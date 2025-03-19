Conan O'Brien veut jouer dans Diablo 5 après avoir découvert « l'art » du jeu vidéo grâce à Death Stranding

Après une apparition remarquée dans Death Stranding, Conan O'Brien, l'humoriste américain et ex-animateur star, rêve désormais d'un rôle dans le futur Diablo 5. Une candidature surprenante qui souligne l'évolution du regard porté sur le jeu vidéo par l'animateur culte.
De « Clueless Gamer » à ambassadeur du jeu vidéo
Invité à un récent panel Blizzard lors du festival SXSW, Conan O'Brien
, connu pour sa célèbre série humoristique « Clueless Gamer »
, a déclaré en plaisantant que sa seule présence était motivée par l'espoir de décrocher un rôle dans le futur Diablo 5
. En dialoguant avec Johanna Faries, présidente de Blizzard Entertainment, O'Brien a confié avec humour :
Je ne suis venu à cette conférence que pour décrocher un rôle dans le prochain Diablo. Peut-être en nécromancien… Quand ma femme m'a rencontré, elle a cru que j'étais nécromancien.
Ce commentaire humoristique traduit cependant une prise de conscience réelle de Conan O'Brien vis-à-vis du jeu vidéo, dont il reconnaît désormais pleinement la valeur artistique.
Death Stranding : une révélation artistique pour Conan O'Brien
C'est grâce à son apparition surprise dans le jeu Death Stranding
d'Hideo Kojima que Conan O'Brien a réellement pris conscience de l'art et du travail derrière la création d'un jeu vidéo. L'expérience lui a permis de découvrir un univers complexe, loin des clichés simplistes qu'il pouvait véhiculer auparavant dans sa série humoristique « Clueless Gamer ». Conan a ainsi exprimé une admiration sincère envers les équipes de développement :
Certains jeux que mon fils me montre m'ont vraiment impressionné. Ce n'est pas comme poser votre enfant devant la télé. Il est engagé, il communique avec ses amis, et je suis surtout ébloui par la créativité artistique de ces jeux.
Diablo 5, un projet encore secret mais déjà convoité
Si Blizzard Entertainment n'a encore rien confirmé au sujet d'un éventuel Diablo 5
, la popularité durable de Diablo 4 laisse peu de doute sur une future suite. Le souhait humoristique de Conan O'Brien, bien que léger, montre néanmoins l'enthousiasme croissant que génère l'idée d'un nouvel opus de la célèbre saga hack'n'slash d'action-RPG. De son côté, Blizzard continue de travailler activement sur Diablo 4 avec d'importantes mises à jour prévues pour dynamiser encore davantage l'expérience de jeu, notamment une refonte complète du système de difficulté et de nouvelles fonctionnalités multijoueur.
Une reconnaissance croissante du jeu vidéo comme art majeur
Les déclarations de Conan O'Brien illustrent également un changement culturel profond : le jeu vidéo n'est plus vu uniquement comme un divertissement passif, mais comme un véritable média artistique capable de séduire des personnalités issues d'autres univers médiatiques. Le témoignage sincère d'une figure populaire comme O'Brien apporte ainsi une crédibilité supplémentaire au medium vidéoludique.
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