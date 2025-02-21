Diablo 4 : Correctif du 21 février 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du correctif du 21 février 2025 de Diablo IV, visant à solutionner les problèmes concernant l'Anneau de Mendeln.
Le patch 2.1.2
de Diablo IV
a été déployé le 18 février et devait apporter des solutions quant aux problèmes liés à l'Anneau de Mendeln. Toutefois, des bugs se font toujours ressentir, c'est pourquoi Blizzard a appliqué un correctif
qui devrait faciliter la vie des Nécromanciens le 21 février 2025
. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à le découvrir ci-dessous.
Correctif du 21 février 2025 de Diablo IV
Note des développeurs : L'infobulle de cet effet sera mise à jour dans un futur patch pour indiquer correctement qu'il s'agit d'une augmentation de dégâts multiplicative.
- Correction d'un problème où l'amélioration du Golem de sang n'augmentait pas ses dégâts lorsqu'il était en bonne santé, y compris l'augmentation provenant de l'Anneau de Mendeln, de l'Aspect d'ombrebrume et de l'Aspect d'appétit funeste.
- Correction d'un problème où les Skirmisher Skeleton Warriors infligeaient des dégâts accrus uniquement avec leurs attaques de base, mais pas avec l'Anneau de Mendeln ou l'Aspect d'ombrebrume.
Note des développeurs : L'Anneau de Mendeln, l'Aspect d'ombrebrume et l'Aspect d'appétit funeste sont censés évoluer avec tous les bonus qui augmentent vos dégâts. Cela inclut des sources comme l'Aspect des éléments, les dégâts de coup critique, ou encore les dégâts spécifiques du serviteur qui les déclenchent (par exemple, les dégâts du Golem, le Décret de Kalan ou le bonus de dégâts inhérent des Skirmishers). Ces effets ne sont pas des compétences et ne sont pas lancés, ils ne bénéficient donc pas des augmentations du Talisman de Locran ou d'autres effets affectant spécifiquement les compétences ou les incantations.
- Correction d'un problème où l'Anneau de Mendeln, l'Aspect d'ombrebrume et l'Aspect d'appétit funeste n'augmentaient pas leurs dégâts avec les sources de dégâts des compétences d'invocation.
- Correction d'un problème où les Skeleton Priests n'augmentaient pas correctement les dégâts des serviteurs.
- Correction d'un problème où les Lances d'os générées à partir de cadavres ou par vos serviteurs ne pouvaient pas Overpower pas les cibles dans la Prison d'os lorsqu'on utilisait l'Aspect de désossement.
- Correction d'un problème où la Lance d'os ne générait parfois pas le nombre correct d'échos lorsqu'on utilisait le Visage immortel.
- Correction d'un problème où les Deathless Visage n'appliquaient pas l'effet Overpower occasionnellement sur les cibles dans la Prison d'os lorsque l'Aspect de désossement était utilisé.
- Correction d'un problème où les améliorations du Cold Skeleton Mage ne fonctionnaient pas.
- Correction d'un problème où l'amélioration du Skeleton Warrior ne générait pas correctement un cadavre.
- Correction d'un problème où le Décret de Kalan n'augmentait pas les dégâts de vos serviteurs, y compris l'augmentation de dégâts provenant de l'Anneau de Mendeln, de l'Aspect d'ombrebrume et de l'Aspect d'appétit funeste.
De plus, nous avons conscience du problème suivant :
- L'Aspect de réanimation n'augmente pas les dégâts de l'Anneau de Mendeln, de l'Aspect d'ombrebrume et de l'Aspect d'appétit funeste. Une correction sera apportée dans un futur patch.
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