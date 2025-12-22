Diablo 4 : Comment activer les boss secrets de la saison 11 ?



le 22 décembre 2025 à 12h32 Publié par Amandine Paccou le 22 décembre 2025 à 12h32

Des boss cachés ont été découverts sur Diablo IV en saison 11, et ils ont beaucoup à offrir à ceux qui parviendront à les trouver et à les vaincre. Nous vous expliquons ici comment les invoquer, ainsi que leur localisation.