Diablo 4 : Dorian le compagnon corbeau, comment l'obtenir ?

Retrouvez des indications pour recevoir le compagnon corbeau Dorian en saison 7 de Diablo IV.
Les compagnons sont arrivés sur Diablo IV
au cours de l'été 2024, et le nombre de modèles disponibles n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Avec le lancement de la saison des maléfices en janvier 2025, vous avez l'occasion d'ajouter le premier pet oiseau du jeu, Dorian, le corbeau.
Comment récupérer Dorian le corbeau en saison 7 de Diablo IV ?
Après les félins et les canidés, c'est au tour des oiseaux d'accompagner les joueurs de Diablo IV
dans leurs périples pour les aider à ramasser or et matériaux, et beaucoup se demandent sans doute comment recevoir le corbeau Dorian
.
En réalité, les plus observateurs parmi ont peut-être déjà remarqué que ce compagnon était l'une des récompenses du Périple saisonnier (Season Journey). Dorian vous sera effectivement offert pour la complétion du chapitre final « Destroyer », qui nécessite de débloquer au préalable les précédents.
Pour y parvenir, vous devrez tout simplement jouer au jeu en prenant part à un maximum d'activités, comme les Vagues infernales, les Hordes infernales ou encore les donjons du Cauchemar. Il vous sera parfois demandé d'effectuer des crafts auprès d'un alchimiste ou de perfectionner votre équipement, des étapes que vous devriez naturellement achever au fur et à mesure de vos aventures.
En plus de récupérer le compagnon corbeau, vous obtiendrez un cache contenant une étincelle resplendissante, utile au crafting de pièces mythiques, ainsi qu'une panoplie d'équipements légendaires. N'hésitez toutefois pas à consulter votre avancée de manière régulière, afin d'identifier les objectifs manquants et accélérer votre progression vers l'acquisition de Dorian
.
Une fois que vous l'aurez ajouté à votre collection, il vous suffira de vous rendre en ville dans votre garde-robe pour l'équiper. Le corbeau pourra enfin vous suivre dans tout Sanctuaire, et vous collerez un peu plus à la thématique de la saison 7, placée sous le signe des maléfices et des sorcières.
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