Destiny 3, acteur majeur malgré lui du State of Play

L'annonce de la fin des mises à jour pour Destiny 2 a provoqué une onde de choc. Lors du State of Play de ce 2 juin, les fans de Bungie ont massivement envahi le chat en direct pour réclamer un troisième opus, volant presque la vedette aux autres annonces.

L'annonce récente de Bungie confirmant que la prochaine mise à jour de Destiny 2 serait la toute dernière a fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté. Organiser une émission State of Play par Sony moins de deux semaines après cette déclaration risquait inévitablement d'attirer l'attention d'une base de joueurs se sentant bientôt abandonnée. En cette période d'effervescence liée au Summer Game Fest, l'affrontement numérique était presque inévitable, et a viré au harcèlement.

Une invasion numérique préméditée

Dès les heures précédant le début de la diffusion, près de six mille spectateurs patientaient déjà dans le chat en direct. Les messages affluaient, portant une revendication claire et unanime : « Nous voulons Destiny 3 ».











Lorsque l'événement a officiellement commencé, cet engouement n'a fait que s'intensifier, se transformant en un véritable raz de marée de soutien pour la franchise de science-fiction. Les modérateurs de la chaîne Twitch de PlayStation ont bien tenté de contenir cette vague en multipliant les efforts pour supprimer les messages spammant les requêtes pour un troisième épisode, mais face à l'ampleur du mouvement, leurs actions sont restées vaines et les seuls messages lisibles durant l'heure de présentation ne concernaient que Destiny 3.

Un message fort envoyé à Sony et Bungie

Pendant que le State of Play mettait en lumière des titres très attendus comme Marvel's Wolverine, ou encore la très belle annonce de God of War Laufey, le chat racontait une toute autre histoire. Ce contraste a constitué une déclaration audacieuse de la part des passionnés de la licence, qui se demandent désespérément ce que l'avenir réserve à leur univers favori, alors que Bungie a déjà indiqué que Destiny 3 n'était actuellement pas en développement.

Toutefois, entre la pétition mise en ligne récemment et la façon dont la communauté se réunit pour se faire entendre, il n'est pas impossible que Bungie, et surtout Sony réfléchissent à l'avenir de la licence.