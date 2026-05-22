Destiny 3 n'est toujours pas prévu du côté de Bungie

L'arrêt des mises à jour de Destiny 2 ne signifie pas l'arrivée imminente d'un troisième opus. Selon Bloomberg, Bungie ne travaille pas activement sur Destiny 3, prévoit de nouveaux licenciements et préfère se concentrer sur l'avenir de Marathon ainsi que sur l'incubation de futurs projets.

L'annonce récente de la fin des mises à jour de contenu pour Destiny 2 a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Beaucoup espéraient que cette fin de cycle marquait le début d'une nouvelle ère, avec le développement imminent d'un très attendu Destiny 3. Pourtant, les dernières informations partagées par le journaliste Jason Schreier pour Bloomberg dressent un tableau bien différent de la situation au sein du studio américain.

Un troisième épisode qui se fait attendre

Si l'idée d'un Destiny 3 n'est pas définitivement enterrée, elle est loin d'être la priorité actuelle de Bungie. Selon les sources de Bloomberg, le studio ne s'est pas encore lancé dans la production d'une suite directe. Pire encore, aucun projet précis n'aurait reçu le feu vert pour occuper l'équipe de développement de Destiny 2. Si un nouveau jeu dans cet univers devait voir le jour, il faudrait s'armer de patience, car aucune phase de prototypage avancée ne semble en cours.











Le communiqué officiel du studio évoque d'ailleurs une volonté de passer à autre chose, du moins pour le moment, en précisant que les équipes vont « commencer à travailler sur l'incubation » de leurs prochains jeux. Ce terme d'incubation rappelle les difficultés récentes de l'entreprise à concrétiser ses nouvelles idées.

Des licenciements et une restructuration en vue

Cette transition ne se fera malheureusement pas sans heurts. Bloomberg rapporte que de nouveaux licenciements sont à prévoir chez Bungie. Une nouvelle difficile pour un studio qui a déjà traversé une année noire. En 2024, plus de deux cents employés avaient perdu leur poste suite à l'annulation de Payback, un projet dérivé de la licence phare.

À l'époque, l'ancien directeur général Pete Parsons avait justifié cette décision en expliquant que le studio s'était trop dispersé. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, avec une équipe de direction qui cherche à recentrer ses efforts sur des valeurs sûres et des projets déjà bien avancés.

Le pari Marathon pour redresser la barre

Dans ce contexte incertain, c'est le jeu de tir d'extraction Marathon qui devrait bénéficier de toute l'attention de Bungie. Jason Schreier affirme que le studio compte investir massivement dans le jeu, même si son lancement n'a pas atteint les objectifs fixés en interne.

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Pour inverser la tendance et séduire un public plus large, notamment les joueurs de concurrents comme ARC Raiders, les développeurs prévoient d'intégrer un mode joueur contre l'environnement plus accessible lors d'une prochaine mise à jour. Reste à savoir si cette stratégie suffira à maintenir le studio à flot en attendant que les mystérieux projets en incubation prennent enfin forme. Mais une chose est sûre, Destiny 3 attendra.