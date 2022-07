Diablo 4 : Des tatouages permettent d'obtenir un accès à la bêta

Chicago → 23 juillet

New York → 30 juillet

Miami → 6 août

Londres → 13 août

Berlin → 18 août

Melbourne → 3 septembre

Sydney → 10 septembre

The City of Angels turned out for Hell.



We're heading to Chicago next. Check out @MaydayTattooCo on 7/23 to get a free Diablo flash tattoo. #DiabloHellsInk pic.twitter.com/A9sRfMkyK6 — Diablo (@Diablo) July 16, 2022

Diablo est probablement l'une des licences les plus populaires du monde, et Blizzard en est bien conscient. Après avoir révélé davantage de détails à l'occasion du Xbox et Bethesda Game Showcase en juin, précisant par ailleurs sa sortie pour 2023, le studio continue sa campagne marketing. Dotée d'une très forte communauté, la licence Diablo sera mise en avant par le biais d'un événement spécial, le Hell's Ink,En effet, durant cet événement, dont la première représentation a eu lieu à Los Angeles ce 16 juillet,, selon une carte que leur a remis Blizzard. Notez que tout le monde ne peut pas bénéficier de cette offre, puisqu'il faut, au préalable, partager son lien et son amour pour la franchise par le biais du hashtag #DiabloHellsInk.Notez qu'il reste encore sept dates pour l'événement Hell's Ink de Diablo, mais aucun arrêt en France n'est malheureusement programmé. Le calendrier est le suivant :Pour en revenir à la bêta de Diablo IV , celle-ci a plus ou moins été officialisée en juin, puisque les inscriptions ont été ouvertes, même si Blizzard n'a pas réellement communiqué dessus. Nous devrions la voir débarquer à la fin de cette année, ou au début de l'année 2023, si tout se passe bien. Diablo IV ne possède pas encore de date de sortie, mais arrivera en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et supportera le cross-play.