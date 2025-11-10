Diablo 4 : Cette amélioration de vie attendue depuis longtemps arrivera en saison 11

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2025 à 13h37
La saison 11 de Diablo IV va amener une amélioration espérée depuis longtemps par les vétérans du jeu.
Diablo 4 : Cette amélioration de vie attendue depuis longtemps arrivera en saison 11
La prochaine saison de Diablo IV, la onzième, sera marquée par diverses refontes, par exemple au niveau de la trempe et du perfectionnement. En plus de cela, vous pourrez parcourir de nouvelles activités, en particulier celle de la Tour qui introduira le premier système de classement du jeu, et tous ces changements seront accompagnés d'une amélioration de vie. Cette dernière devrait rendre votre expérience de montée en niveau un peu plus rapide qu'à l'heure actuelle.

La carte de Sanctuaire sera intégralement déblocable dès le début de saison

Cela faisait longtemps que les plus anciens joueurs de Diablo IV le demandaient : toute la carte de Sanctuaire sera enfin débloquée en saison 11 en passant la campagne. Cette information a été confirmée par Blizzard au cours d'une interview du créateur coréen "DuQ" par Zaven Haroutunian et Colin Finer, et il a été ajouté que tous les points de téléportation seront déverrouillés en même temps.

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Ce changement devrait sans aucun doute soulager les vétérans, qui se verront offrir sans tarder la mobilité tant attendue dès la phase de montée en niveau. Il est vrai qu'il était frustrant de réitérer l'opération à chaque nouvelle saison, et que cela ralentissait la progression. La corvée est donc terminée, à condition bien sûr d'avoir déjà complété les campagnes du jeu de base et de Vessel of Hatred. Vous pourrez ainsi accéder aux Vagues infernales plus rapidement avec votre prochain personnage saisonnier, et vous essayer un peu plus vite aux nouveautés prévues avec ce onzième chapitre.

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Voici à quoi ressemblera votre map dès le début de la saison 11 de Diablo IV, un véritable soulagement.

Les joueurs ont fait part de leur satisfaction sur Reddit, car beaucoup se sentent à présent apaisés de ne plus avoir à recommencer pour la énième fois cette opération.

DuQ's Diablo 4 Season 11 Developer Interview With Colin & Zaven
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D'autres améliorations visant à rendre la montée en niveau saisonnière moins chronophage pourraient peut-être accompagner un jour celle-ci, par exemple le fait de ne plus à avoir à recommencer la quête de classe au niveau 15. Cependant, montrons-nous patients, le déverrouillage de la carte est déjà une victoire, qui devrait aider à ce que la saison 11 de Diablo IV démarre sous les meilleurs auspices.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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