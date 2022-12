Death Stranding : Une adaptation en film est prévue

Un film Death Stranding arrive

Les fans de la licence, de Kojima Productions, ont de quoi se réjouir, ces derniers temps. Hideo Kojima a annoncé, lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qu' un deuxième opus était actuellement en développement . Or, il ne s'agit pas du seul projet en cours pour ladite franchise.En effet, nous avons, récemment, appris qu'. L'adaptation est produite par Kojima Productions et Hammerstone Studios. Nous ne possédons, à l'heure actuelle, aucune information concernant le réalisateur et les scénaristes choisis. En outre, nous ne savons pas encore si le casting du jeu sera celui de l'adaptation. D'ailleurs, d'après les informations partagées par les journalistes de Deadline , le film introduira « de nouveaux éléments et nouveaux personnages ».Au sujet de cette adaptation cinématographique, Hideo Kojima a déclaré : « [...] Il s'agit d'un moment important pour la franchise et j'ai vraiment hâte de collaborer avec eux [Hammerstone Studios] pour porter Death Stranding sur grand écran [...] ».Comme vous vous en doutez, il va certainement falloir patienter un petit moment avant de pouvoir découvrir le film Death Stranding. Évidemment, dès que de nouveaux détails, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons, pur conclure, que le jeu Death Stranding est à retrouver sur PS4, PS5 et PC (Steam et Epic Games Store). Le jeu est également disponible dans le Game Pass et dans le PlayStation Plus (via les abonnements Extra et Premium).