Delta Force fait le plein d'informations pour la sortie consoles (performances, cross-play...)

Après une longue attente, le FPS de Tencent, qui a séduit les joueurs sur PC, est sur le point de débarquer sur console. Pour l'occasion, les développeurs ont détaillé quelques points, pour que la communauté puisse s'y préparer au mieux.
À quelques semaines seulement de son lancement très attendu sur consoles, Delta Force
précise ses intentions. Team Jade, le studio derrière le jeu, a répondu à plusieurs questions majeures autour des versions PS5 et Xbox Series, confirmant notamment l'arrivée d'un mode cross-play réservé exclusivement aux joueurs consoles
, ainsi que des informations clés sur les performances graphiques du titre.
Cross-play consoles, une excellente nouvelle pour les joueurs PS5 et Xbox Series
L'une des plus grandes préoccupations des joueurs consoles concerne généralement la possibilité d'affronter uniquement d'autres utilisateurs sur consoles, afin d'éviter les nombreux tricheurs souvent présents sur PC, surtout sur les free-to-play, comme l'est Delta Force. Team Jade rassure sur ce point essentiel sur son site officiel
:
Les joueurs console pourront choisir de ne jouer qu'entre eux, sans affronter les joueurs PC. Les communautés PS5, PS5 Pro et Xbox Series pourront donc s'affronter ensemble dans un environnement exclusivement console.
Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de profiter d'une compétition équitable et d'une expérience en ligne plus sereine. Néanmoins, le cross-play total devrait bien être présent, pour celles et ceux qui le souhaitent.
Des performances solides, 60 FPS natifs et résolutions confirmées
Concernant les performances, Delta Force vise clairement la fluidité
, essentielle pour les FPS compétitifs. Voici ce que Team Jade a confirmé pour les consoles actuelles :
- PlayStation 5 et Xbox Series X → 60 FPS en résolution 1440p.
- Xbox Series S → 60 FPS en résolution 1080p.
Cependant, aucun détail particulier n'a été donné pour une éventuelle optimisation destinée à la PS5 Pro.
Un mode performance espéré pour la fin d'année
Bien que le jeu ne disposera pas immédiatement d'un mode à 120 FPS au lancement, l'équipe ne ferme pas cette porte. Le directeur du jeu, Shadow Guo, précise que « notre équipe étudie actuellement la possibilité d'un mode performance à plus haute fréquence, avec l'espoir de l'intégrer lors de futures mises à jour prévues d'ici la fin de l'année.
»
De plus, un slider FOV (champ de vision)
sera bel et bien disponible dès la sortie du jeu, permettant aux joueurs d'ajuster leur champ visuel selon leurs préférences, une fonctionnalité souvent réclamée sur console qui fera plaisir à la communauté.
Team Jade très attentive aux retours techniques des joueurs
La récente phase de tests techniques a permis au studio de collecter de précieux retours sur des aspects critiques du gameplay. Plusieurs ajustements majeurs sont déjà prévus :
- Amélioration de l'assistance à la visée (aim assist).
- Optimisation de la réactivité des mouvements à la manette.
- Meilleure gestion des inventaires à la manette grâce à des raccourcis et une navigation plus fluide.
- Mise en place de dispositifs anti-triche renforcés pour lutter contre l'utilisation abusive du clavier/souris sur console.
Autre amélioration importante : Team Jade a confirmé que la présence massive de bots lors des tests techniques était temporaire
. Dès la sortie officielle, les joueurs pourront profiter d'affrontements beaucoup plus intenses face à des adversaires réels, avec une proportion minimale de bots.
Avec toutes ces précisions, Delta Force semble prêt à séduire les joueurs consoles dès sa sortie sur PS5 et Xbox Series
, le 19 août 2025, en free-to-play
. En attendant, il reste disponible sur Steam.
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