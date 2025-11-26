Destiny 3 serait bien réel : Bungie préparerait le futur de sa saga culte

L'univers des Gardiens est en ébullition. Selon une source réputée, Bungie aurait lancé le chantier de Destiny 3. Si le projet n'en est qu'à ses balbutiements, cette information marque un tournant potentiel pour l'avenir de la franchise phare du studio.
L'industrie du jeu vidéo vit au rythme des rumeurs, mais certaines ont plus de poids que d'autres. Alors que Bungie concentre officiellement ses efforts de communication sur son prochain titre, Marathon
, prévu pour l'horizon 2026, il semblerait que le studio n'en ait pas fini avec sa licence historique. Selon une fuite récente émanant d'une source particulièrement fiable, Destiny 3 serait bel et bien en cours de production dans les locaux du développeur américain
. Une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir l'avenir du looter-shooter.
Une fuite qui vient d'une source crédible
L'information nous vient de l'utilisateur Twitter Colony Deaks
. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans le petit monde des insiders, il a su gagner ses galons. Par le passé, il a révélé avec justesse plusieurs informations confidentielles concernant les plans de Bungie
, tant sur l'évolution de Destiny que sur le reboot de Marathon. Cette fois, il affirme sans détour que le troisième opus numéroté est en chantier
, bien que le projet soit encore très jeune. Dans un message relayé sur X
(anciennement Twitter), il précise :
Oui, Destiny 3 est en tout début de développement. Certains d'entre vous ont peut-être vu un tweet en début d'après-midi qui le mentionnait. Nous gardons cette information depuis quelques semaines maintenant et voulions attendre pour en parler étant donné que le projet est à un stade très précoce [...]. Nous prévoyons de partager plus d'infos dans les mois à venir pendant que nous attendons que les choses prennent forme à plus grande échelle.
Que signifie un développement « très précoce » ?
Il est crucial pour les joueurs de tempérer leurs attentes immédiates. Lorsqu'un insider évoque un stade « extrêmement précoce
», cela implique généralement que le jeu est en phase de conceptualisation. Bungie travaille probablement sur l'écriture du scénario, les concept arts ou les nouvelles fondations techniques
, plutôt que sur un produit jouable. Avec Marathon qui mobilise actuellement une grande partie des ressources du studio, il est peu probable de voir Destiny 3 débarquer sur nos consoles avant plusieurs années, potentiellement pas avant 2028
.
Cependant, cette nouvelle rassure sur un point : Sony et Bungie ne comptent pas laisser mourir la franchise
. Après un Destiny 2
lancé en 2017 et maintenu en vie par de nombreuses extensions, le moteur du jeu commence à accuser le poids des années, et la communauté ne semble plus aussi impliquée. Un troisième épisode permettrait de repartir sur une technologie neuve, exclusivement pensée pour les consoles de nouvelle génération et les PC modernes
.
La prudence reste de mise
Comme toujours avec ce type d'information, il convient de prendre des pincettes tant qu'aucune officialisation n'a été faite par le studio
. Les projets en pré-production peuvent évoluer, changer de direction ou être annulés. Néanmoins, l'idée que Bungie prépare activement l'après-Destiny 2 est une perspective logique et excitante pour une communauté qui arpente le même système solaire depuis maintenant sept ans.
En attendant d'en savoir plus, rappelons que Destiny 2 est disponible sur la plupart des plateformes en free-to-play.
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