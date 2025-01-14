Delta Force : La saison 2 arrive avec une avalanche de contenu et un mode 3v3v3

Un peu plus d'un mois après l'arrivée de Delta Force, la saison 2 est sur le point de débuter. Du contenu assez important est prévu, pour tous les modes.
La saison 2 de Delta Force
, intitulée Starfall, promet de repousser les limites avec une quantité impressionnante de contenu. Après un lancement en bêta ouverte le mois dernier, qui a attiré les joueurs, ce jeu de tir free-to-play maintient un rythme effréné pour les fidéliser, et cette nouvelle saison ne fait pas exception.
Des ajouts massifs pour les joueurs avec la saison 2
Dès le lancement de la saison 2, nommée donc Starfall, les joueurs pourront découvrir le contenu suivant
:
- Un nouvel opérateur → Sineva, équipé d'un bouclier anti-émeute, de pièges à fils barbelés et d'un grappin, offrant une jouabilité dynamique rappelant Rainbow Six Siege.
- Des cartes supplémentaires
- Knife Edge → une carte compacte pour l'infanterie.
- Train Wreck → une carte de taille moyenne où véhicules et soldats s'affrontent.
- Des extensions pour les cartes existantes, comme une zone souterraine sur Zero Dam et un événement transformant Star City avec Broken Bridge.
- Un nouveau mode 3v3v3, Hot Zone, un jeu basé sur des rounds où il faut capturer et défendre des zones tout en éliminant ses adversaires, à la manière de ce que nous pouvons déjà voir dans de nombreux FPS.
Nouveaux équipements et mécaniques
La saison 2 apporte également :
- Trois nouvelles armes (fusil d'assaut, SMG, LMG).
- Un lance-grenades, adaptable pour les fumigènes ou des explosions destructrices.
- Une nouvelle mécanique de mouvement, le dolphin dive, empruntée à Call of Duty, pour ajouter de la mobilité.
Quand sortira la saison 2 de Delta Force ?
La bonne nouvelle est que la saison 2 arrivera très vite, puisque les développeurs ont prévu de la lancer le samedi 18 janvier
. De quoi bien commencer le week-end.
Une année 2025 bien remplie
Starfall n'est que le début pour Delta Force
. Team Jade a confirmé que Delta Force aura quatre saisons en 2025, garantissant un flux constant de nouveautés pour les mois à venir. Avec des mises à jour aussi riches, ce FPS ambitieux se positionne comme un incontournable des jeux gratuits. Si le contenu est de qualité, la communauté restera au rendez-vous.
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