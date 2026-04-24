Diablo 4 : Heure de sortie en France de Lord of Hatred

Retrouvez des informations relatives à l'heure de sortie en France de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV, dans cet article.

Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV est sur le point d'être disponible sur PC et sur consoles, en avril 2026. De nombreux joueurs attendent avec impatience de découvrir la région de Skovos et de relever de nouveaux défis, et si tel est votre cas, nous vous communiquons ici l'heure de sortie de Lord of Hatred afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

À quelle heure va sortir Lord of Hatred en France ?

La communauté de Diablo IV s'apprête à vivre une nouvelle aventure, avec le lancement de la deuxième extension du jeu, qui introduira notamment la classe du démoniste, les plans de guerre, et l'antique région de Skovos. Quelques jours avant ce rendez-vous, Blizzard a apporté quelques précisions : l'heure de sortie de Lord of Hatred a été fixée à 1 heure en France, le mardi 28 avril 2026.

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Préparez-vous alors à passer une nuit blanche si vous souhaitez faire partie des premiers à commencer votre montée en niveau et vous mesurer au terrible démon Méphisto, qui sera au centre de la narration de ce second volet de Diablo IV.

Lord of Hatred viendra proposer un endgame dynamique, à travers l'ajout du Cube horadrique et la mécanique du Talisman, mais aussi avec l'opportunité de créer vos plans de guerre, pour « façonner votre propre expérience de fin de jeu ». En plus de cela, les arbres de talents vont faire l'objet d'une refonte, et un système avancé de filtrage des butins sera implanté. Cerise sur le gâteau, il sera possible de dénicher un ticket doré pour accéder à l'événement de la Haine résonnante pour obtenir de nombreuses récompenses.

Après avoir relevé tous ces défis, vous pourrez enfin vous détendre en pêchant et collectionner des espèces variées de poissons, une première sur Diablo IV. Rendez-vous donc le 28 avril 2026 à 1 heure du matin pour démarrer votre voyage à Skovos, et découvrir Lord of Hatred.