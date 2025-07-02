Diablo 4 : Ce build facile à mettre en place est aussi l'un des plus puissants de la saison 9

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 juillet 2025 à 13h42
Découvrez un build du sorcier de la saison 9 de Diablo IV aussi efficace pour la phase de montée en niveau que pour le contenu endgame.
Diablo 4 : Ce build facile à mettre en place est aussi l'un des plus puissants de la saison 9
La saison 9 de Diablo IV a commencé le mardi 1er juillet 2025, et les joueurs ont tout de suite entamé leur montée en niveau, pour la plupart, après avoir pris soin de consulter les meilleurs builds. Même si le Sacresprit domine la méta en endgame, ce n'est qu'au prix de l'acquisition de pièces spécifiques, comme pour presque toutes les classes. Le sorcier fait exception : il existe un build très puissant dès le début, assez facile à mettre en place.

Le sorcier Hydres représente un build facile et efficace en saison 9 de Diablo IV

Si vous débutez sur Diablo IV en saison 9, vous avez tout intérêt à incarner un sorcier spécialisé dans l'invocation d'Hydres. En effet, contrairement aux autres builds, celui-ci peut être employé dès la phase de leveling et rester très puissant même pour le contenu de fin de jeu.

hydre-sorcieer

Il est vrai que le sorcier Hydres présente un atout de taille : il ne dépend pas d'objets mythiques ou uniques pour fonctionner correctement, et cela n'est pas sans lien avec le buff majeur attribué à cette compétence en saison 9. En plus d'infliger des dégâts importants avec les invocations et l'Inferno, le build propose des sorts défensifs, le bouclier de glace et de feu, offrant une survivabilité appréciable. Pour jouer comme il se doit sorcier Hydres, il suffit de maintenir actifs les sorts Familier et Lames de glace afin de bénéficier du passif Lien primordial, puis de spammer les Hydres et l'Inferno.

sorciere-inferno
Néanmoins, l'Aspect du serpent apparaît comme un élément déterminant dans la viabilité du build. Si vous êtes chanceux, vous pourriez le récupérer rapidement, et ainsi profiter de ce gameplay dès les premiers niveaux. Notez aussi que l'amulette unique l'Iris ophidien apporte un boost de puissance important, mais qu'en disposer n'est pas indispensable pour jouer les Hydres. Cette pièce peut être acquise sur Duriel, Andarielle, ou le Messager de la Haine.

La saison 9 de Diablo IV est d'ores et déjà disponible, alors ne manquez pas de vous essayer au sorcier Hydres si vous souhaitez vivre cette expérience en toute sérénité.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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