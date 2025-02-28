Diablo 4 : La Marche des Gobelins revient en mars et réserve de belles surprises, les détails des nouveautés

La Marche des Gobelins revient sur Diablo IV en mars 2025, mais l'événement est cette fois mis à jour et de belles surprises vous attendent.
Un événement que les joueurs de Diablo IV
connaissent bien va faire son retour du 4 mars à 19 heures au 11 mars à 18 heures
en France. La Marche des Gobelins
sera de nouveau disponible durant quelques jours, avec toutefois des nouveautés que nous vous présentons ci-dessous.
De nouveaux Gobelins débarquent sur Diablo IV avec leur propre faction
Régulièrement, les Gobelins au trésor de Sanctuaire se manifestent en plus grand nombre qu'à l'ordinaire sur Diablo IV
à travers l'événement de la Marche des Gobelins.
En mars, vous pourrez y prendre part pour améliorer votre une nouvelle réputation et débloquer de précieux butins, puisque ces créatures vont revenir en bandes semer le chaos dans les villes et donjons du royaume. Concrètement, vous croiserez souvent des Gobelins en grande quantité, vous découvrirez des sanctuaires de cupidité et le boss mondial Avarice sera accompagné de plusieurs d'entre eux. Plus vous éliminerez des Gobelins, plus votre réputation avec la nouvelle faction associée augmentera.
En avançant, vous obtiendrez des récompenses de qualité.
Pour vous aider à y parvenir, de nouveaux Gobelins
apparaîtront :
- Ector l'Odieux : lâche des matériaux d'artisanat, y compris de l'obducite aux niveaux de difficulté Tourment.
- Le Baron Doré : maître de l'or, ce gobelin lâche de très alléchants tas de pièces, mais aussi des cendres aberrantes pendant les vagues infernales.
- Prym l'Étincelant : les richesses de Prym irradient littéralement de son corps. Il ne reste plus qu'à le terrasser pour mettre la main sur ses gemmes, runes et prismes diffus.
- Murl l'Étrange : il est impossible de ne pas remarquer la teinte violette du gardien des oboles.
- Syrus le Gélatineux : en mourant, il se divise en une nuée de gobelins et lâche des objets légendaires, et plus encore.
- Fedric le Farfelu : ce gobelin divin est le plus légendaire de tous et peut lâcher des objets mythiques uniques ainsi qu'une étincelle sublimée – pour celles et ceux qui parviendront à le trouver.
Notez que ces Gobelins pourront toujours être aperçus sur les royaumes éternels et saisonniers après la fin de la Marche
, « pour que la chasse au trésor ne s'arrête jamais
».
La Marche des Gobelins avait fait l'objet de nombreux reproches par le passé, et il apparaît que Blizzard ait là conçu une solution pour inciter les joueurs de Diablo IV
à y participer. Traquer nos monstres au trésor préférés aura enfin un sens véritable, alors rendez-vous dès le 4 mars pour ne rien manquer et débloquer une avalanche de butins.
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