Les développeurs de Destiny 2 n'étaient pas au courant que le développement allait s'arrêter

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mai 2026 à 16h16
La fin de Destiny 2 a pris tout le monde de court. Selon de récentes révélations, la majorité des développeurs de Bungie ignorait l'arrêt du suivi du jeu avant son annonce publique, soulevant de graves questions sur la gestion interne du studio par la direction.
Les développeurs de Destiny 2 n'étaient pas au courant que le développement allait s'arrêter

L'annonce de la fin du développement actif de Destiny 2 a provoqué une véritable onde de choc dans l'industrie vidéoludique. Mais en coulisses, la réalité est encore plus sombre pour les équipes de Bungie, maintenues dans l'ignorance la plus totale par leur propre direction pendant plusieurs mois.

Un secret bien gardé par la direction

La semaine dernière, Bungie annonçait l'arrêt du développement actif de Destiny 2, fixant son ultime mise à jour au mois de juin. Cette décision radicale, qui oscille entre surprise et fatalité pour les joueurs, s'accompagne de rumeurs concernant des licenciements massifs à venir. Mais le plus choquant réside dans le calendrier de cette décision. Un récent rapport de Forbes révèle que la direction avait tranché depuis le début de l'année, laissant pourtant ses équipes travailler sur de futures extensions majeures.

La majorité des employés de Bungie n'avait absolument aucune idée que le support de Destiny 2 allait être abandonné. Ils ont continué à investir leur temps et leur énergie dans des contenus qui ne verront jamais le jour. Une situation humainement désastreuse qui a poussé certains des rares développeurs au courant à faire pression sur leur hiérarchie.

Les développeurs qui étaient au courant de la décision ont apparemment supplié la direction d'en informer davantage de personnes, laissant ceux qui savaient avec un profond sentiment d'isolement.

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Marathon comme ultime bouée de sauvetage

Avec la fin programmée de son jeu phare, Bungie se tourne désormais vers l'avenir, ou plutôt vers sa seule option restante. Sony concentre à présent ses ressources sur Marathon, le jeu de tir d'extraction du studio. Une grande partie du personnel restant de Destiny devrait être transférée sur ce projet, mais aussi probablement d'autres non annoncés, mais dont l'avenir reste incertain. L'objectif de Sony est d'accorder au jeu le temps nécessaire pour se trouver une identité et bâtir une audience solide, sans pour autant exiger qu'il devienne un phénomène de l'ampleur de Destiny dès ses débuts.

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Cependant, le contexte est loin d'être rassurant. Marathon n'a pas atteint les objectifs fixés pour son lancement, ce qui soulève de lourdes inquiétudes quant au sort du studio. À l'heure actuelle, aucun autre projet n'a reçu le feu vert de la direction. Le très spéculé Destiny 3 semble définitivement enterré, signifiant que la survie même de Bungie repose désormais sur les seules épaules de Marathon, ce qui est loin d'être rassurant, donc.

Corentin Rimbert

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