Destiny 3 n'est pas prévu pour tout de suite

Le titre développé par Bungie, qui est récemment revenu sur le devant de la scène, devrait connaître, selon toute vraisemblance, une suite, mais Destiny 3 n'est pas encore la priorité du studio.

Alors queconnaît une seconde jeunesse suite à son lancement sur Steam , causant par la même occasion son passage en free-to-play, de nombreux joueurs se demandent si une suite verra le jour. D'ailleurs, certaines rumeurs indiquaient, au début de l'année 2019, que ce troisième opus pourrait survenir dès 2020 . Cependant, sauf incroyable retournement de situation au sein de Bungie,Lors d'un entretien avec nos confrères de PCGamesN , le directeur de la communication,, a affirmé qu'il faudra « attendre un peu plus de temps » pour voir l'arrivée desur nos consoles et PC. Ce dernier a également a ajouté queet les prochaines nouveautés qui arriveront.Même si celui-ci n'a pas « d'annonce à faire sur les prochains mouvements que nous allons faire », David "DeeJ" Dague a conclu en disant que « beaucoup de choses cool seront à dire plus tard » laissant sous-entendre que. Peut-être aurons-nous les premières informations lors de l'E3 2020 ?En attendant, nous rappelons que Destiny 2 a fêté ses deux ans il y a peu, et est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.