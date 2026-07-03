Destiny 2 : La solution très controversée de Tim Sweeney pour sauver le jeu

Alors que Destiny 2 traverse une période sombre marquée par la fin du développement, et des licenciements chez Bungie, le patron d'Epic Games, Tim Sweeney, avance une solution inattendue, mais tout à son image. Selon lui, l'intelligence artificielle générative aurait pu sauver le jeu de tir.

Le développement de Destiny 2 s'est officiellement terminé il y a quelques semaines, au grand dam de la communauté qui ne souhaite pas voir son jeu fétiche disparaître, d'autant plus que Destiny 3 n'est absolument pas prévu pour le moment, et les licenciements au sein de Bungie ne permettent pas d'être optimiste à ce sujet. Mais les choses auraient pu être différentes, et le grand patron d'Epic Games y est également allé de son commentaire.

Les véritables raisons de la chute de Destiny 2

Selon une source anonyme proche du dossier citée par Forbes, le jeu de tir en ligne n'aurait été que très rarement rentable tout au long de son existence. La cause principale réside dans l'échelle gigantesque des contenus qui devaient être produits sans la moindre interruption, sous peine de voir les fans se révolter face au manque d'activités.











De plus, lorsque le titre dégageait des bénéfices, ces fonds supplémentaires auraient été immédiatement mal gérés par la direction de l'époque. L'argent aurait été englouti dans de trop nombreux projets simultanés ou dans des dépenses jugées inutiles, comme l'investissement de dizaines de millions pour un nouveau siège social démesuré.

La solution controversée de Tim Sweeney

C'est en réaction à ce rapport accablant que le président d'Epic Games a décidé de prendre la parole. Connu pour ses prises de position tranchées, Tim Sweeney a suggéré que les difficultés liées à la production massive de contenus auraient pu être évitées. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré :

Si seulement une sorte de technologie novatrice pouvait faire son apparition pour permettre de surmonter ce premier obstacle et permettre à des jeux comme Destiny de prospérer.

Cette déclaration fait ouvertement référence à l'intelligence artificielle générative. Tim Sweeney est depuis longtemps un fervent défenseur de cette technologie dans l'industrie du jeu vidéo, qu'il utilise notamment pour Fortnite. Il exhorte régulièrement les développeurs et les éditeurs à l'adopter, la considérant comme une évolution inévitable pour presque toutes les futures productions. Il s'était d'ailleurs vivement opposé à la politique de Valve consistant à imposer des avertissements sur les jeux utilisant l'intelligence artificielle, jugeant cette pratique irresponsable et nuisible aux chances de succès des créateurs.

If only some sort of newfangled technology could come along and make it possible to overcome bullet point #1 and enable games like Destiny to thrive! pic.twitter.com/ct7cgj2P0q — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 29, 2026

Quel rôle pour l'intelligence artificielle dans la création ?

Bien qu'il s'agisse d'une simple déclaration sur internet, les propos de Tim Sweeney soulèvent une question fondamentale qui agite actuellement le milieu du développement. L'intelligence artificielle doit-elle être perçue comme un outil d'assistance pour accélérer les processus techniques, ou comme un moyen de créer directement des éléments de jeu à la place des artistes et des concepteurs ?

Dans le cas de Destiny 2, l'idée d'automatiser la génération de quêtes ou d'environnements pour combler le vide entre deux extensions majeures reste hautement discutable. Cette ambiguïté se trouve au cœur du débat actuel sur la place réelle de ces nouvelles technologies dans la conception d'œuvres interactives, un débat qui est encore très loin de trouver sa conclusion finale. Et vous, qu'en pensez-vous ?

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Rappelons que même si le développement de Destiny 2 s'est arrêté, le titre reste pour le moment jouable. Les serveurs ne fermeront pas pour le moment.