Destiny 2 : D'anciens développeurs dénoncent des conditions de travail désastreuses chez Bungie

Alors que le développement actif de Destiny 2 est terminé, d'anciennes voix ayant travaillé sur le jeu lèvent le voile sur les coulisses du jeu et sur l'ambiance régnant dans les locaux de Bungie.

L'arrêt des mises à jour de contenu pour Destiny 2 a été un véritable choc pour sa communauté, même si elle avait beaucoup diminué ces derniers mois. Le 9 juin dernier, des milliers de Gardiens sont venus rendre hommage une dernière fois au titre, entrainant un record de connexions sur Steam.

Mais si une page se tourne avec la fin de Destiny 2, une autre semble s'ouvrir, plus sombre, plus confidentielle. Des rumeurs de licenciements massifs circulent actuellement, mais Bungie n'a encore rien confirmé. Cependant, ces départs pourraient avoir pour origine autre chose que la volonté de concentrer les efforts sur Marathon.

Travailler sur Destiny 2 : une expérience « toxique » pour beaucoup mais des équipes soudées

Dans un article publié sur PC Gamer, les avis de celles et ceux qui ont travaillé sur le projet ou qui ont été inspirés ont été compilés. Mais si les développeurs reçoivent des éloges, ces derniers révèlent que l'environnement de travail n'était pas le meilleur cadre possible. C'est notamment ce qu'a déclaré l'ancien concepteur narratif principal, Michael Zenke.

Travailler chez Bungie a été l'expérience la plus toxique et la plus dysfonctionnelle de ma vie professionnelle. Mais les gens incroyables avec qui j'ai eu la chance de travailler étaient parmi les meilleurs au monde dans ce qu'ils font, et je les considère tous comme des amis encore aujourd'hui.

Dans une autre publication, Uriah Belletto (ancien responsable des tests qualité) explique quant à lui que les responsables « ne comprenaient pas que les gens joueraient à Destiny juste pour habiller leur personnage, plus ou moins. Alors bien sûr, les choses idiotes/amusantes étaient toujours appréciées ».

« C'était comme si les responsables avaient oublié que les gens jouaient à des jeux pour s'amuser »

Même si les responsables et l'environnement de travail causaient du souci aux équipes, un constat global ressort de tous ces témoignages : la dévotion des développeurs et leur cohésion globale. Ash Poprik (concepteur narratif) a expliqué de son côté être « très triste de la façon dont Destiny 2 a été écourté, mais je suis incroyablement reconnaissant et fier que mon temps là-bas ait été utile et précieux, à la fois pour les joueurs et pour moi-même ».

Si les joueurs espèrent désormais qu'un Destiny 3 voit le jour, les licenciements massifs et l'absence de déclarations de la part e Bungie à ce sujet ne sont pas très rassurantes. Affaire à suivre…