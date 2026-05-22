Destiny 2 ne recevra plus de nouvelles mises à jour

C'est officiel : Bungie a annoncé la fin du développement actif et des mises à jour de contenu pour Destiny 2. Mais le titre aura droit à un ultime ajout juste avant l'été, comme un dernier cadeau pour la communauté.

Depuis septembre 2017, Destiny 2 a permis à des millions de joueurs de vivre une incroyable épopée galactique en incarnant un Gardien. Pendant 9 ans, le titre a continué de captiver sa communauté grâce à des mises à jour régulières, des extensions et des événements variés.

Depuis la mi-2025, les joueurs étaient cependant moins présents dans la galaxie, notamment après les lancements respectifs des Confins du Destin et de Rebelles. Malheureusement, ces ajouts ne parviendront pas jusqu'au 10e anniversaire du titre. Bungie vient d'annoncer la fin de son développement actif, mais pas la fermeture des serveurs.

Plus de mises à jour, mais Destiny 2 reste jouable

Les équipes de Bungie ont consacré leur temps et leur énergie au développement presque exclusif de la franchise Destiny depuis ses débuts en 2014. Mais l'arrivée de Marathon a chamboulé le calendrier des équipes et donné une nouvelle priorité au studio.

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For almost twelve years, we have had the joy and honor to explore the Destiny universe with you all. Through all the ups and downs, surprises and triumphs, building Destiny alongside our players has been a monumental privilege. While… pic.twitter.com/w7sCgBexyw — Destiny 2 (@DestinyTheGame) May 21, 2026

De plus, d'autres projets encore confidentiels sont également en développement dans les locaux de Bungie. Pour préparer le futur, les équipes ont donc fait le choix d'arrêter les mises à jour de contenu pour Destiny 2.

Bien que le développement actif touche à sa fin, nous veillerons à ce que Destiny 2 reste jouable, tout comme le premier Destiny l'est aujourd'hui. De nombreux changements apportés par cette mise à jour finale visent à faire de Destiny 2 un univers accueillant pour les joueurs qui souhaitent y revenir.

La dernière mise à jour du titre prévue pour le 9 juin 2026

Avant de tourner cette page, Bungie donne rendez-vous à sa communauté le 9 juin prochain pour le lancement de l'ultime mise à jour, Monument of Triumph. Comme une haie d'honneur, cette dernière mise à jour semble allier célébrations et adieux à cet univers, même si les serveurs sont toujours accessibles.

Enfin, le billet annonçant cette nouvelle se conclut avec un message de remerciement destiné à l'ensemble de la communauté : « Nous sommes fiers de Destiny 2, des lieux qu'il nous a fait découvrir et de l'héritage qu'il a laissé. Grâce à vous, notre univers est vaste, bâti sur des années d'histoires partagées, d'aventures et de victoires. Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous ceux qui ont fait ce voyage avec nous. Du plus profond de nos cœurs, merci, et on se reverra dans les étoiles. »