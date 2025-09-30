Super Mario Galaxy 1 et 2 : le retour étincelant sur Switch et Switch 2

Courir sur des planètes miniatures n'a jamais été aussi grisant. Dix-sept ans après sa sortie, la saga culte Super Mario Galaxy revient dans une compilation soignée qui vise autant les nostalgiques que les nouveaux venus. Le pari est simple : offrir une seconde vie à deux épisodes majeurs de la Wii, cette fois optimisés pour la Switch et sa petite sœur plus puissante, la Switch 2. Reste à savoir si la magie opère encore en 2025.

Une expérience intemporelle ?























Les vraies nouveautés de cette compilation













Pour qui ce bundle est-il fait ?

Pourquoi redécouvrir Galaxy aujourd'hui

Lorsque Super Mario Galaxy débarque en 2007, il bouleverse la plateforme 3D. La gravité, les planètes sphériques et la mise en scène cosmique donnaient un souffle nouveau à la saga. Sa suite, sortie en 2010, venait parfaire la formule avec encore plus de créativité et de rythme.En 2025, Nintendo cherche à renouveler l'expérience en proposant à la fois aux nostalgiques et aux néophytes de redécouvrir ces licences iconiques.. Avant d'aller plus loin, précisons un point important puisque nous n'avions jamais joué aux Super Mario Galaxy à l'époque. Notre regard est donc celui d'une découverte, plus proche de celui d'un joueur curieux aujourd'hui que d'un fan de la première heure cherchant à jauger la fidélité du portage.Dès les premières minutes, le constat s'impose,. Même sans la mise à jour Switch 2 que nous n'avons pas encore pu tester, on retrouve immédiatement l'essence des Mario 3D, digne héritière de Super Mario 64. Parcourir les différentes galaxies, suivre l'histoire et surtout expérimenter l'effet de pesanteur procure une sensation unique. La gravité perturbe constamment nos repères, retournant littéralement les mondes comme notre perception.Le level design reste ingénieux, chaque galaxie introduisant une idée marquante qui surprend encore aujourd'hui. Si nous n'avons pas la possibilité de comparer directement avec Super Mario Odyssey, l'expérience des Galaxy n'en demeure pas moins captivante. Le gameplay exige d'intégrer la pesanteur et d'observer en permanence son ombre pour ajuster ses mouvements. Un simple saut peut alors prendre une dimension plus vaste, mais aussi plus complexe, obligeant à réapprendre nos réflexes.On peut reprocher à Galaxy sa progression, qui laisse moins de place à l'exploration pure. Mais cette structure offre aussi un souffle constant et une intensité rarement démentie, chaque étoile venant récompenser une idée intéressante.Même les mécaniques issues du motion gaming trouvent une seconde jeunesse grâce aux Joy-Con et à la détection plus précise. Le jeu à deux, bien que limité, permet d'impliquer un joueur novice : le second se charge de collecter des fragments d'étoiles ou de tirer sur certains ennemis.En bref, Galaxy conserve son charme originel tout en restant capable d'intriguer en 2025.Nintendo n'a pas simplement dépoussiéré ses classiques, la firme a pris soin d'ajouter quelques bonus pour séduire au-delà du simple effet nostalgie.est sans doute la plus visible des nouveautés. Disponible dès le début, il est conçu pour accompagner les joueurs les moins expérimentés, il propose des aides contextuelles et quelques ajustements de difficulté. Pour les vétérans, il fera office de gadget, mais il peut se révéler utile pour partager l'expérience avec un enfant ou un joueur occasionnel.surprend davantage. Il enrichit l'univers avec de nouveaux chapitres illustrés, racontant des fragments inédits de l'histoire de Rosalina et de l'observatoire. Un ajout discret, mais qui offre une touche de fraîcheur narrative bienvenue. Unpermet également de (ré)écouter les compositions orchestrales, plus ou moins iconiques selon les sensibilités, mais qui ne nous sont pas inconnus pour autant. On y retrouve les morceaux emblématiques, mais aussi des versions réarrangées pour l'occasion.À cela s'ajoute une, donnant accès à des bonus cosmétiques ou à de petits coups de pouce en jeu. Rien de révolutionnaire, mais une option sympathique pour prolonger la collectionnite.Enfin, la version Switch 2 s'illustre par une mise à jour technique qui s'annonce très propre (rappelons que nous n'avons pas encore eu l'occasion de la faire) avec du 4K native, 60 images par seconde et un rendu visuel plus net qui a pour objectif de gommer l'aliasing hérité de la Wii. Quand bien même, sur Switch classique, la compilation est plutôt belle.La question mérite d'être posée. À qui s'adresse vraiment cette double réédition ? Avant même d'entrer dans le détail, rappelons que le titre est proposé à son lancement au prix de. Un tarif qui, à nos yeux, constitue déjà le premier frein.Pour les, c'est une occasion en or de découvrir deux monuments du jeu vidéo sans subir les contraintes techniques de la Wii. C'est l'accès le plus simple et le plus confortable à des classiques qui ont marqué l'histoire de Nintendo.Pour les, l'appel est irrésistible. Rejouer à Galaxy avec un confort moderne, sans câbles ni capteurs infrarouges, ravive des souvenirs tout en offrant une expérience fluidifiée et optimisée.En revanche, pour les, la pertinence est plus nuancée. La compilation de 2020 proposait déjà Galaxy 1, mais pas Galaxy 2. Ici, les deux épisodes sont enfin réunis, enrichis de quelques bonus et pensés pour tirer parti de la Switch 2. De quoi justifier l'investissement uniquement si Galaxy 2 manquait à votre collection.Reste que, malgré le caractère iconique de ces deux titres,. Là où beaucoup de remasters se positionnent autour de 30 à 40 €, ce bundle s'affiche à un prix élevé, y compris en dématérialisé. Un choix qui risque de freiner l'intérêt des nostalgiques, pourtant le public le plus sensible à cette réédition.À l'heure où l'on débat de la créativité dans le jeu vidéo moderne, Super Mario Galaxy rappelle qu'un level design astucieux et une identité forte peuvent traverser les générations sans faiblir., les quêtes à rallonge et la surenchère technique.Galaxy, lui, prouve qu'une succession d'idées brillantes,, peut encore émerveiller en 2025. C'est une œuvre qui se joue aussi bien en solo, casque sur les oreilles pour savourer l'orchestre, qu'en famille, en alternant ou même partageant en coop les Joy-Con sur les planètes colorées. Et c'est sans doute là sa plus grande force, qui vient rejoindre l'attrait initial de cette console de salon ayant pour objectif de réunir plusieurs générations autour d'un même écran.