Pyromancie
- +1-2 à la compétence Lien primordial Brasier dévorant
- Hydre est désormais une compétence principale et invoque une hydre à 3 têtes dont les attaques explosent à l'impact.
- Chaque tête au-dessus de 3 augmente la taille de l'hydre ainsi que les dégâts qu'elle inflige de 50-100 %[x].
Sacresprits
Maxtlatl de Balazan (jambières uniques)
Affixes
Pouvoir unique
- +107-121 à la dextérité
- +424-457 au maximum de points de vie
- +268-373 aux dégâts d'épines
- +2-3 rangs à la compétence Bastion
- Chaque attaque inflige 100-150 % 200-300 % de vos dégâts d'épines aux adversaires proches et 100 % de ces dégâts en tant que dégâts d'empoisonnement en 3 s.
- Pour chaque fois où vous avez riposté avec des épines au cours des 5 dernières secondes, les dégâts d'empoisonnement sont augmentés de 100 %, jusqu'à un maximum de 300 %.
Nouvelles zones d'obtention d'objets uniques
Vos chances de trouver ces objets uniques sont plus élevées dans les zones des boss suivants :
La Bête dans la glace
Varshan
- Sabots du dieu de la montagne
- Masque mortuaire de Nirmitruq
Andarielle
- Porte-Lumière putride
- Maxtlatl de Balazan
Duriel
- La main de Naz
- Iris ophidien
Urivar
- La main de Naz
- Iris ophidien
Messager de la Haine
- Sabots du dieu de la montagne
- Porte-Lumière putride
- Masque mortuaire de Nirmitruq
- Maxtlatl de Balazan
- La main de Naz
- Iris ophidien
Venez à bout du reliquaire des Péchés des Horadrims
Avec cette saison, un tout nouveau reliquaire de passe de combat et plusieurs reliquaires de passe de combat premium vous attendent.
Le reliquaire du passe de combat Péchés des Horadrims, accessible pour tout le monde, propose de magnifiques récompenses telles que la monture Eventine, l'armure de monture Barde de nocticide et le portail de retour en ville Porte du démon de fer.
Achetez le pack de passe de combat premium pour 1 000 pièces de platine afin d'accéder rapidement aux 3 reliquaires premium : les reliquaires d'armes, de bêtes et d'armures. N'oubliez pas que ce pack ne sera plus disponible si vous achetez l'un des reliquaires premium individuellement.
Pack de passe de combat deluxe
Les chaînes qui nous entravent peuvent parfois revêtir un cachet sinistre, surtout sous forme d'ailes. Obtenez les ailes « Chaînes du démon de fer » et bien plus encore lors de votre achat du passe de combat deluxe, pour 2 800 pièces de platine.
Ce pack comprend :
- l'ensemble d'armure du démon de fer* pour toutes les classes ;
- les ailes « Chaînes du démon de fer » pour toutes les classes ;
- le familier Souffre-douleur ;
- l'accès aux reliquaires d'armes, de bêtes et d'armure.
- *Les autres objets contenus dans les reliquaires nécessitent des jetons de faveur.
Débloquez les récompenses du périple saisonnier
À mesure que vous faites couler le sang des démons, vous obtiendrez des récompenses du périple saisonnier.
Au cours de votre progression, vous obtiendrez des récompenses dignes de celles et ceux qui défendent Sanctuaire, dont une étincelle sublimée. L'achèvement du chapitre 6 du périple saisonnier vous permettra d'obtenir Dante le chien, un familier en jeu. Il aboie aussi furieusement qu'il mord, aussi serait-il judicieux de le laisser voyager à vos côtés.
N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de terminer tous les objectifs de chacun des chapitres du périple saisonnier pour obtenir les récompenses.
Bénédictions de la saison 9 : Péchés des Horadrims
Avec le périple saisonnier, vous pourrez débloquer des bénédictions de saison et des cendres fumantes. Vous pouvez obtenir des cendres fumantes en tant que récompenses de chapitre lorsque vous accomplissez les objectifs du périple saisonnier. Une fois en possession de ces cendres, vous pourrez les dépenser pour obtenir les bénédictions de saison suivantes.
- Urne de curiosités : augmente vos chances d'obtenir un second objet lors de vos achats dans un cabinet de curiosités.
- Urne de glyphes : augmente les chances d'obtenir une amélioration supplémentaire en améliorant les glyphes.
- Urne d'intensification : augmente les chances d'obtenir de l'équipement supplémentaire dans les récompenses d'Astaroth.
- Urne de vestiges : augmente le nombre de fioles horadriques trouvées dans les amulettes horadriques.
- Urne de chambres fortes : augmente les chances de trouver un emblème d'intensification supplémentaire dans les chambres fortes horadriques.
Obtenez des atours de légende dans la boutique de Tejal
Un vent de fraîcheur souffle sur la boutique avec de nouveaux packs d'équipement, d'armure, d'accessoires, de montures et d'armures de monture qui vous permettront de massacrer vos adversaires avec panache. À partir du 1er juillet à 21 h (heure de Paris), passez voir Tejal et découvrez ses marchandises. N'oubliez pas de revenir souvent, car elle mettra son inventaire à jour tout au long de la saison 9, Péchés des Horadrims.
Parmi ces trouvailles rarissimes issues des confins de Sanctuaire figure le pack de familier de prestige d'Azul, qui contient le familier Azul, le trophée de monture Cimier d'Azul et l'emblème Sa Majesté rusée. Vous pourrez l'acheter dans la boutique de Tejal moyennant 3 000 pièces de platine.
Enrichissez le carnage avec NVIDIA DLSS 4
Les combats pour Sanctuaire s'accélèrent grâce à NVIDIA DLSS 4 et à la prise en charge native de la génération de trames multiples dans la saison 9, Péchés des Horadrims.
La génération de trames DLSS et NVIDIA Reflex étaient disponibles au lancement de Diablo IV, et vous ont permis d'optimiser les taux de rafraîchissement et de réduire la latence du PC, pour une expérience de chasse aux démons plus rapide et plus réactive. L'année dernière, Sanctuaire a été mis à jour avec des effets de ray tracing, qui rendent vos glorieuses aventures plus dynamiques et spectaculaires encore.
Le 1er juillet, la mise à jour 2.3.0 intégrera la prise en charge native du DLSS 4, avec la génération de trames multiples, une fonctionnalité qui s'activait jusqu'à présent dans l'application NVIDIA.
Nous espérons que ces nouvelles améliorations visuelles vous plairont lorsque vous terrasserez des hordes de démons dans Diablo IV !
Guides communautaires pour les Péchés des Horadrims
Si vous avez besoin d'aide pour progresser dans la saison, consultez nos guides de la communauté afin d'obtenir des conseils et des informations sur les configurations de chaque classe. La communauté peut vous conseiller à toutes les étapes de l'aventure !
Consultez nos ressources communautaires ici :
Lorsque vous en aurez fini avec ces précieux guides, direction Sanctuaire, le serveur Discord de la communauté Diablo IV, pour discuter de la saison avec vos camarades.
L'heure du péché a sonné.
– L'équipe de Diablo IV
commentaire (0)