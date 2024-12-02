Diablo 4 : Comment aller sur le PTR de la saison 7 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 décembre 2024 à 15h18
Retrouvez des indications pour accéder au PTR de la saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Comment aller sur le PTR de la saison 7 ?
Du 3 au 10 décembre 2024, les joueurs de Diablo IV peuvent tester les nouveautés de la saison 7 en se rendant sur le royaume public de test (PTR). Afin de vous aider à rejoindre le serveur de tests, nous vous indiquons ici la marche à suivre pour accéder au PTR de la saison 7 de Diablo IV.

Comment accéder au PTR de la saison 7 de Diablo IV ?

Blizzard a indiqué comment participer au PTR de la saison 7 de Diablo IV, et pour ce faire, vous devrez simplement respecter les étapes listées ci-dessous :
  1. Ouvrez l'application Battle.net et sélectionnez Diablo IV dans votre liste de jeux.
  2. Au-dessus du bouton Jouer, cherchez dans le menu déroulant pour la version « Public Test Realm / Royaume public de test »
  3. Cliquez sur Installer ou Mettre à jour.
  4. Cliquez sur Jouer, et sélectionnez l'un des serveurs de test disponibles.
  5. Créez un nouveau personnage de test.
  6. Entrez dans le jeu et testez la Saison 7.
installer-ptr-diablo

Notez que si vous utilisez le PC Game Pass ou le Game Pass Ultimate, vous pourrez accéder au PTR au même titre que les autres utilisateurs en ouvrant le client Battle.net via l'application Xbox. Dans tous les cas, vos retours seront à partager sur le forum officiel de Diablo IV.

Une fois sur le PTR, votre compte conservera la plupart de vos progressions, comme l'achèvement de la campagne, la découverte de la carte ainsi que des d'autels de Lilith et des Préceptes d'Akarat. Vous n'aurez plus qu'à constater par vous-même le très attendu équilibrage des classes, comprenant notamment de nouveaux aspects et runes. Des gemmes occultes feront par la même occasion leur entrée sur le jeu, ainsi que les activités liées aux « Headrotten » et « Headhunts ».

s7-diablo4-ptr
D'ailleurs, vous obtiendrez de cette façon une monnaie inédite qui vous permettra de débloquer des pouvoirs saisonniers. Enfin, la faction du « Coven » sera intégrée, et monter votre Renom vous récompensera de nouveaux butins, et la fonctionnalité demandée depuis longtemps par les joueurs, l'armurerie, fera aussi partie des nouveautés à venir en saison 7 de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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