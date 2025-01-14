Delta Force : La saison 2 arrive avec une avalanche de contenu et un mode 3v3v3

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 15h17
Un peu plus d'un mois après l'arrivée de Delta Force, la saison 2 est sur le point de débuter. Du contenu assez important est prévu, pour tous les modes.
Delta Force : La saison 2 arrive avec une avalanche de contenu et un mode 3v3v3
La saison 2 de Delta Force, intitulée Starfall, promet de repousser les limites avec une quantité impressionnante de contenu. Après un lancement en bêta ouverte le mois dernier, qui a attiré les joueurs, ce jeu de tir free-to-play maintient un rythme effréné pour les fidéliser, et cette nouvelle saison ne fait pas exception.

Des ajouts massifs pour les joueurs avec la saison 2

Dès le lancement de la saison 2, nommée donc Starfall, les joueurs pourront découvrir le contenu suivant
  • Un nouvel opérateur → Sineva, équipé d'un bouclier anti-émeute, de pièges à fils barbelés et d'un grappin, offrant une jouabilité dynamique rappelant Rainbow Six Siege.
  • Des cartes supplémentaires
    • Knife Edge → une carte compacte pour l'infanterie.
    • Train Wreck → une carte de taille moyenne où véhicules et soldats s'affrontent.
    • Des extensions pour les cartes existantes, comme une zone souterraine sur Zero Dam et un événement transformant Star City avec Broken Bridge.
  • Un nouveau mode 3v3v3, Hot Zone, un jeu basé sur des rounds où il faut capturer et défendre des zones tout en éliminant ses adversaires, à la manière de ce que nous pouvons déjà voir dans de nombreux FPS.
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Nouveaux équipements et mécaniques

La saison 2 apporte également :
  • Trois nouvelles armes (fusil d'assaut, SMG, LMG).
  • Un lance-grenades, adaptable pour les fumigènes ou des explosions destructrices.
  • Une nouvelle mécanique de mouvement, le dolphin dive, empruntée à Call of Duty, pour ajouter de la mobilité.

Quand sortira la saison 2 de Delta Force ?

La bonne nouvelle est que la saison 2 arrivera très vite, puisque les développeurs ont prévu de la lancer le samedi 18 janvier. De quoi bien commencer le week-end.

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Une année 2025 bien remplie

Starfall n'est que le début pour Delta Force. Team Jade a confirmé que Delta Force aura quatre saisons en 2025, garantissant un flux constant de nouveautés pour les mois à venir. Avec des mises à jour aussi riches, ce FPS ambitieux se positionne comme un incontournable des jeux gratuits. Si le contenu est de qualité, la communauté restera au rendez-vous.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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