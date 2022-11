Diablo 4 : Blizzard dément les rumeurs d'une sortie en avril 2023

Don’t believe everything you read. — Mike Ybarra 🦃🎄 (@Qwik) November 6, 2022

En faisant partie des jeux les plus attendus de l'année 2023, Diablo 4 nourrit bon nombre de rumeurs. Récemment, plusieurs bruits de couloir, émanant de sources plutôt fiables, sous-entendaient une sortie du titre pour le mois d'avril 2023, ce qui est une bonne nouvelle pour la communauté, puisque cela signifie qu'il ne reste qu'environ six mois à patienter, avant d'enfin découvrir le titre.Toutefois, comme toujours,. Dans un tweet simple, mais efficace, ce dernier explique « ne croyez pas tout ce que vous lisez ».Ainsi, le hack 'n' slash ne serait pas lancé en avril 2023, mais plus tard (ou plus tôt en cas de bonne surprise). Dans tous les cas, le studio a affirmé, à plusieurs reprises, que. Nous pourrions cependant en apprendre plus au sujet de cette date de sortie dans quelques semaines, notamment lors des Games Awards 2022 , qui se tiendront au début du mois de décembre. Rappelons, en attendant, qu' une bêta est en cours, et que vous pouvez tenter d'y participer