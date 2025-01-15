Delta Force : La campagne Black Hawk Down repoussée à quelques heures de sa sortie

Malheureusement, la campagne de Delta Force n'arrivera pas avec la saison 2, comme cela était initialement prévu.
Le FPS gratuit Delta Force
s'apprête à enrichir son univers en 2025 avec l'ajout très attendu de sa campagne solo, Black Hawk Down. Inspirée à la fois du film culte de Ridley Scott et du jeu éponyme de 2003, cette nouvelle expérience narrative est décrite par les développeurs comme un reboot plutôt qu'un remake direct, avec l'objectif de raviver les souvenirs des fans de la série.
Un léger retard pour perfectionner l'expérience
Initialement prévue pour janvier et la sortie de la saison 2, le 18 janvier, la campagne a été reportée pour permettre à l'équipe de Team Jade de peaufiner et d'optimiser le jeu
. « Vos attentes sont notre moteur pour vous offrir une expérience à la hauteur
» ont écrit les développeurs dans une mise à jour visible notamment sur Steam
. La sortie de Black Hawk Down est désormais prévue pendant cette saison 2
, bien que la date exacte reste à confirmer.
Ainsi, la campagne Black Hawk Down sera disponible en cours de saison Chute d'étoile. Nous vous communiquerons bientôt la nouvelle date de sortie.
Black Hawk Down n'est qu'un des nombreux ajouts prévus dans le cadre de la feuille de route de Delta Force pour 2025, avec quatre saisons planifiées et une riche variété de contenu à venir. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette saison 2, vous pouvez consulter notre article qui fait le tour des nouveautés
.
Delta Force reste, quant à lui, disponible sur PC, via Steam
. Sa sortie sur mobile a également été repoussée
, pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs et sortir sur le plus de téléphones.
commentaire (0)