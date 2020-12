Diablo 4 évoque les changements liés aux objets

Renforcer l'identité de chaque classe avec des objets « intuitifs et captivants qui leur sont propres ».

Un peu plus d'un an après l'annonce de Diablo 4, Blizzard continue de nous en dire plus par le biais de rapports trimestriels. Le dernier de l'année 2020 vient d'être partagé et. Avant toute chose, le studio tient à préciser et surtout rassurer la communauté : l'équipe travaille à un rythme élevé. De ce fait, de nombreuses choses ont pu évoluer ces derniers mois, y compris certains points présentés, puisque rien n'est encore définitif dansPour l'élaboration des objets présents dans Diablo IV, Blizzard a travaillé trois axes majeurs, à savoir :Joe Shely, responsable de la conception, a donné plus de détails sur les changements à attendre, en parlant par exemple des types d'armes. Outre le moteur du jeu qui a été retravaillé pour un rendu plus crédible et impressionnant,, lors des dernières phases de tests internes. Des caractéristiques physiques (comme la valeur de blocage pour les boucliers) ont également été ajoutées.La qualité de ces objets a également été abordée, dans le but de simplifier l'examination de l'objet pour « qu’il soit facile de voir tout de suite de quelle qualité est tel ou tel objet ». De ce fait, plusieurs changements sont appliqués pour les objets magiques ou légendaires :Finalement, pour conclure ce poste, Blizzard s'est également exprimé sur l' Arbre de compétences, qui a été présenté il y a quelques mois , indiquant être « dans la bonne direction » suite aux retours de la communauté. Le studio souhaitant que chaque joueur puisse expérimenter et découvrir les compétences,. Plus votre niveau sera élevé, plus cela sera coûteux « pour mieux refléter le temps et les efforts investis dans le développement de votre personnage ».Vous pouvez retrouver l'intégralité de la publication sur le site officiel . Les prochaines nouvelles seront données lors de la BlizzCon, les 19 et 20 février prochain, en direct, avec, peut-être, de nouvelles images.