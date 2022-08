Death Stranding débarque sur le PC Game Pass

Avec @KojiPro2015_FR nous sommes ravis de vous annoncer que DEATH STRANDING arrive sur le @XboxGamePassFR ! 😍



Nous avons hâte de voir les nouveaux agents de Bridges !



Pour plus d'infos 👉 https://t.co/bw8wkMT38X#DeathStrandingPC #505Games pic.twitter.com/SnHXmhk3Wz — 505 Games France (@505GamesFR) August 19, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel, il y a plusieurs jours de cela, Xbox avait changé sa photo de profil sur son compte Twitter. Ce qui avait fait réagir les joueurs et les joueuses, utilisant ce réseau social, puisque le visuel utilisé représentait un paysage ressemblant fortement aux environnements de. Il n'en fallait pas plus pour qu'une rumeur, laissant présager l'arrivée du jeu d'Hideo Kojima sur le Game Pass, naisse. D'ailleurs, cela vient d'être officialisé.Les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PC Game Pass vont bientôt pouvoir découvrir ou redécouvrir le titre de Kojima Productions et 505 Games, Death Stranding, mettant en scène les aventures de Sam Porter Bridges dans un monde post-apocalyptique où tout repose sur les connexions. En effet, le titre intégrera le catalogue PC du service, dès. D'ailleurs, de nombreuses fonctionnalités seront au rendez-vous, comme le mode ultrawide, ainsi que d'un nombre d'images par seconde très élevé, entre autres.Par ailleurs, remarquons que de nouveaux jeux sont arrivés sur le Game Pass en ce mois d'août. Vous pouvez retrouver la liste complète des arrivants et des sortants, dans notre article dédié Rappelons que Death Stranding est sorti 2019 sur PS4. Une version Director's Cut est arrivée plus tard et est à retrouver sur PS5 et PC (Steam). Toutes nos impressions sur le titre sont disponibles dans notre test