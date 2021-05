Blizzard a perdu 29 % de ses joueurs depuis 2018

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

. Malgré de nouvelles extensions proposées aux joueurs de WoW , le lancement de WoW Classic ou encore des mises à jour majeures sur certains de ses autres jeux, il semblerait que le manque de nouveau titre (aucun n'est sorti depuis cinq ans) pénalise le studio.Comme l'indique le rapport financier du premier trimestre de l'année, si Activision Blizzard est, dans l'ensemble, en constante progression,, alors que le studio a vu partir l'un de ses co-fondateurs, Jeff Kaplan , en avril. Le nombre d'utilisateurs mensuels actifs était de 38 millions en janvier 2018, trois ans plus tard, 29 % d'entre eux ne le sont plus,Néanmoins, le studio devrait voir sa communauté de retour à ses plus belles heures dans les mois et années à venir, avec de nombreuses productions en cours de développement.. Parmi eux, nous retrouvons bien évidemment sur le court terme Diablo Immortal , toujours prévu pour cette année 2021, et Diablo II Resurrected , mais aussi sur le plus long terme Diablo IV et Overwatch 2 , deux opus très attendus. En outre, des nouveautés pour World of Warcraft seront de la partie, l'une de ses licences les plus importantes.