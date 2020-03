Death Stranding : Hideo Kojima espère que son jeu sera mieux évalué dans le futur

Hideo Kojima s'est récemment confié sur les ressentis de son jeu sorti en novembre dernier, Death Stranding. Et il espère que les avis vont évoluer de façon plus positive dans le futur.

En Amérique, ils sont habitués aux jeux de tir, donc ils ne l’avalent pas. C’est bon, tout le monde peut évaluer ce qu’il veut. Dans trois à cinq ans, nous verrons ce que les gens vont dire.

est sorti en novembre 2019 sur PlayStation 4 et va également être porté. Si les informations fusent concernant la version PC Sia été acclamé par le public et par la presse,, mais il espère bien que les choses vont changer. En effet, la plupart des joueurs ont apprécié ce nouveau genre de gameplay et cet univers si particulier, mais d'autres, en revanche, n'ont pas du tout adhéré, et Kojima semble savoir pourquoi.Il a observé que le jeu avait été évalué différemment par. Ainsi, les Européens ont plus été touchés par, et ont plus apprécié le jeu, alors que les Américains ont moins aimé. La raison ? Les Américains ont l'habitude de jouer à des jeux de tirs et aiment quand il y a de l'action. Il prend pour exemple le succès de sa saga Metal Gear Solid. Cette licence n'a effectivement plus à prouver sa réussite auprès du public, s'inscrivant dans le genre action et infiltration contrairement à Death Stranding.Avec ces propos, Hideo Kojima espère que dans les prochaines années les critiques seront plus favorables concernant Death Stranding et que les mentalités auront évolué positivement.Pour rappel,est disponible depuis le 8 novembre sur PlayStation 4, etIl est d'ores et déjà précommandable sur Steam et l'Epic Games Store