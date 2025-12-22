Diablo 4 : Comment activer les boss secrets de la saison 11 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 décembre 2025 à 12h32
Des boss cachés ont été découverts sur Diablo IV en saison 11, et ils ont beaucoup à offrir à ceux qui parviendront à les trouver et à les vaincre. Nous vous expliquons ici comment les invoquer, ainsi que leur localisation.
Diablo 4 : Comment activer les boss secrets de la saison 11 ?
La saison 11 de Diablo IV a commencé de la meilleure des manières : sans avertir la communauté, Blizzard a déployé la classe du paladin en accès anticipé, une surprise qui a eu l'effet escompté. En plus de cela, Intervention divine a introduit de nombreuses refontes, et propose ainsi un contenu de qualité. Le développeur a toutefois plus d'un tour dans son sac pour faire plaisir aux joueurs, par exemple en ajoutant un boss secret octroyant une Étincelle sublimée.

Des artefacts mystérieux sont trouvés dans Sanctuaire

Si vous jouez sur la saison 11 de Diablo IV, vous avez peut-être récupéré une Corne purifiée de Duriel, un Œil purifié de Bélial, une Griffe purifiée d'Andarielle, ou encore une Langue purifiée d'Asmodan après avoir combattu les boss associés à ces objets spéciaux. Mais à quoi servent-ils ? La réponse a été partagée par les joueurs et relayée via Wowhead en décembre 2025, et elle devrait vous séduire. 

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En effet, ces artefacts sont des clés utilisables sur des autels précis répartis dans tout Sanctuaire. Une fois activés, un boss apparaît, et le vaincre vous accordera :

Où trouver les autels associés aux artefacts ?

Pour lancer ce combat de boss secret, vous devez apporter les artefacts aux autels correspondants :

Autel de la Douleur (Altar of Pain, Duriel)
  • La Corne purifiée de Duriel est à utiliser sur l'Autel de la Douleur, localisé au nord-ouest de la route de Deshar, dans la zone de Kehjistan.
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Autel du Mensonge (Altar of Lie, Belial)
  • L'Œil purifié de Bélial s'emploie sur l'Autel du Mensonge, situé dans les Pics fracturés, à l'Est du point de passage du Refuge de la tribu de l'Ours.
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Autel de l'Angoisse (Altar of Anguish, Andarielle)
  • La Griffe purifiée d'Andarielle invoque le boss de l'Autel de l'Angoisse, que vous trouverez dans la jungle de Nahantu, au sud-ouest des Quais de Kurast.
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Autel du Péché (Altar of Sin, Asmodan)
  • Enfin, la Langue purifiée d'Asmodan est associée à l'Autel du Péché, pouvant être aperçu à Hawezar, entre Zarbinzet et les ruines du donjon de Rakhat.
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Trouver les autels en lien avec les artefacts n'est pas difficile, et cette tâche ne devrait normalement pas vous poser problème. Il ne vous restera qu'à éliminer les boss secrets de la saison 11 de Diablo IV pour récupérer votre butin, et crafter de nouveaux mythiques avec votre Étincelle !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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