Delta Force : La campagne Black Hawk Down repoussée à quelques heures de sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 17h50
Malheureusement, la campagne de Delta Force n'arrivera pas avec la saison 2, comme cela était initialement prévu.
Delta Force : La campagne Black Hawk Down repoussée à quelques heures de sa sortie
Le FPS gratuit Delta Force s'apprête à enrichir son univers en 2025 avec l'ajout très attendu de sa campagne solo, Black Hawk Down. Inspirée à la fois du film culte de Ridley Scott et du jeu éponyme de 2003, cette nouvelle expérience narrative est décrite par les développeurs comme un reboot plutôt qu'un remake direct, avec l'objectif de raviver les souvenirs des fans de la série.

Un léger retard pour perfectionner l'expérience

Initialement prévue pour janvier et la sortie de la saison 2, le 18 janvier, la campagne a été reportée pour permettre à l'équipe de Team Jade de peaufiner et d'optimiser le jeu. « Vos attentes sont notre moteur pour vous offrir une expérience à la hauteur » ont écrit les développeurs dans une mise à jour visible notamment sur Steam. La sortie de Black Hawk Down est désormais prévue pendant cette saison 2, bien que la date exacte reste à confirmer.
Ainsi, la campagne Black Hawk Down sera disponible en cours de saison Chute d'étoile. Nous vous communiquerons bientôt la nouvelle date de sortie.
Black Hawk Down n'est qu'un des nombreux ajouts prévus dans le cadre de la feuille de route de Delta Force pour 2025, avec quatre saisons planifiées et une riche variété de contenu à venir. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette saison 2, vous pouvez consulter notre article qui fait le tour des nouveautés.

Miniature vidéo

Delta Force reste, quant à lui, disponible sur PC, via Steam. Sa sortie sur mobile a également été repoussée, pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs et sortir sur le plus de téléphones.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive
Delta Force 29 juin 2026

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive

Delta Force confirme sa puissance et son statut, avec l'arrivée imminente de sa saison Meltdown. Les développeurs promettent la plus grande mise à jour de l'année, incluant des cartes inédites, un nouvel opérateur glacial et des ennemis redoutables.
Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique
Delta Force 18 juin 2026

Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique

Team Jade vient d'annoncer une collaboration historique entre Delta Force et Rainbow Six Siege. Ce crossover inattendu marquera la plus grande saison de l'année pour le jeu, promettant des nouveautés majeures pour les amateurs d'action en escouade.
Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs
Delta Force 02 juin 2026

Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs

Le célèbre jeu de tir Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap. Selon une récente offre d'emploi, Tencent préparerait un écosystème de contenu généré par les utilisateurs. Une initiative qui pourrait bien permettre aux joueurs de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que propose déjà Fortnite, ou Roblox dans un autre registre.

commentaire (0)