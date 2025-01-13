Delta Force : Une mauvaise nouvelle pour la version mobile

Le directeur du jeu a annonce une mauvaise nouvelle concernant la version mobile de Delta Force, qui était censée arriver ces prochaines semaines.
Alors que Delta Force
se veut ambitieux pour les mois et années à venir, le titre, qui était toujours en bêta ouverte, a partagé quelques informations sur 2025, par la voix de son directeur de jeu, Shadow.
Dans une longue publication sur X, ce dernier a rapidement fait le point sur ce qui allait arriver, mais aussi sur le calendrier pour la version mobile
.
Un retard pour la version mobile de Delta Force
Alors qu'elle devait arriver d'ici quelques semaines, la version mobile de Delta Force prendra un peu de retard
. Shadow a effectivement indiqué que les équipes avaient besoin de plus de temps pour « offrir l'expérience haut de gamme que vous méritez
». Un report de quelques mois donc, jusqu'à l'été 2025, sans précision supplémentaire pour le moment.
Après avoir soigneusement examiné notre calendrier de production, nous avons décidé que le planning actuel pour la version mobile ne nous permettrait pas d'offrir l'expérience haut de gamme que vous méritez – la version mobile sera donc lancée à l'été 2025.
Toujours selon Shadow, la bonne nouvelle est que l'expérience est déjà très fonctionnelle, mais pour pouvoir tourner pleinement et être fluide sur le plus d'appareils possible, du travail supplémentaire est nécessaire.
Le studio s'excuse pour ce retard, mais promet que du contenu de taille arrivera cette année. Entre autres, cinq nouveaux Opérateurs seront introduits, accompagnés d'au moins sept nouvelles cartes seront ajoutés en 2025
.
Delta Force est actuellement disponible sur PC, via Steam. Il arrivera cet été sur mobile, et plus tard sur les consoles PlayStation et Xbox
.
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