Un FPS populaire bannit plus de 1 000 joueurs pour 10 ans à cause de la triche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mars 2025 à 12h31
Delta Force ne plaisante plus avec les tricheurs. Team Jade vient d'annoncer avoir infligé des bannissements exemplaires d'une durée exceptionnelle : dix ans sans accès au jeu.
Un FPS populaire bannit plus de 1 000 joueurs pour 10 ans à cause de la triche
Le succès de Delta Force, le FPS tactique gratuit de Team Jade, attire malheureusement son lot de tricheurs, comme toujours lorsqu'un jeu gratuit est compétitif. Face à ce phénomène, le studio adopte désormais une politique extrêmement stricte, avec des sanctions spectaculaires : plus de 1 000 joueurs viennent d'être bannis du jeu pour une durée record de 10 ans.

1 446 bannissements en seulement une semaine

Selon les chiffres partagés sur le compte officiel X (anciennement Twitter) de Delta Force, la période du 14 au 20 mars a été particulièrement chargée pour l'équipe de sécurité. Au total, ce sont exactement 1 446 joueurs qui ont été bannis, 694 appareils bloqués définitivement, et plus de 4 000 joueurs expulsés des serveurs pour tricherie avérée ou comportements inappropriés. La politique zéro tolérance de Team Jade inclut notamment :
  • L'utilisation de logiciels tiers illégaux.
  • Les comportements toxiques ou inappropriés en jeu.
  • L'exploitation abusive de bugs ou de failles.
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Une politique anti-triche particulièrement ferme

Ces mesures draconiennes démontrent une volonté très claire de préserver l'intégrité du jeu. Avec des bannissements d'une durée de dix ans, Team Jade souhaite envoyer un message fort aux tricheurs potentiels

« La triche ruine l'expérience de jeu pour tous. Nous continuerons à renforcer nos systèmes de détection et à sanctionner sans hésitation les contrevenants », annonce fermement l'équipe de sécurité de Delta Force.

Un succès grandissant malgré la triche

Delta Force, sorti en décembre dernier sur PC, connaît un véritable engouement avec plus de 52 000 joueurs simultanés recensés récemment sur Steam. Le jeu s'est même hissé parmi les meilleures ventes du mois aux côtés d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, preuve d'une communauté active et impliquée malgré les problèmes liés à la triche. Le jeu a récemment ajouté une campagne gratuite intitulée Black Hawk Down, inspirée du film éponyme et de l'événement historique de la Bataille de Mogadiscio, enrichissant encore davantage son contenu. très difficile, une version solo vient même d'être annoncée, pour convenir à tous les joueurs. 

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S'il n'est disponible que sur PC, la version mobile de Delta Force sortira dans quelques semaines. Elle sera suivie plus tard cette année par les versions consoles prévues sur PlayStation et Xbox, étendant ainsi encore davantage la communauté du jeu. En attendant, Team Jade reste vigilant et promet de continuer à lutter activement contre les comportements nuisibles pour assurer une expérience de jeu équitable pour tous les joueurs. Delta Force est actuellement disponible gratuitement sur PC via Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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