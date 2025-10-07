Diablo 4 : Ces systèmes critiqués et frustrants vont bientôt être mis à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 octobre 2025 à 13h18
Blizzard a entendu les requêtes des joueurs de Diablo IV : des changements concernant des systèmes majeurs du jeu vont être mis à jour.
Diablo 4 : Ces systèmes critiqués et frustrants vont bientôt être mis à jour
La première partie de l'année a été difficile pour Diablo IV, tant les reproches des joueurs se sont fait entendre, c'est pourquoi Blizzard a annoncé de grands changements à venir. La saison en cours, la dixième, a entamé les réconciliations entre le développeur et la communauté, en proposant notamment une mécanique rafraîchissante à travers les Armures du chaos. L'avenir du jeu semble s'éclaircir encore un peu plus, à la suite de la déclaration d'Adam Fletcher le 7 octobre 2025.

La trempe et le perfectionnement vont être mis à jour sur Diablo IV

Les joueurs de Diablo IV se plaignent de nombreuses choses, mais ce qui les frustre le plus depuis les débuts du jeu, ce sont les systèmes de trempe et de perfectionnement. Il est vrai qu'il est très décevant de devoir recycler un équipement de grande qualité à cause d'une trempe ratée, et obtenir le Masterworking optimal coûte cher et met votre patience à l'épreuve. Le développeur avait introduit les Parchemin de restauration avec Vessel of Hatred pour vous accorder une seconde chance, mais le système n'était toujours pas parfait. La variation des montants de dégâts ou de rangs de compétence, aléatoire pour chaque trempe, continue d'ennuyer les plus perfectionnistes parmi vous, et le fait de « brick » une pièce n'a pas disparu.

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Le 7 octobre 2025, Adam Fletcher, le responsable de la communauté de Diablo IV, a indiqué sur X que des ajustements étaient au programme pour les systèmes de trempe et de perfectionnement, ainsi que pour les combats et le renom.


Dans les semaines à venir, nous commencerons à mettre en avant les changements du PTR qui arriveront très bientôt. Un peu plus tôt que d'habitude car il y a beaucoup de points importants à couvrir, notamment des modifications sur le perfectionnement, la trempe, des mises à jour du combat et du renom, et plus encore !

Comme nous l'avons mentionné lors de notre dernier stream, ce PTR sera très important ! Nous souhaitons que les joueurs découvrent tous ces changements et nous apportent des retours précieux à l'approche de la prochaine saison.
Plus de détails seront communiqués d'ici peu, et les modifications pourront être testées sur le PTR par vos soins. La communauté a sans tarder exprimer son enthousiasme sur Reddit, car cette annonce était espérée depuis longtemps. Reste maintenant à savoir ce que réserve vraiment le développeur, alors ne manquez pas de suivre l'actualité de Diablo IV pour en apprendre davantage.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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beastkiller (invité) Le 07/10/2025 à 14:14

alleluia ENFIN