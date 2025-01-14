ASUS ZenWiFi BT10 : Comment et pourquoi choisir un routeur ?

Bien qu'ils gagnent en popularité et se déclinent désormais en une multitude de modèles à des prix variés, les routeurs restent un sujet nébuleux pour bon nombre de joueurs. Entre méconnaissance de leur utilité et difficulté à choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins, il est parfois compliqué de s'y retrouver. Cet article vous propose donc un comparatif basé sur notre expérience de remplacement entre les routeurs ZenWiFi XD6S et ZenWiFi BT10.
Pourquoi faire le pas ?
Avant toute chose, et afin d'éviter de vous submerger d'informations superflues, il est essentiel de clarifier pourquoi vous pourriez avoir besoin d'un routeur avant d'approfondir le sujet. Voici donc une liste non exhaustive, mais adaptée aux contraintes fréquemment rencontrées :
- Box internet éloignée de votre zone de jeu ou de travail
- Réception Wi-Fi insuffisante ou instable
- Nécessité de contrôler les débits et l'utilisation au sein du foyer
- Renforcement de la sécurité pour protéger votre réseau
- Présence de murs épais ou absence de ports RJ45 dans la zone souhaitée (notamment dans les anciennes habitations)
Si l'un de ces points vous concerne, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus, cet article saura vous guider efficacement dans le choix d'un routeur adapté à vos besoins.
Comment choisir ?
Avant toute chose, il est essentiel de noter qu'un routeur se connecte idéalement à votre boîtier internet afin de redistribuer la Wifi dans toute la maison. Il propose un réseau supplémentaire doté de son propre système de sécurité
. Chaque routeur dispose, au minimum, d'une entrée « WAN » pour récupérer le réseau et d'un port RJ45 permettant une distribution filaire si besoin. De plus, pour réduire les coûts, les boîtiers fournis par les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, etc.) proposent souvent une connexion Wifi bien inférieure à ce qu'ils offrent en filaire.
Un routeur permet d'améliorer considérablement le débit tout en garantissant une connexion stable
, qu'elle soit filaire ou sans-fil, et adaptée à votre réseau, où que vous soyez dans la maison. Cette solution est d'autant plus intéressante pour les maisons récentes où la box est souvent installée dans le garage, mais où l'ensemble des pièces est relié par des ports RJ45. Vous pouvez ainsi connecter un routeur dans n'importe quelle pièce pour étendre et optimiser votre réseau.
Il existe une large variété de routeurs, avec des gammes de prix et des designs très divers, souvent accompagnés d'arguments marketing plus ou moins convaincants. Avant de faire votre choix, sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'investir dans un routeur dit « gaming » si vous êtes seul ou deux joueurs dans un foyer. Pour simplifier votre choix, on distingue deux grandes familles de routeurs :
- Routeurs « classiques »
- Routeurs « gaming »
Routeurs « classiques »
Ce sont les modèles les plus répandus. Ils permettent d'étendre votre réseau, de gérer les données et les flux, mais aussi de protéger les utilisateurs en filtrant les contenus par catégories, notamment selon l'âge. Ce qui différencie principalement ces routeurs, selon leur gamme de prix, c'est l'étendue de la couverture Wifi, les technologies intégrées
(Wifi 5, 6, 7, etc.), le nombre de ports disponibles et le débit maximal autorisé. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'investir une somme importante pour obtenir une connexion stable et performante.
Certains routeurs sont vendus seuls, comme, à titre d'exemple, le RT-BE88U
qui est un routeur WiFi 7
double bande offrant un débit sans fil cumulé de 7200 Mb/s
, équipé de ports 10G SFP+ et 10G WAN/LAN, ainsi que de plusieurs ports 2.5G et 1G,
pour une capacité réseau filaire totale de 34 Gbit/s.
À l'inverse, d'autres sont disponibles en packs de deux ou quatre unités. Votre choix dépendra de vos besoins en couverture et en connexions filaires. Gardez à l'esprit que le débit fourni par un routeur ne dépassera jamais celui de votre connexion filaire initiale. Cependant, il peut offrir une liaison stable et suffisante pour des connexions en Wi-Fi ou même en filaire
, si le routeur reçoit le réseau en Wifi. Ces modèles peuvent largement couvrir les besoins des joueurs occasionnels ou réguliers, sans qu'il soit nécessaire d'opter pour une solution dite « gaming ».
Routeurs « gaming »
Bien que leur nom et leur prix puissent prêter à confusion, les routeurs « gaming » ne sont pas forcément des produits ultra haut de gamme
. Ils répondent surtout à des besoins spécifiques en intégrant des technologies avancées, ce qui explique leur coût plus élevé. Ces routeurs sont souvent dotés des derniers protocoles Wifi et permettent de répartir les connexions sur plusieurs récepteurs. Cela évite les interférences entre bandes et garantit une expérience sans ralentissements ni déconnexions
, même en cas d'utilisation intensive par plusieurs utilisateurs. Chaque liaison est sécurisée et optimisée en fonction des appareils connectés.
En outre, ces routeurs disposent généralement de nombreux ports LAN, chacun doté de protocoles de sécurité avancés. Cela permet à chaque utilisateur de tirer pleinement parti de la connexion disponible. Cependant, il est bon de rappeler qu'aucun routeur, aussi performant soit-il, ne peut améliorer la vitesse maximale fournie par votre fournisseur d'accès internet
. Il se contente d'optimiser et de stabiliser le réseau dans les limites de votre abonnement.
Notre transition ZenWiFi XD6S à ZenWiFi BT10
Depuis 2022, nous utilisions les routeurs ZenWiFi XD6S
, qui répondaient parfaitement à nos attentes. Pour plus de détails sur leurs performances et configurations, vous pouvez consulter notre article dédié : ZenWifi XD6S : Test du routeur ASUS
. À l'époque, nous étions en VDSL, une technologie intermédiaire entre l'ADSL et la fibre optique. Le débit proposé était largement suffisant pour nos besoins. Cependant, lors de notre déménagement dans une maison et avec l'arrivée de la fibre, nos exigences ont évolué.
Bien que les XD6S aient offert une bonne portée et un réseau fiable
, ils ont commencé à montrer leurs limites en termes de débit maximal. Après discussion avec ASUS, nous avons décidé de passer au modèle ZenWiFi BT10
. Voici un tableau comparatif des principales différences entre ces deux produits :
|
|ZenWiFi XD6S
|ZenWiFi BT10
|Normes réseau
|WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
|WiFi 4 (802.11n)
WiFi 5 (802.11ac)
WiFi 6 (802.11ax)
WiFi 6E (802.11ax)
WiFi 7 (802.11be)
|Taux de données
|WiFi 5 (802.11ac) : jusqu'à 4333 Mb/s
WiFi 6 (2.4GHz) : jusqu'à 574 Mb/s
WiFi 6 (5GHz) : jusqu'à 4804 Mb/s
|WiFi 7 (2.4GHz) : jusqu'à 688 Mb/s
WiFi 7 (5GHz) : jusqu'à 5764 Mb/s
WiFi 7 (6GHz) : jusqu'à 11529 Mb/s
|Processeur
|1.5 GHz tri-core
|2.0 GHz quad-core
|Transmission/Réception
|2.4GHz 2x2
5GHz 4x4
|2.4GHz 2x2
5GHz 4x4
6GHz 4x4
Pourquoi rester chez ASUS ?
Conserver la même marque présente plusieurs avantages. Le logiciel ASUS
, bien que complet et parfois peu intuitif au premier abord, ne nécessite pas de réapprentissage lors du changement de matériel. De plus, les deux modèles sont compatibles avec le réseau natif AIMesh d'ASUS
, qui permet d'interconnecter facilement plusieurs appareils pour étendre le réseau sans fil. Cependant, il est bon de noter que la première installation peut être un peu laborieuse. Les nouveaux routeurs ne sont pas toujours immédiatement reconnus, et il peut être difficile de modifier les préréglages existants.
Faut-il se débarrasser de vos anciens routeurs ?
Absolument pas. Vos anciens routeurs peuvent toujours jouer un rôle utile dans votre configuration. Bien qu'ils ne puissent pas atteindre les débits maximaux des nouveaux modèles, ils restent parfaits pour des usages secondaires. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour couvrir des zones moins stratégiques, comme un garage, une dépendance ou un abri de jardin, où un débit élevé n'est pas forcément nécessaire. Cette approche permet de profiter d'une couverture étendue, même en extérieur
, sans sacrifier la stabilité du réseau. D'ailleurs, il est important de rappeler qu'un réseau bien conçu avec plusieurs routeurs améliore automatiquement la qualité et la stabilité globale du signal, y compris dans les zones où la connexion pourrait sembler secondaire.
Résultats des tests de performance
Pour illustrer les améliorations concrètes apportées par les ZenWiFi BT10
, nous avons réalisé plusieurs tests de vitesse (Speedtest) :
- Avec la box internet seule
- Avec les routeurs XD6S
- Avec les routeurs BT10
Les résultats parlent d'eux-mêmes, confirmant sans équivoque les avantages mentionnés plus haut.
Quelques points à noter
Contrairement aux XD6S
, les BT10
ne sont pas conçus pour être montés au mur. Cependant, ils offrent davantage de ports LAN, ce qui peut être un atout si vous avez besoin de connexions filaires supplémentaires. En conclusion, l'upgrade vers les ZenWiFi BT10
représente un véritable bond en avant pour ceux qui cherchent à exploiter pleinement leur connexion fibre. Quant aux anciens routeurs, ils restent des alliés précieux pour renforcer votre réseau et assurer une couverture optimale dans les zones moins critiques de votre habitation.
Quelques références
commentaire (0)