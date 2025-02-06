Diablo 4 : Deux nouveaux familiers ont fait leur apparition dans la boutique du jeu

Blizzard propose pour la première fois aux joueurs de Diablo IV d'acheter un familier en passant par la boutique.
Les joueurs de Diablo IV
peuvent s'offrir des montures ou des transmogrifications par le biais de la boutique du jeu depuis son lancement, mais pour la première fois, il est aussi possible d'étoffer sa collection de familiers de cette façon. Deux modèles de compagnon sont disponibles contre de l'argent réel en février 2025, Garnement étincelant (Quillgem Scamp) et Perry le Pâle (Pale Perry).
Deux familiers peuvent être achetés via la boutique de Diablo IV
Pendant l'été 2024, les joueurs de Diablo IV
avaient eu la bonne surprise de voir les familiers faire leur retour, et leur faciliter la vie en ramassant matériaux et or au cours de leurs périples à Sanctuaire. Beaucoup avaient ainsi fait l'acquisition d'un adorable chien, tandis que d'autres, ceux ayant acheté Vessel of Hatred en avance, étaient accompagnés d'un félin. Pour la première fois sur ce titre de Blizzard, il est possible d'adopter un nouveau compagnon en passant par la boutique du jeu. Deux modèles sont disponibles à l'heure actuelle, les démoniaques Garnement étincelant et Perry le Pâle.
Chacun d'entre eux vous reviendra à 2 500 pièces de platine, soit 25 € (2 800 pour 24,99 €). Vous recevrez également un trophée pour votre monture ainsi qu'une bannière, mais ce montant est jugé trop élevé pour beaucoup, en témoigne cette publication partagée sur Reddit.
A tired subject but £20 for a pet is complete madness
byu/JoeTom86 indiablo4
D'un autre côté, posséder un familier n'influence pas la performance d'un joueur, et ce tarif demeure proche de ceux pratiqués habituellement dans l'industrie vidéoludique, c'est pourquoi d'autres membres de la communauté ont au contraire fait preuve soit d'enthousiasme, soit d'indifférence. Le débat est donc ouvert, mais si vous ne souhaitez pas dépenser pour être accompagné d'un familier sur Diablo IV
, n'oubliez pas de récupérer le corbeau Dorian
, ajouté avec la saison des maléfices.
commentaire (0)