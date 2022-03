Destiny 2 : Les joueurs tentant de le lancer sur le Steam Deck seront bannis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Destiny 2 fait partie de la liste des jeux qui ne sont pas jouables (pour le moment) sur le Steam Deck, la dernière console de Valve, permettant de jouer à une grande partie du catalogue des jeux de la plateforme. Elden Ring Valheim ou encore Apex Legends , par exemple, peuvent être lancés à partir de cette console, augmentant donc l'accessibilité de certaines productions, à celles et ceux n'ayant pas de PC assez puissant.Sur le site officiel de Bungie,et celles et ceux qui tenteront de le lancer via cette console portable « ne pourront pas accéder au jeu et seront renvoyés vers leur bibliothèque de jeux après un court instant ». Pour éviter que certaines personnes tentent d'outrepasser cette interdiction,Le studio n'a pas précisé pourquoi des sanctions si lourdes seront prononcées, mais il est très peu probable qu'il y ait un lien avec le récent rachat de Bungie par Sony . Nous ne savons pas non plus pourquoi un tel jeu, aussi populaire, n'est pas compatible avec Steam Deck, d'autant qu'avec le lancement de la dernière extension, de nombreux joueurs se sont relancés dans l'aventure