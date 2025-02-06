Diablo 4 : Deux nouveaux familiers ont fait leur apparition dans la boutique du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 février 2025 à 10h58
Blizzard propose pour la première fois aux joueurs de Diablo IV d'acheter un familier en passant par la boutique.
Diablo 4 : Deux nouveaux familiers ont fait leur apparition dans la boutique du jeu
Les joueurs de Diablo IV peuvent s'offrir des montures ou des transmogrifications par le biais de la boutique du jeu depuis son lancement, mais pour la première fois, il est aussi possible d'étoffer sa collection de familiers de cette façon. Deux modèles de compagnon sont disponibles contre de l'argent réel en février 2025, Garnement étincelant (Quillgem Scamp) et Perry le Pâle (Pale Perry).

Deux familiers peuvent être achetés via la boutique de Diablo IV 

Pendant l'été 2024, les joueurs de Diablo IV avaient eu la bonne surprise de voir les familiers faire leur retour, et leur faciliter la vie en ramassant matériaux et or au cours de leurs périples à Sanctuaire. Beaucoup avaient ainsi fait l'acquisition d'un adorable chien, tandis que d'autres, ceux ayant acheté Vessel of Hatred en avance, étaient accompagnés d'un félin. Pour la première fois sur ce titre de Blizzard, il est possible d'adopter un nouveau compagnon en passant par la boutique du jeu. Deux modèles sont disponibles à l'heure actuelle, les démoniaques Garnement étincelant et Perry le Pâle.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Chacun d'entre eux vous reviendra à 2 500 pièces de platine, soit 25 € (2 800 pour 24,99 €). Vous recevrez également un trophée pour votre monture ainsi qu'une bannière, mais ce montant est jugé trop élevé pour beaucoup, en témoigne cette publication partagée sur Reddit.

A tired subject but £20 for a pet is complete madness
byu/JoeTom86 indiablo4

D'un autre côté, posséder un familier n'influence pas la performance d'un joueur, et ce tarif demeure proche de ceux pratiqués habituellement dans l'industrie vidéoludique, c'est pourquoi d'autres membres de la communauté ont au contraire fait preuve soit d'enthousiasme, soit d'indifférence. Le débat est donc ouvert, mais si vous ne souhaitez pas dépenser pour être accompagné d'un familier sur Diablo IV, n'oubliez pas de récupérer le corbeau Dorian, ajouté avec la saison des maléfices.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Diablo IV 26 août 2026

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net

Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch
Diablo IV 10 août 2026

Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch

Malgré une période de turbulences pour la division XBOX, marquée par des milliers de licenciements, un studio tire son épingle du jeu. Des communications internes révèlent que Blizzard signe l'une des meilleures années financières de son histoire, portée par les excellentes performances de ses licences phares.
Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026
Diablo IV 05 août 2026

Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Les rumeurs faisant état d'un éventuel portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 semblent se confirmer à la suite de la publication d'un rapport du magazine Dealabs.

commentaire (0)