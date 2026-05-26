Destiny 3 : Une pétition et un hashtag lancés pour que le projet se concrétise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 mai 2026 à 17h40
Alors que Destiny 2 recevra son ultime mise à jour dans quelques jours seulement, les internautes se mobilisent en signant une pétition pour qu'un troisième opus voie le jour, y compris les comédiens de doublage ayant participé au deuxième jeu.
Destiny 3 : Une pétition et un hashtag lancés pour que le projet se concrétise

Près de 10 ans après ses débuts, Destiny 2 va recevoir sa toute dernière mise à jour de contenu. Cependant, cette nouvelle a autant choqué la communauté que les développeurs, informés au dernier moment de cette décision. 

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Si Bungie compte focaliser son attention sur ses futurs projets et sur Marathon, les joueurs se demandent ce qui est prévu pour Destiny 3. Il y a quelques jours à peine, des sources proches du studio révélaient au média Bloomberg que le développement de cette suite n'avait pas encore commencé. La communauté a donc décidé d'agir pour faire bouger les choses par la voix de plusieurs comédiens de doublage. 

#WeWantDestiny3

destiny-logo

Le 24 mai 2026, le comédien Brandon O'Neill (la voix du Corbeau) a publié un message sur X pour remercier la communauté de Destiny 2, mais aussi pour les inviter à participer à un événement inattendu. En effet, il invite toutes celles et ceux qui partageront du contenu sur les réseaux sociaux au déploiement de l'ultime mise à jour à ajouter un hashtag évocateur

Si vous parlez de Destiny, et notamment de Destiny 2, pourquoi ne pas ajouter le hashtag #WeWantDestiny3 ? Je serais ravi de participer au projet. J'espère vous voir parmi les étoiles. Bonne chance, Gardiens ! 

Dans le même temps, le comédien Brian Villalobos (l'interprète de Lodi) a retweeté une publication en lien avec Destiny 3. Une pétition a été créée pour montrer à Bungie ainsi qu'à Sony que l'engouement autour d'un tel projet est bien réel. Si le post de Brian Villalobos mentionne plus de 150 000 signatures, cette pétition réunit aujourd'hui 228 129 participants et vous pouvez la signer en cliquant sur ce lien.

Un élan inspirant, mais qui pourrait bien ne pas aboutir

destiny-hastag

Si les doubleurs ont partagé leurs impressions sur la fin de Destiny 2 et sur l'impact de leurs rôles respectifs, tous seraient heureux de poursuivre l'aventure dans un éventuel Destiny 3. Malgré ces messages et la mobilisation des joueurs, l'avenir du titre est toujours incertain. 

Une vague de licenciements est prévue au sein du studio après le déploiement de la mise à jour du 9 juin prochain. Cependant, une simple pétition peut faire réagir. Il faut maintenant être patient et croiser les doigts.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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