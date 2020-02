Death Stranding : Hideo Kojima rend hommage au film 1917 et tease la version PC

En attendant la sortie de Death Stranding sur PC, Hideo Kojima a teasé ledit portage en rendant hommage au film de guerre 1917, sorti il y a quelques semaines en France.

Quelques jours avant l'arrivée desur PS4, en novembre dernier,, indiquant que cette version devait arriver « courant l'été 2020 ». Si aucune nouvelle information n'a depuis été partagée, le développeur japonais a créé un trailer original,Même si celui-ci n'est pas un plan-séquence, particularité du film de Sam Mendes,, l'ambiance générale de cette courte bande-annonce rappelle le film sorti en France le 15 janvier dernier. De plus, plusieurs clins d'œil sont faits à 1917, en plus des tranchées, à l'instar de la scène où nous voyons Sam courir, avec la date, 2020, être de plus en plus visible.Ce trailer fait sans aucun doute référence à la sortie sur PC dans quelques mois, et fait également office de piqûre de rappel pour celles et ceux ayant oublié le portage. Nous ne savons pas encore quandsera disponible sur PC, si ce n'est qu'il arrivera durant l'été 2020. Si vous souhaitez le précommander, sachez que c'est possible, via Steam ou l'Epic Games Store , les deux plateformes sur lesquelles il sera disponible.