Death Stranding : Quelque chose de nouveau devrait être annoncé en 2020

Alors que Death Stranding s'apprête à voir le jour sur PC, il semblerait que Kojima Productions travaille bel et bien sur une suite ou quelque chose ayant un lien avec univers.

Avant même la sortie deen novembre dernier, Hideo Kojima, qui n'est ni plus ni moins que la tête pensante du projet, avait annoncé que plusieurs suites pouvaient voir le jour dans les années à venir, même si rien n'était pour le moment acté. De plus, étant donné l'univers que le développeur japonais a créé, il est tout à fait possible qu'une œuvre dérivée soit lancée, et il semblerait que cette piste soit envisagée.En effet, après avoir révélé, l'utilisateur du nom de Twitter Dusk Golem, possédant souvent des sources fiables, a annoncé lors du même thread que. Il n'a toutefois pas précisé de quoi il s'agissait, même s'il est peu probable qu'une suite soit annoncée en 2020 étant donné sa récente sortie. Il est plus envisageable qu'il s'agisse d'un DLC ou d'une extension, voire d'une œuvre dérivée à l'instar d'un film ou d'un manga,Dans tous les cas, Hideo Kojima ne manquera pas de teaser sa communauté avant l'officialisation d'un quelconque projet comme il sait si bien le faire. En attendant, nous rappelons que la version PC dearrivera le 2 juin prochain sur PC, et est, d'ores et déjà, précommandable sur Steam et l' Epic Games Store . Sachez qu'il est possible de le précommander à moindre coût