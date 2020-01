Vous êtes fans de cartel et la drogue n'a plus de secret pour vous ? Vous êtes donc prêt à rentrer dans cette aventure aussi épique que dangereuse. Menez votre quête à bien ou laissez vos concurrents vous détrôner dans Narcos le jeu de société.

Caractéristiques

Style : jeu de plateau en équipe

jeu de plateau en équipe Éditeur : Edge

Edge Auteur : Renato Silva Sasdelli et Fel Barros

Renato Silva Sasdelli et Fel Barros Illustrateur : Henning Ludvigsen

Henning Ludvigsen Temps de jeu estimé : entre 1 heure et 1 heure 30

entre 1 heure et 1 heure 30 Prix : 50 €

Bien plus qu'une histoire de deal



Contenu du jeu

23 cartes Sicaro

cartes Sicaro 4 cartes Plato ou Plomo

cartes Plato ou Plomo 10 cartes Objectifs

cartes Objectifs 18 cartes action

cartes action 8 pions d’identité de Sicario

pions d’identité de Sicario 8 cartes Faction

cartes Faction 8 cartes Chasseurs

cartes Chasseurs 3 pions fêtes

pions fêtes 15 cubes de Coca

cubes de Coca 15 marqueurs de planques

marqueurs de planques 25 pions d'argent

pions d'argent 12 pions de labo

pions de labo 9 pions de défenses dont 1 Otage et 1 Bombe

pions de défenses dont 1 Otage et 1 Bombe 1 pion Revenus

pion Revenus 1 pion Patron

pion Patron 16 pions Barrage/Contrôle

pions Barrage/Contrôle 19 figurines

figurines 7 socles colorés

socles colorés 1 plateau de jeu

plateau de jeu 1 tableau d'action

tableau d'action 1 bloc de fiche de planque

bloc de fiche de planque 1 tableau du Patron

Des règles faciles à comprendre



1 - Le Patrón révèle la et les cartes Objectifs



2 - Le Patrón assigne les pions défenses à ses Sicarios



3 - Activation du Patrón et des Factions :

Tour d'activation du Patrón : ici le joueur devra (s'il en a la possibilité) déplacer un Sicario en dépensant 1 $, jouer une carte Sicario pour en placer un sur le plateau de jeu et activer ses effets comme créer un labo pour récolter du coca ou simplement prendre le contrôle d'une ville. Chaque carte de Sicario jouée dispose d'effets actifs directement ou demande une contrepartie en $ pour être activée. À savoir que la vente de coca vous fait récolter de l'argent et étendre votre notoriété par la même occasion. Pour finir le Patron pioche pour avoir 5 cartes en main.

Tour d'activation des factions : il faudra d'abord que les joueurs se décident sur quelle faction activer en sachant qu'une faction ne peut être jouée qu'une fois par saison. Chacune de celle-ci dispose de 2 chasseurs que les joueurs devront jouer l'un après l'autre et réaliser des actions telles que mettre des barrages sur une ville pour empêcher le déploiement de Sicarios sur cette dernière ou même s'attaquer à un labo ou Sicario. Chaque action sera à l'appréciation des joueurs qui ne doivent pas perdre de vue l'objectif final, capturer au moins deux fois le Patrón pour gagner la partie.



Mais difficile à maîtriser



Les points négatifs



Notre avis de joueur

Que vous soyez un connaisseur averti de la guerre deou un simple curieux, le jeu de société Narcos vous permettra de plonger dans ce sombre univers où la notoriété a parfois plus de valeur qu'une simple vie. Il est ainsi l'heure pour vous de réécrire l'histoire d'une desque le monde ait pu connaitre.Le jeu demandera de composer deux équipes. La première ne requiert qu'un seul joueur puisqu'il prendra le contrôle d'un empire du nom de "" où il œuvrera dans le but d'agrandir ce dernier tout en restant dans l'ombre, laissant ses "" faire le travail pour lui. Concernant la seconde équipe, elle sera composée de 1 à 4 joueurs qui devront se repartir les quatre factions cherchant à détrôner le "". Parmi elles se trouventBien que ces factions aient des objectifs différents, ils ont tout de même un ennemi commun à faire tomber. Pour arriver à leurs fins,est ainsi convenue pour mettre tout en oeuvre afin de faire tomber le "" et tout ce qui l'entoure en profitant d'un échange d'informations et de tactiques.Lorsque l'on choisit un jeu de société et quel que soit sa taille, on s'attend généralement à y découvrirafin de permettre un déballage et remballage rapide et inné. Pouril y a de quoi être comblé. Le stockage ne se cantonne pascomme bon nombre de ses paires, mais il permet aussi d'entreposer les pions, le plateau de jeu ainsi que les nombreuses cartes de façon optimale.Ce point est assez intéressant puisque voici lesque vous trouverez au sein de la boîte :Le but du jeu Narcos est simple, grâce à l'alliance entre les différentes factions il vous faut faire tomber l'empire du "". À l'inverse pour celui qui contrôle ce dernier, vous devrez rester dans l'ombre le plus longtemps possible afinet finir par vous asseoir complètement sur la Colombie et les cartels alentours.Une partie de Narcos se déroule endont les phases de chacune sont réparties de la sorte :Afin d'arriver à ses fins,dispose d'objectifs à finir pour augmenter sa. Ces derniers doivent être annoncés en début de saison et déclenchent leurs effets en cas de réussite.En début de partie le Patron choisit. Cinq sont choisis aléatoirement et deux du nom de "La Quicka" et "Leon" sont considérés comme ses bras droits et ainsi obligatoires à chaque partie. Les Sicarios sont positionnés sur le tableau du(visibles sur la photo juste en dessous) et se voient attribuer leur nom ainsi qu'qui leur serviralorsqu'ils se feront attaquer par les chasseurs des factions ennemis. C'est lequi décide de la défense à attribuer à chaqueen début de saison.Comme Narcos est considéré comme un jeu de stratégie, ces derniers devront être activés à tour de rôle dans le but de. Pour ce faire, le Patrón joue en premier puis au tour d'une des factions qui laissera à son tour la place au Patrón jusqu'à ce que la dernière faction est jouée.chaque tour tandis que les factions ont des capacités sur lesquelles nous reviendront dans la prochaine partie.Si durant une saison le Patron est capturé, il doit changer de planque afin de continuer l'aventure.le jeu se termine et les factions gagnent. Il faudra ainsi faire preuve d’intelligence pour parvenir à développer son empire sans se faire rattraper par les factions.Pour ne pas vous perdre dans les explications, cette section sera assez concise. En effet, lors de votre première partie deil se peut que vous soyez légèrement perdu. Bien que les phases de tours semblent faciles à mettre en place, c'est le perfectionnement de jeu qui vous fera défaut. Ne vous attendez pas à jouer votre meilleure partie lors de la première puisqu'elle vous permettra simplement de prendre connaissance des différentes possibilités que vous offre le jeu.Prenez ainsi le temps de jouer et de comprendre les règles ainsi que. Si nous prenons pour exemple les factions, l'intérêt de pouvoir choisir celle que vous contrôler est surtout de pouvoir utiliser les atouts de chacune. Certaines factions vous permettront d'avoir des déplacements plus rapides ou de tuer desplus facilement. Quoi qu'il en soiten équipe de la marche à suivre.Pour agrémenter le tout, les factions disposent d'un tableau d'action à remplir avec desd'un paquet face caché. Ces dernières disposent de chiffres qui auront une influence notable sur les actions possibles grâce au tableau en lui-même.Pour finir, le Patron ainsi que lesdisposent de compétences passives et actives qu'il faudra utiliser. Votre première partie ainsi que quelques autres suivantes vous permettront de vous familiariser avec le milieu.Comme énoncé dans la partie précédente, Narcos est facile à comprendre mais difficile à maîtriser. De plus, plus vous serez de joueurs à vous partager les factions, plus celui jouant le rôle de l'empire du Patron devra être vigilant et faire preuve d'intelligence.à un contre 4 puisque vous aurez l'impression d'être beaucoup trop prévisible.selon le nombre de joueurs est ainsi à classer dans les points négatifs si vous souhaitez prendre du plaisir à jouer à plusieurs sans maîtriser le jeu.Narcos est un jeu stratégique qui demanderapour être apprécié à sa juste valeur. S'il ne sera pas adapté à un jeu typiquement familiale, il se fondra avec aisance au sein des joueurs les plus méticuleux qui souhaitent montrer leur détermination ainsi que leur capacité d'analyse et de prise de décision. Nous recommandons ainsi ce jeuqui n'ont pas peur de perdre de précieuses minutes dans le but d'leur tour et pouvoir se proclamer gagnant au sein d'un contexte historique mémorable.