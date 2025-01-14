ASUS ZenWiFi BT10 : Comment et pourquoi choisir un routeur ?

Bien qu'ils gagnent en popularité et se déclinent désormais en une multitude de modèles à des prix variés, les routeurs restent un sujet nébuleux pour bon nombre de joueurs. Entre méconnaissance de leur utilité et difficulté à choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins, il est parfois compliqué de s'y retrouver. Cet article vous propose donc un comparatif basé sur notre expérience de remplacement entre les routeurs ZenWiFi XD6S et ZenWiFi BT10.

Pourquoi faire le pas ?

Box internet éloignée de votre zone de jeu ou de travail

Réception Wi-Fi insuffisante ou instable

Nécessité de contrôler les débits et l'utilisation au sein du foyer

Renforcement de la sécurité pour protéger votre réseau

Présence de murs épais ou absence de ports RJ45 dans la zone souhaitée (notamment dans les anciennes habitations)

Comment choisir ?

Routeurs « classiques »

Routeurs « gaming »

Routeurs « classiques »

Routeurs « gaming »

Notre transition ZenWiFi XD6S à ZenWiFi BT10

ZenWiFi XD6S ZenWiFi BT10 Normes réseau WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

WiFi 6 (802.11ax) WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 6E (802.11ax)

WiFi 7 (802.11be) Taux de données WiFi 5 (802.11ac) : jusqu'à 4333 Mb/s

WiFi 6 (2.4GHz) : jusqu'à 574 Mb/s

WiFi 6 (5GHz) : jusqu'à 4804 Mb/s WiFi 7 (2.4GHz) : jusqu'à 688 Mb/s

WiFi 7 (5GHz) : jusqu'à 5764 Mb/s

WiFi 7 (6GHz) : jusqu'à 11529 Mb/s Processeur 1.5 GHz tri-core 2.0 GHz quad-core Transmission/Réception 2.4GHz 2x2

5GHz 4x4 2.4GHz 2x2

5GHz 4x4

6GHz 4x4



Pourquoi rester chez ASUS ?

















Faut-il se débarrasser de vos anciens routeurs ?





Résultats des tests de performance

Avec la box internet seule

Avec les routeurs XD6S

Avec les routeurs BT10







Quelques points à noter

Quelques références

Avant toute chose, et afin d'éviter de vous submerger d'informations superflues, il est essentiel de clarifier pourquoi vous pourriez avoir besoin d'un routeur avant d'approfondir le sujet. Voici donc une liste non exhaustive, mais adaptée aux contraintes fréquemment rencontrées :Si l'un de ces points vous concerne, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus, cet article saura vous guider efficacement dans le choix d'un routeur adapté à vos besoins.Avant toute chose, il est essentiel de noter qu'un routeur se connecte idéalement à votre boîtier internet afin de redistribuer la Wifi dans toute la maison.. Chaque routeur dispose, au minimum, d'une entrée « WAN » pour récupérer le réseau et d'un port RJ45 permettant une distribution filaire si besoin. De plus, pour réduire les coûts, les boîtiers fournis par les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, etc.) proposent souvent une connexion Wifi bien inférieure à ce qu'ils offrent en filaire., qu'elle soit filaire ou sans-fil, et adaptée à votre réseau, où que vous soyez dans la maison. Cette solution est d'autant plus intéressante pour les maisons récentes où la box est souvent installée dans le garage, mais où l'ensemble des pièces est relié par des ports RJ45. Vous pouvez ainsi connecter un routeur dans n'importe quelle pièce pour étendre et optimiser votre réseau.Il existe une large variété de routeurs, avec des gammes de prix et des designs très divers, souvent accompagnés d'arguments marketing plus ou moins convaincants. Avant de faire votre choix, sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'investir dans un routeur dit « gaming » si vous êtes seul ou deux joueurs dans un foyer. Pour simplifier votre choix, on distingue deux grandes familles de routeurs :Ce sont les modèles les plus répandus. Ils permettent d'étendre votre réseau, de gérer les données et les flux, mais aussi de protéger les utilisateurs en filtrant les contenus par catégories, notamment selon l'âge. Ce qui différencie principalement ces routeurs, selon leur gamme de prix, c'est l'étendue de la couverture Wifi,(Wifi 5, 6, 7, etc.), le nombre de ports disponibles et le débit maximal autorisé. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'investir une somme importante pour obtenir une connexion stable et performante.Certains routeurs sont vendus seuls, comme, à titre d'exemple, lequi est un routeurdouble bande offrant un débit sans fil cumulé de, équipé de ports 10G SFP+ et 10G WAN/LAN, ainsi que depour une capacité réseau filaire totale de 34 Gbit/sÀ l'inverse, d'autres sont disponibles en packs de deux ou quatre unités. Votre choix dépendra de vos besoins en couverture et en connexions filaires. Gardez à l'esprit que le débit fourni par un routeur ne dépassera jamais celui de votre connexion filaire initiale. Cependant,, si le routeur reçoit le réseau en Wifi. Ces modèles peuvent largement couvrir les besoins des joueurs occasionnels ou réguliers, sans qu'il soit nécessaire d'opter pour une solution dite « gaming ».Bien que leur nom et leur prix puissent prêter à confusion, les routeurs « gaming ». Ils répondent surtout à des besoins spécifiques en intégrant des technologies avancées, ce qui explique leur coût plus élevé. Ces routeurs sont souvent dotés des derniers protocoles Wifi et permettent de répartir les connexions sur plusieurs récepteurs., même en cas d'utilisation intensive par plusieurs utilisateurs. Chaque liaison est sécurisée et optimisée en fonction des appareils connectés.En outre, ces routeurs disposent généralement de nombreux ports LAN, chacun doté de protocoles de sécurité avancés. Cela permet à chaque utilisateur de tirer pleinement parti de la connexion disponible. Cependant, il est bon de rappeler qu'aucun routeur, aussi performant soit-il, ne peut. Il se contente d'optimiser et de stabiliser le réseau dans les limites de votre abonnement.Depuis 2022, nous utilisions les routeurs, qui répondaient parfaitement à nos attentes. Pour plus de détails sur leurs performances et configurations, vous pouvez consulter notre article dédié :. À l'époque, nous étions en VDSL, une technologie intermédiaire entre l'ADSL et la fibre optique. Le débit proposé était largement suffisant pour nos besoins. Cependant, lors de notre déménagement dans une maison et avec l'arrivée de la fibre, nos exigences ont évolué., ils ont commencé à montrer leurs limites en termes de débit maximal. Après discussion avec ASUS, nous avons décidé de passer au modèle. Voici un tableau comparatif des principales différences entre ces deux produits :Conserver la même marque présente plusieurs avantages., bien que complet et parfois peu intuitif au premier abord, ne nécessite pas de réapprentissage lors du changement de matériel. De plus, les deux modèles sont compatibles avec le réseau, qui permet d'interconnecter facilement plusieurs appareils pour étendre le réseau sans fil. Cependant, il est bon de noter que la première installation peut être un peu laborieuse. Les nouveaux routeurs ne sont pas toujours immédiatement reconnus, et il peut être difficile de modifier les préréglages existants.Absolument pas. Vos anciens routeurs peuvent toujours jouer un rôle utile dans votre configuration. Bien qu'ils ne puissent pas atteindre les débits maximaux des nouveaux modèles, ils restent parfaits pour des usages secondaires. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour couvrir des zones moins stratégiques, comme un garage, une dépendance ou un abri de jardin, où un débit élevé n'est pas forcément nécessaire., sans sacrifier la stabilité du réseau. D'ailleurs, il est important de rappeler qu'un réseau bien conçu avec plusieurs routeurs améliore automatiquement la qualité et la stabilité globale du signal, y compris dans les zones où la connexion pourrait sembler secondaire.Pour illustrer les améliorations concrètes apportées par les, nous avons réalisé plusieurs tests de vitesse (Speedtest) :Les résultats parlent d'eux-mêmes, confirmant sans équivoque les avantages mentionnés plus haut.Contrairement aux, lesne sont pas conçus pour être montés au mur. Cependant, ils offrent davantage de ports LAN, ce qui peut être un atout si vous avez besoin de connexions filaires supplémentaires. En conclusion, l'upgrade vers lesreprésente un véritable bond en avant pour ceux qui cherchent à exploiter pleinement leur connexion fibre. Quant aux anciens routeurs, ils restent des alliés précieux pour renforcer votre réseau et assurer une couverture optimale dans les zones moins critiques de votre habitation.