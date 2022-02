Destiny 2 : Un million de joueurs connectés simultanément après la sortie de l'extension La Reine Sorcière

PC Édition Standard → 28,49 € au lieu de 39,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 79,99 €, soit 31 % de réduction. Édition Bundle Pack → 65,79 € au lieu de 99,99 €, soit 34 % de réduction.

Depuis son lancement officiel, Destiny 2 n'a cessé d'accueillir du nouveau contenu, via des mises à jour ou la sortie de plusieurs DLC. D'ailleurs, la dernière extension en date n'est autre que La Reine Sorcière. Elle est disponible depuis quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes, soit depuis le 22 février dernier pour être plus précis. Elle était fortement attendue et les joueurs ont répondu présent.En effet, des chiffres ont récemment été communiqués à ce sujet. Selon le site Web Player Counter , après la sortie de l'extension La Reine Sorcière,. Ce qui n'est pas étonnant, car Bungie avait précédemment annoncé, avant même la sortie de l'extension, qu'un million d'exemplaires de la version Destiny 2 - La Reine Sorcière avait été vendu. D'ailleurs, ce succès s'est également ressenti lors du lancement officiel de l'extension puisque les serveurs étaient pleins et les utilisateurs étaient placés dans des files d'attente, avant de pouvoir accéder à l'aventure.Par ailleurs, notons que La Reine Sorcière, bien qu'elle soit probablement l'extension la plus conséquente à ce jour, n'est pas le dernier DLC prévu pour Destiny 2. Les développeurs ont partagé des informations quant à leur feuille de route pour Destiny 2 et ont, pour rappel, déclaré : « Nous avons plus de Destiny à venir cette année que n'importe quelle autre année auparavant ».Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez vous la procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :