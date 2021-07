L'élément central de Death Stranding est son système de brin social, qui est une fonctionnalité multijoueur asynchrone unique permettant aux joueurs de se connecter avec d'autres joueurs du monde entier par le biais d'une variété d'actions en jeu. Le Director's Cut développera ce système et nous vous en dirons plus à ce sujet dans les semaines à venir.

Hideo Kojima est assez mystérieux lorsqu'il s'agit de dévoiler certaines informations, notamment en ce qui concerne le nombre de jeux vendus. En juin 2020, le producteur avait timidement déclaré que le premier titre de Kojima Productions avait dépassé la ligne rentable et qu'il s'inscrivait également comme étant un succès.Plus d'un an après cette déclaration, le développeur a enfin dévoilé des choses plus concrètes, avec des chiffres.(données recueillies à la fin du mois de mars 2021).Selon les déclarations de Jay Boor, responsable marketing et de la communication chez Kojima Productions, auprès de GamesIndustry.biz , ces chiffres ont su réconforter le studio quant à la sortie prochaine de, et laissent ainsi les développeurs optimistes. Par ailleurs, il souligne également le fait que le titre est le premier jeu développé par Kojima Productions, et donc que ces chiffres sont plutôt encourageants pour une première parution.Il poursuit ensuite en expliquant la vision d'Hideo Kojima quant à Death Stranding, déclarant alors que l'élément central du jeu est son système de sociabilité. Selon Hideo Kojima, les joueurs étant enclins à jouer seuls dans leur salon ont bien souvent l'impression de ne pas avoir leur place dans la société. Grâce à, ces derniers réalisent alors qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il existe des milliers d'autres joueurs comme eux.À l'heure actuelle, l'équipe de Kojima Productions est plus que jamais concentrée sur. Toujours selon Jay Boor,sera l'occasion pour les joueurs de découvrir les nouveautés sur lesquelles les développeurs travaillent actuellement, avec notamment l'introduction de nouvelles fonctionnalités via les manettes DualSense, mais aussi de minis-jeux comme des courses de véhicules. D'après les dires d'Hideo Kojima, cette appellation de « director's cut » ne correspond pas au travail apporté sur cette nouvelle édition